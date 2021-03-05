МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я має намір спрощувати доступ українців до вакцинації не тільки проти COVID-19, відкривати можливість вакцинації в аптеках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу".
"Ми запровадимо таку обов'язкову опцію, щоб вакцинація була в аптеках. Почнемо з грипу, умовно кажучи, щоб був максимально легкий доступ до вакцинації", - сказав він.
Топ коментарі
+2 irenka ko
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+1 irenka ko
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+1 Пацюк Олег
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тобі можна
савєтипоради
Оно не заткнется, оно буде пистеть и пистеть, намахивая ложторат МНИМЫМИ достижениями и победами, выдавая ПОВСЕМЕСТНЫЕ проЕбы, за достижения, вырванные вопреки НЕИМОВЕРНЫМ отягчающим обстоятельствам(
Лохи, ловите пафос момента! Вас ОБУЛИ, ВЗУЛИ и продолжают вести к океану надежд, аки лемингов. Там и подохниите. Одна проблема у лохов, за собой потянули всех остальных.
Но лохи же не виноваты?!
Коли ви в останній раз проходили вакцинацію від дифтерії, кіру, стовбняка, гепатиту та інш...?
Чи вчасно вам проводили вакцинацію?
Ви не знаєте відповіді? От вам і відповідь про роботу державної межицини!
Степашка, агов, ти чуєш мене?