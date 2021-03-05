В адміністрації Байдена назвали Китай єдиним конкурентом США і відзначили руйнівну роль РФ

Китай залишається для США єдиним конкурентом, здатним створити потужний виклик стабільності нинішнього міжнародного порядку, водночас Росія прагне певною мірою вплинути й дестабілізувати глобальну систему.

Про це йдеться в доповіді "Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки", оприлюдненому на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай стрімко стає більш самовпевненим. Це єдиний конкурент, який потенційно здатний поєднати свою економічну, дипломатичну, військову й технологічну потужність, аби створити стійкий виклик стабільній і відкритій міжнародній системі", - наголошується в документі.

При цьому зазначається, що Росія продовжує зусилля, щоби вплинути на глобальну ситуацію та "відіграти руйнівну роль на світовій арені".

"І Пекін, і Москва доклали значних зусиль, щоби перевірити США на міцність та перешкодити нам захищати власні інтереси й інтереси союзників у всьому світі", - зазначається в доповіді. У ній також згадуються Іран і Північна Корея як країни, що продовжують погрожувати союзникам і партнерам США та створюють проблеми регіональній стабільності. У цьому зв’язку згадуються й загрози тероризму та насильницького екстремізму.

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Як відповідь на нинішні виклики в адміністрації Джо Байдена планують оцінити можливості та власні сили й у взаємодії з Конгресом США створити переваги у сфері національної безпеки. При цьому передбачається провести перегляд застарілих платформ і переорієнтацію на нові проєкти та розробки.

У Білому домі уточнили, що Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки має на меті передати бачення президента Байдена щодо подальшої взаємодії США зі світом. Крім того, документ узгоджує зусилля міністерств і відомств у контексті роботи над Стратегією національної безпеки США.