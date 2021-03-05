Україна готова до отримання Плану дій для вступу в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина
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Україна заслужила шанс отримати План дій щодо членства в НАТО і готова до цього.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі програми "Право на владу".
Вона зазначила, що немає жодного офіційного документа, який свідчив би про те, що країна, у якій є територіальний конфлікт, не може стати членом ЄС або НАТО. Крім того, зазначила віцепрем'єрка, сьогодні у всьому світі змінюється геополітичний розклад сил. "Сьогодні НАТО формує стратегію на 10 років ... Як віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка займається цією роботою щодня, я можу підтвердити, що Україна готова до Плану дій щодо членства (в НАТО). І президент, і уряд, і парламент - і це унікальна ситуація за останній 20-річчя - працюють над тим, щоб європейські та євроатлантичні столиці були до цього готові", - сказала Стефанішина.
За її словами, для отримання ПДЧ Україні необхідно здійснити низку реформ, впровадження яких вже розпочато, зокрема реформу оборонних закупівель, сектору безпеки та оборони, Служби безпеки та верховенства права.
Стефанішина також нагадала, що виконання ПДЧ для Північної Македонії тривало 20 років. "Тому для нас важливо отримати ПДЧ, який ми заслужили і в 1994 році, коли підписали Будапештський меморандум, і в 2008-му, коли було ухвалено рішення, що Україна буде членом НАТО, але не сьогодні. Я думаю, що зараз той історичний момент, коли є консенсус, як мінімум, 14 країн Альянсу з матеріалізації політики відчинених дверей, є нова американська адміністрація, в якій президент США має унікальне розуміння українського файлу ... Україна і Грузія єдині країни - не члени НАТО, які відповідають за безпеку в Чорноморському регіоні. Тому членство України в НАТО, ПДЧ - це велика робота, яка потрібна не тільки Україні. Але Україна заслужила цей шанс, і ми робимо все можливе, щоб він був реальним", - запевнила вона.
Будь ласка, зачекайте...
За верховенство права,це взагалі смішно.
Свой план ЗЕ уже скурил.
очіочко *****. На саміт він не поїхав. А коли у жовтні 2020 був з візитом у Брюсселі, то демонстративно проігнорував відвідання штаб квартири НАТО. Тоді він все ще надіявся облизати руку, чи може дупу ******* під час зустрічі, якою він марив. Тепер Клоун старається сподобатись Байдену. Але думаю, що це не стільки запопадливість Клоуна, а швидше за все копняк Байдена. Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер
Я готовий трахнути сусідку- вона ще не знає...
)))
😁
А Олька Стефанишина Конституцию не читала ...
Начинать это следует с отмены части статьи ст.17 Конституции Украины, запрещающей создание иностранных военных баз на территории Украины.
Ну какое нафиг НАТО с таким воровством и продажностью ?
В какое НАТО примут ораву савэцких офицеров и их учеников ?? Помощь - разворуют, секреты - продадут "однокашникам" из соседней страны.... Патронного завода не построили ни один из презиков до сих пор... в НАТО они планируют... та кто ж возьмет ? Безвиз бы не отобрали - а то как дали, так и забрать могут..