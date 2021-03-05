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МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має намір спрощувати доступ українців до вакцинації не тільки проти COVID-19, відкривати можливість вакцинації в аптеках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".

"Ми запровадимо таку обов'язкову опцію, щоб вакцинація була в аптеках. Почнемо з грипу, умовно кажучи, щоб був максимально легкий доступ до вакцинації", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комерційна вакцина проти коронавірусу з'явиться не раніше літа-осені, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Шо-шо? Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9803
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05.03.2021 06:03
+1
А можна ще робити вакцинацію у підземних переходах та у метро. Громадські туалети та біотуалети теж підійдуть для цього.
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05.03.2021 00:47
+1
Це ж треба було вигадати шахраям-фармацевтам таке нескінчене джерело прибутку.
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05.03.2021 00:49
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Нас уже на любую вакцинацию не загонишь и доплатой нам в 1.000 долл.. уже дураков нет !!! Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6781
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05.03.2021 00:21 Відповісти
та ти 1000 доларів ніколи в житті і в руках не тримав
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05.03.2021 05:54 Відповісти
Тихо шифером шурша едет крьіша не спеша. Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2934
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05.03.2021 00:34 Відповісти
А можна ще робити вакцинацію у підземних переходах та у метро. Громадські туалети та біотуалети теж підійдуть для цього.
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05.03.2021 00:47 Відповісти
можна, роби,
тобі можна
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05.03.2021 05:56 Відповісти
Це я вам, Зебілам, пропоную. Бо такий прохідний двір, як аптека, це занадто чисте місце для вакцинації Зебаранів. Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3298
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05.03.2021 06:02 Відповісти
хоч ти родом з "Страни Совєтов", і савецкий мозок твій насмерть савецький, все одно спробуй переставати давати кому-небудь савєти поради
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05.03.2021 07:17 Відповісти
А ти не паркуюся під моїми коментарями і ми одне одного не побачимо ніколи. А якщо вже припаркувався, то тобі одна дорога - нахій§,
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05.03.2021 15:18 Відповісти
МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6576уже начали
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05.03.2021 15:07 Відповісти
Це ж треба було вигадати шахраям-фармацевтам таке нескінчене джерело прибутку.
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05.03.2021 00:49 Відповісти
Хризисный менеджер нУмер Адин, со слов такого же долбака, как и степашка, шмыгаля.
Оно не заткнется, оно буде пистеть и пистеть, намахивая ложторат МНИМЫМИ достижениями и победами, выдавая ПОВСЕМЕСТНЫЕ проЕбы, за достижения, вырванные вопреки НЕИМОВЕРНЫМ отягчающим обстоятельствам(

Лохи, ловите пафос момента! Вас ОБУЛИ, ВЗУЛИ и продолжают вести к океану надежд, аки лемингов. Там и подохниите. Одна проблема у лохов, за собой потянули всех остальных.

Но лохи же не виноваты?!
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05.03.2021 00:54 Відповісти
так, ти не винен, лох - це твоя доля
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05.03.2021 05:53 Відповісти
Вам видніше, ви ж нелох)
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05.03.2021 12:10 Відповісти
Все правильно, нужно только в каждом договоре на поставку вакцин внести обязательный запрет на разглашение информации о поставщике, посредниках, объемах партий и, самое главное, о цене вакцины! И будет счастье всем, в первую очередь Шмыгалю и Степанову.
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05.03.2021 00:55 Відповісти
А тепер питання до дорослого населення країни!
Коли ви в останній раз проходили вакцинацію від дифтерії, кіру, стовбняка, гепатиту та інш...?
Чи вчасно вам проводили вакцинацію?

Ви не знаєте відповіді? От вам і відповідь про роботу державної межицини!

Степашка, агов, ти чуєш мене?
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05.03.2021 01:05 Відповісти
нарешті перша влада за всю історію Укра\ни, яка дійсно робить медицину доступною і якісною
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05.03.2021 05:35 Відповісти
Шо-шо? Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9803
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05.03.2021 06:03 Відповісти
перечитай ще раз, якщо не доходить
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05.03.2021 07:18 Відповісти
Ти серйозно?))) Провалити передзамовлення вакцин, вакцинувати по 200 чоловік в день- це якісно і доступно? "Зато можна нєплохо прібарахліцца, внукам хватіт" (с) чинуші зеленського в МОЗ.
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05.03.2021 07:44 Відповісти
Ти головне не хворій, бо твоя якісна та доступна медицина в плюне тебе в унітаз. МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3855
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05.03.2021 10:28 Відповісти
"МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов"- ех дурбелику! Ти не в курсі -народ має намір спростити доступ владі до мила,шнурків, дерев,ліхтарних стовпів ,e.t.c...
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05.03.2021 08:10 Відповісти
 
 