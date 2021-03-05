В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Китай залишається для США єдиним конкурентом, здатним створити потужний виклик стабільності нинішнього міжнародного порядку, водночас Росія прагне певною мірою вплинути й дестабілізувати глобальну систему.
Про це йдеться в доповіді "Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки", оприлюдненому на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай стрімко стає більш самовпевненим. Це єдиний конкурент, який потенційно здатний поєднати свою економічну, дипломатичну, військову й технологічну потужність, аби створити стійкий виклик стабільній і відкритій міжнародній системі", - наголошується в документі.
При цьому зазначається, що Росія продовжує зусилля, щоби вплинути на глобальну ситуацію та "відіграти руйнівну роль на світовій арені".
"І Пекін, і Москва доклали значних зусиль, щоби перевірити США на міцність та перешкодити нам захищати власні інтереси й інтереси союзників у всьому світі", - зазначається в доповіді. У ній також згадуються Іран і Північна Корея як країни, що продовжують погрожувати союзникам і партнерам США та створюють проблеми регіональній стабільності. У цьому зв’язку згадуються й загрози тероризму та насильницького екстремізму.
Як відповідь на нинішні виклики в адміністрації Джо Байдена планують оцінити можливості та власні сили й у взаємодії з Конгресом США створити переваги у сфері національної безпеки. При цьому передбачається провести перегляд застарілих платформ і переорієнтацію на нові проєкти та розробки.
У Білому домі уточнили, що Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки має на меті передати бачення президента Байдена щодо подальшої взаємодії США зі світом. Крім того, документ узгоджує зусилля міністерств і відомств у контексті роботи над Стратегією національної безпеки США.
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цветогрыз
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https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/04/119679/amerikanskaya-strategicheskaya-aviatsiya-provela-imitatsiyu-vnezapnogo-udara-po-okkupirovannomu-kenigsbergu-utverzhdayut-rossijskie-istochniki.shtml
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/03/04/119678/russkaya-ugroza--samolety-ssha-poyavilis-v-nebe-stran-baltii-dlya-demonstratsii-sily-i-solidarnosti.shtml
Китай сам винен світу понад 16 трн дол ,, другий рівень держборгу в світі після США .
Чим більша економіка - тим більші борги .
До того ж , більша половина держборгу США це борг своїм же , американським кредиторам , а от Китай - навпаки ..
Взагалі то , таку тему краще і не чіпати ,, там , як говорить одна ватниця - нє всьо адназначна .