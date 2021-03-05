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На Центральному вокзалі в Києві чоловік потрапив під потяг, йому відірвало ноги, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

На Центральному вокзалі в Києві чоловік потрапив під потяг, йому відірвало ноги, - поліція

На центральному вокзалі в Києві чоловік потрапив під потяг, унаслідок чого йому відірвало ноги. Потерпілого госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Так, повідомляється, що приблизно о 16:00 4 березня до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Центральному залізничному вокзалі.

Попередньо встановлено, що чоловік переходив залізничні колії в забороненому місці. У результаті наїзду потяга потерпілому відірвало ноги. Його госпіталізовано до медичного закладу.

Подія зареєстрована у відділі поліції на станціях залізничного транспорту. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту. Після цієї події буде надана відповідна правова кваліфікація.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Частково.
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05.03.2021 07:53
+7
А на поїзд встиг?
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05.03.2021 07:34
+3
Просто идиот!
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05.03.2021 07:28
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Просто идиот!
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05.03.2021 07:28 Відповісти
А на поїзд встиг?
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05.03.2021 07:34 Відповісти
Встиг "під".
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05.03.2021 07:36 Відповісти
Частково.
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05.03.2021 07:53 Відповісти
Навіть на два - одна нога там, інша тут.
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05.03.2021 08:15 Відповісти
І до чого тут політика...
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05.03.2021 07:35 Відповісти
Це справді новина державного масштабу. )
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05.03.2021 07:40 Відповісти
Машинисту поезда в отличие от водителей не грозит уголовная ответственность , хотя они часто в одной ситуации. А говорят что Закон один для всех!
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05.03.2021 08:02 Відповісти
Могут сказать, что не попытался свернуть.
PS какой-то совсем уж чёрный юморок на ветке, очерчствели люди что ли...
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05.03.2021 08:25 Відповісти
Він більше так робити не буде.
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05.03.2021 08:14 Відповісти
Какой шустрый парняга, взял ноги в руки и быстреенько такой одна нога здесь, вторая там.
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05.03.2021 08:23 Відповісти
Людино, для чого ти таке зробила ?
Горе собі і рідним.
Не треба його шукати.
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05.03.2021 08:59 Відповісти
Ё...
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05.03.2021 08:59 Відповісти
Кива или Люся Арестович?
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05.03.2021 09:26 Відповісти
не з нашим це щастям На Центральному вокзалі в Києві чоловік потрапив під потяг, йому відірвало ноги, - поліція - Цензор.НЕТ 6131
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05.03.2021 11:07 Відповісти
 
 