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Україна готова до отримання Плану дій для вступу в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова до отримання Плану дій для вступу в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна заслужила шанс отримати План дій щодо членства в НАТО і готова до цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі програми "Право на владу".

Вона зазначила, що немає жодного офіційного документа, який свідчив би про те, що країна, у якій є територіальний конфлікт, не може стати членом ЄС або НАТО. Крім того, зазначила віцепрем'єрка, сьогодні у всьому світі змінюється геополітичний розклад сил. "Сьогодні НАТО формує стратегію на 10 років ... Як віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка займається цією роботою щодня, я можу підтвердити, що Україна готова до Плану дій щодо членства (в НАТО). І президент, і уряд, і парламент - і це унікальна ситуація за останній 20-річчя - працюють над тим, щоб європейські та євроатлантичні столиці були до цього готові", - сказала Стефанішина.

За її словами, для отримання ПДЧ Україні необхідно здійснити низку реформ, впровадження яких вже розпочато, зокрема реформу оборонних закупівель, сектору безпеки та оборони, Служби безпеки та верховенства права.

Стефанішина також нагадала, що виконання ПДЧ для Північної Македонії тривало 20 років. "Тому для нас важливо отримати ПДЧ, який ми заслужили і в 1994 році, коли підписали Будапештський меморандум, і в 2008-му, коли було ухвалено рішення, що Україна буде членом НАТО, але не сьогодні. Я думаю, що зараз той історичний момент, коли є консенсус, як мінімум, 14 країн Альянсу з матеріалізації політики відчинених дверей, є нова американська адміністрація, в якій президент США має унікальне розуміння українського файлу ... Україна і Грузія єдині країни - не члени НАТО, які відповідають за безпеку в Чорноморському регіоні. Тому членство України в НАТО, ПДЧ - це велика робота, яка потрібна не тільки Україні. Але Україна заслужила цей шанс, і ми робимо все можливе, щоб він був реальним", - запевнила вона.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Тільки головнокомандуючому планокуру план цей не давайте...
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05.03.2021 00:53
+7
4 грудня 2019 року відбувся ювілейний саміт НАТО з нагоди 70-річчя утворення Північноатлантичного альянсу. Коли президентом був Порошенко, то до цього дня серйозно готувались, бо передбачалось надання Україні ПДЧ щодо членства в НАТО. Але президентом став Клоун і співпрацю з НАТО поставив на паузу. Для нього було важливо заглянути в очі очко *****. На саміт він не поїхав. А коли у жовтні 2020 був з візитом у Брюсселі, то демонстративно проігнорував відвідання штаб квартири НАТО. Тоді він все ще надіявся облизати руку, чи може дупу ******* під час зустрічі, якою він марив. Тепер Клоун старається сподобатись Байдену. Але думаю, що це не стільки запопадливість Клоуна, а швидше за все копняк Байдена. Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер
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05.03.2021 01:54
+5
Чехія,Словаччина і Польща вже давно там.Може щоб потрапити в НАТО,потрібно з цих краї приклад брати,а не придумувати велосипед?
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05.03.2021 01:33
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Тільки головнокомандуючому планокуру план цей не давайте...
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05.03.2021 00:53 Відповісти
Пофігу, там окрім ГК планокура, ще 100500 діячів від кишенькових спеців, та палати наполеона(
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05.03.2021 00:57 Відповісти
ПДЧ получить ума много не нужно - кто выполнять это ПДЧ будет!? КТО!? Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9839
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05.03.2021 01:02 Відповісти
Как показывает практика, даже получить ПДЧ = это большая проблема для властей Украины. Не говоря уже о выполнении.
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05.03.2021 01:47 Відповісти
если бы ещё смогли бы такие дейтели посмотреть на себя в зеркало и отпуститься на землю перед такими заявлениями, то было бы очень хорошо.
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05.03.2021 01:03 Відповісти
После скандала с вагнером?!
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05.03.2021 01:05 Відповісти
Да ладно.....Транш от МВФ когда будет?
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05.03.2021 01:10 Відповісти
Работать не пробовал?
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05.03.2021 01:14 Відповісти
Службы безопасности и верховенства праваИсточник: https://censor.net/ru/n3251576

За верховенство права,це взагалі смішно.
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05.03.2021 01:28 Відповісти
Чехія,Словаччина і Польща вже давно там.Може щоб потрапити в НАТО,потрібно з цих краї приклад брати,а не придумувати велосипед?
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05.03.2021 01:33 Відповісти
Это был бы хороший удар по морде рашке .
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05.03.2021 01:35 Відповісти
Вот только колаборантов и предателей в команду не берут.
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05.03.2021 01:37 Відповісти
ЗЕ готов к получению плана НАТО.

Свой план ЗЕ уже скурил.
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05.03.2021 01:36 Відповісти
4 грудня 2019 року відбувся ювілейний саміт НАТО з нагоди 70-річчя утворення Північноатлантичного альянсу. Коли президентом був Порошенко, то до цього дня серйозно готувались, бо передбачалось надання Україні ПДЧ щодо членства в НАТО. Але президентом став Клоун і співпрацю з НАТО поставив на паузу. Для нього було важливо заглянути в очі очко *****. На саміт він не поїхав. А коли у жовтні 2020 був з візитом у Брюсселі, то демонстративно проігнорував відвідання штаб квартири НАТО. Тоді він все ще надіявся облизати руку, чи може дупу ******* під час зустрічі, якою він марив. Тепер Клоун старається сподобатись Байдену. Але думаю, що це не стільки запопадливість Клоуна, а швидше за все копняк Байдена. Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер
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05.03.2021 01:54 Відповісти
А НАТО в темі????
Я готовий трахнути сусідку- вона ще не знає...
)))
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05.03.2021 02:52 Відповісти
Шо лапоть? Злякався? Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3661
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05.03.2021 02:55 Відповісти
Таки так... Якщо Іренці не спиться-точняк кракадил..
😁
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05.03.2021 03:03 Відповісти
План ПДЧ предусматривает возможное размещение баз НАТО на территории государства.
А Олька Стефанишина Конституцию не читала ...
Начинать это следует с отмены части статьи ст.17 Конституции Украины, запрещающей создание иностранных военных баз на территории Украины.
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05.03.2021 04:40 Відповісти
Референдум спочатку проведіть, а потім вже кажіть про якусь там "готовність".
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05.03.2021 05:38 Відповісти
Обійдетесь без реХВерендуму. Всуп в НАТО записаний в Конституцію.
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05.03.2021 10:13 Відповісти
Вице-премьер про войну не в курсе, "территориальный конфликт".
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05.03.2021 06:57 Відповісти
Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 1873 Украина готова к получению Плана действий для вступления в НАТО, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7672
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05.03.2021 07:02 Відповісти
та сиди на бутылке не рыпайся
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05.03.2021 08:15 Відповісти
Як і в Сакартвело, і що?
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05.03.2021 10:14 Відповісти
Та хто ж нас допустить до НАТО з малоросами у владі, які всі секрети зливають ворогу, не боячись покарання? Ці стайні ще чистить і чистить!
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05.03.2021 07:40 Відповісти
Особливо "вєрховєнство права"... За що сидить Антоненко та Стерненко і хто злив операцію по "вагнерівцям"??? 😡
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05.03.2021 07:54 Відповісти
Да. Особенно трижды уклонист Бубочка хочет в НАТО.
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05.03.2021 08:27 Відповісти
Понты для приезжих.
Ну какое нафиг НАТО с таким воровством и продажностью ?
В какое НАТО примут ораву савэцких офицеров и их учеников ?? Помощь - разворуют, секреты - продадут "однокашникам" из соседней страны.... Патронного завода не построили ни один из презиков до сих пор... в НАТО они планируют... та кто ж возьмет ? Безвиз бы не отобрали - а то как дали, так и забрать могут..
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05.03.2021 08:31 Відповісти
Україна була готова, ще два роки тому. Що конкретного робиться, окрім ля- ля, для того, щоб надолужити згаяне вами?
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05.03.2021 10:22 Відповісти
Це, понти для внутрішньо-політичної самореклами.
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05.03.2021 12:01 Відповісти
 
 