Заяви Росії, що Київ провокує конфлікт на Донбасі, - це спроба залякати Україну і змусити сісти за стіл переговорів із терористами, - Гармаш

Заява повноважного представника Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова щодо нібито провокування українською стороною ескалації військового конфлікту є спробою залякати Україну і змусити її сісти за стіл переговорів з ОРДЛО, вважає представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

"Заява Гризлова, якого, до речі, не було на цьому засіданні ТКГ (3 березня), і незрозуміло чому він взагалі його коментує і де він обвинувачує Україну в провокуванні ескалації заздалегідь - тобто ескалація буде з того боку, але винні будемо ми, нібито ми її спровокували. Це як раз говорить про те, що, швидше за все, буде короткострокове, я сподіваюся, загострення на фронті для того, щоб залякати українське керівництво, залякати Україну і наших західних партнерів, які дуже не хочуть ескалації і змусити сісти за стіл переговорів безпосередньо з Донецьком і Луганськом. Мені здається, на це все і направлено", - сказав Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" ввечері в четвер, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Інтерфакс-Україна

Гармаш зазначив, що заява так званої "народної міліції ДНР" щодо отримання дозволу на ведення попереджувального вогню по українських позиціях для придушення точок противника "є виключно інформаційною спецакцією".

"Вона спрямована не на інформування, що вони почнуть вогонь, адже вони і так стріляють без усіляких заяв, а саме на тиск на українську громадськість, на українське керівництво. Адже вони ж кажуть, що будуть стріляти на випередження - тобто, як нібито ми збираємося в них стріляти, а вони хочуть нас попередити - фактично вони заявляють про те, що вони готові до провокацій. Тому я вважаю, що це їхня заява, так само, як і заява Гризлова - це просто психологічний тиск", - сказав він.

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За словами Гармаша, "з боку ОРДЛО знову ж йде елемент суб'єктивізації, який полягає в тому, що вони намагаються змусити Україну сісти з ними за стіл переговорів для напрацювання якогось додаткового координаційного механізму щодо припинення вогню".

"Ми ж бачимо цей механізм у СЦКК (Спільній центрі контролю і координації припинення вогню - ред.), ми бачимо його в комунікаціях з місією ОБСЄ, яка повинна теж контролювати відповідно до Мінських домовленостей, а ОРДЛО бачать це як прямий контакт з ними, що неприйнятно", - резюмував Гармаш.

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