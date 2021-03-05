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Заяви Росії, що Київ провокує конфлікт на Донбасі, - це спроба залякати Україну і змусити сісти за стіл переговорів із терористами, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заяви Росії, що Київ провокує конфлікт на Донбасі, - це спроба залякати Україну і змусити сісти за стіл переговорів із терористами, - Гармаш

Заява повноважного представника Росії в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова щодо нібито провокування українською стороною ескалації військового конфлікту є спробою залякати Україну і змусити її сісти за стіл переговорів з ОРДЛО, вважає представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

"Заява Гризлова, якого, до речі, не було на цьому засіданні ТКГ (3 березня), і незрозуміло чому він взагалі його коментує і де він обвинувачує Україну в провокуванні ескалації заздалегідь - тобто ескалація буде з того боку, але винні будемо ми, нібито ми її спровокували. Це як раз говорить про те, що, швидше за все, буде короткострокове, я сподіваюся, загострення на фронті для того, щоб залякати українське керівництво, залякати Україну і наших західних партнерів, які дуже не хочуть ескалації і змусити сісти за стіл переговорів безпосередньо з Донецьком і Луганськом. Мені здається, на це все і направлено", - сказав Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" ввечері в четвер, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Інтерфакс-Україна

Гармаш зазначив, що заява так званої "народної міліції ДНР" щодо отримання дозволу на ведення попереджувального вогню по українських позиціях для придушення точок противника "є виключно інформаційною спецакцією".

"Вона спрямована не на інформування, що вони почнуть вогонь, адже вони і так стріляють без усіляких заяв, а саме на тиск на українську громадськість, на українське керівництво. Адже вони ж кажуть, що будуть стріляти на випередження - тобто, як нібито ми збираємося в них стріляти, а вони хочуть нас попередити - фактично вони заявляють про те, що вони готові до провокацій. Тому я вважаю, що це їхня заява, так само, як і заява Гризлова - це просто психологічний тиск", - сказав він.

Читайте також: Гризлов не спромігся відповісти на пряме запитання про допуск інспекції МАГАТЕ на окуповані території, - Українська делегація в ТКГ

За словами Гармаша, "з боку ОРДЛО знову ж йде елемент суб'єктивізації, який полягає в тому, що вони намагаються змусити Україну сісти з ними за стіл переговорів для напрацювання якогось додаткового координаційного механізму щодо припинення вогню".

"Ми ж бачимо цей механізм у СЦКК (Спільній центрі контролю і координації припинення вогню - ред.), ми бачимо його в комунікаціях з місією ОБСЄ, яка повинна теж контролювати відповідно до Мінських домовленостей, а ОРДЛО бачать це як прямий контакт з ними, що неприйнятно", - резюмував Гармаш.

Також читайте: Представники України та ОБСЄ в ТКГ проведуть окрему зустріч щодо участі в переговорах "незрозумілих людей" з ОРДЛО, - Гармаш
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Топ коментарі
+6
Власну мету Росія наголошувала неодноразово -втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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04.03.2021 23:36
+3
Мне не понятно, неужели обязательно реагировать на каждый высер кремлевской шестерки, или хотя бы не так разлого, пора включать достоинство и уверенность в своей правоте и силе.
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04.03.2021 22:50
+2
Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9293 Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8442
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04.03.2021 22:45
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шобла зебилов-предателей уже штук 15_ь мусоровозов памперсами заполнила,будут войска Днепра (реки) отводить.
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04.03.2021 22:38 Відповісти
Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6413
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04.03.2021 22:42 Відповісти
Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9293 Заявления России, что Киев провоцирует конфликт на Донбассе - это попытка запугать Украину и заставить сесть за стол переговоров с террористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8442
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04.03.2021 22:45 Відповісти
Мне не понятно, неужели обязательно реагировать на каждый высер кремлевской шестерки, или хотя бы не так разлого, пора включать достоинство и уверенность в своей правоте и силе.
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04.03.2021 22:50 Відповісти
Там толстый орал сегодня про Киев и дойдет за 20 часов
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04.03.2021 23:25 Відповісти
А он куриного маршала помянул перед своими криками?
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04.03.2021 23:56 Відповісти
Гармаш не прав - это не попытка запугать, а подготовка к большой войне..

посмотрел сейчас стрим пропагондона в.соловьева - снова про геноцид руських, убитых детишек, разбомленных ВСУ детсадики и тд.. - точь в точь как в 2014-15 тых..

Можете убедится сами - смотрите с 23-ей минуты..
и коменты "не таких руських" под стримом почитайте..
https://youtu.be/hJrmk-YDo8o
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04.03.2021 22:55 Відповісти


Хатуль Мадан@UA_CIbercat_





Нагадайте, скільки минуло часу від скасування поправки Джексона-Веніка відносно рашки?
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04.03.2021 23:31 Відповісти
Заяви Росії, що Київ провокує конфлікт на Донбасі - це спроба залякати Україну і змусити сісти за стіл переговорів із терористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8630Заяви Росії, що Київ провокує конфлікт на Донбасі - це спроба залякати Україну і змусити сісти за стіл переговорів із терористами, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2166
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04.03.2021 23:35 Відповісти
Власну мету Росія наголошувала неодноразово -втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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04.03.2021 23:36 Відповісти
Рашка-самое подлое и брехливое государство в Мире,то ,что они говорят, нужно понимать наоборот.Эта гадость привыкла делать провокации,что бы достичь своих подлых целей. Рашка - империя зла,как когда то сказал об СССР Р.Рейган.
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05.03.2021 08:47 Відповісти
 
 