Україна готова до отримання Плану дій для вступу в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна заслужила шанс отримати План дій щодо членства в НАТО і готова до цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі програми "Право на владу".

Вона зазначила, що немає жодного офіційного документа, який свідчив би про те, що країна, у якій є територіальний конфлікт, не може стати членом ЄС або НАТО. Крім того, зазначила віцепрем'єрка, сьогодні у всьому світі змінюється геополітичний розклад сил. "Сьогодні НАТО формує стратегію на 10 років ... Як віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка займається цією роботою щодня, я можу підтвердити, що Україна готова до Плану дій щодо членства (в НАТО). І президент, і уряд, і парламент - і це унікальна ситуація за останній 20-річчя - працюють над тим, щоб європейські та євроатлантичні столиці були до цього готові", - сказала Стефанішина.

За її словами, для отримання ПДЧ Україні необхідно здійснити низку реформ, впровадження яких вже розпочато, зокрема реформу оборонних закупівель, сектору безпеки та оборони, Служби безпеки та верховенства права.

Стефанішина також нагадала, що виконання ПДЧ для Північної Македонії тривало 20 років. "Тому для нас важливо отримати ПДЧ, який ми заслужили і в 1994 році, коли підписали Будапештський меморандум, і в 2008-му, коли було ухвалено рішення, що Україна буде членом НАТО, але не сьогодні. Я думаю, що зараз той історичний момент, коли є консенсус, як мінімум, 14 країн Альянсу з матеріалізації політики відчинених дверей, є нова американська адміністрація, в якій президент США має унікальне розуміння українського файлу ... Україна і Грузія єдині країни - не члени НАТО, які відповідають за безпеку в Чорноморському регіоні. Тому членство України в НАТО, ПДЧ - це велика робота, яка потрібна не тільки Україні. Але Україна заслужила цей шанс, і ми робимо все можливе, щоб він був реальним", - запевнила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор