МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має намір спрощувати доступ українців до вакцинації не тільки проти COVID-19, відкривати можливість вакцинації в аптеках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

"Ми запровадимо таку обов'язкову опцію, щоб вакцинація була в аптеках. Почнемо з грипу, умовно кажучи, щоб був максимально легкий доступ до вакцинації", - сказав він.

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