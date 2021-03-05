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Стефанчук про судову реформу: Розробляємо не одну, а відразу кілька концепцій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стефанчук про судову реформу: Розробляємо не одну, а відразу кілька концепцій

Реформування системи правосуддя в Україні планують завершити в 2023 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Дом".

Він зазначив, що за 30 років незалежності України не вдалося побудувати ту систему правосуддя, яка б забезпечувала довіру громадян.

"Ми уважно досліджували всі попередні помилки. І підхід, який продемонстрував Президент України Володимир Зеленський, концептуально відрізняється від того, що ми мали в попередній час", - сказав Стефанчук.

Нове бачення реформи відрізняється комплексним підходом, який охоплює не тільки інститут суддів.

"Ми розробляємо не одну концепцію, а відразу декілька. Окрім концепції реформування судоустрою, ми розробляємо і концепцію систематизації українського законодавства, і концепцію систематизації та переосмислення української юридичної освіти. Лише в комплексі ми можемо досягти результату... Ми маємо "вичистити" наше законодавство від застарілих норм, впровадити нові правила правотворчості в Україні, а також зробити правовий моніторинг: чи досяг той чи той нормативно-правовий акт мети, яка на нього покладалася", - упевнений перший заступник голови Верховної Ради.

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Стефанчук повідомив, що всі напрямки йтимуть паралельно. Наприклад, реформування судового корпусу починається з перезапуску найважливіших інститутів, якими є Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада юстиції.

Щодо юридичної освіти планують виробити зрозумілі правила щодо підготовки висококваліфікованих юристів в Україні, а також правила подальшої спеціальної підготовки їх як суддів, і найголовніше - правила притягнення до відповідальності.

Як повідомлялося, 18 лютого Президенту Володимиру Зеленському представили Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки.

Головна мета Стратегії – встановлення основних напрямків політики та пріоритетів подальшого удосконалення законодавства України про судоустрій, статус суддів та судочинство у взаємозв’язку та взаємодії з іншими інститутами правосуддя.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
К чему они не прикасаются, все заканчивается развалом. Преуспели только в азартных играх, ценообразовании и личном обогащении. Олигархат в восторге: таких заработков не было со времен кучмовской приватизации. Сейчас все плохо в судах, а станет полный завал после того, как эти боровы туда доберутся окончательно. Правда есть некто, кто будет счастлив: Портнов с Татаровым. Ну и Янукович с Азаровым. им то нужно возвращать страусов. Соскучились небось за хозяевами...
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05.03.2021 08:09
+4
От клоуны. на всех фронтах разрабатывают...
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05.03.2021 07:46
+4
Лютий треш!!! У них немає єдиної концепції - надію ься на авось.
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05.03.2021 07:51
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От клоуны. на всех фронтах разрабатывают...
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05.03.2021 07:46 Відповісти
Тобто ти проти реформи- тобі наші суди подобаються.
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05.03.2021 07:49 Відповісти
Розробка концепції , планування Стратегії, звіздєжь ні про що декілька років. Результат - великий Пшик. Вже проходили.
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05.03.2021 08:27 Відповісти
... тобто, навіть єдиної концепції не має й досі?
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05.03.2021 14:57 Відповісти
Це справа на декілька поколінь- та чим швидше почати, тим швидше можна і виконати.
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05.03.2021 07:48 Відповісти
Лютий треш!!! У них немає єдиної концепції - надію ься на авось.
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05.03.2021 07:51 Відповісти
Где судьей будете брать? Сначала будущий судья дал взятку чтоб поступить в ВУЗ, там платил взятки за экзамены....Потом платил за дипломную работу...Устроили по блату на первую работу...Заплатил за место судьи .......Он всю свою жизнь или платил деньги или брал взятки....И так все 100% "работающих" сейчас в Украине судьей....Какую реформу нужно провести чтоб все это поменять?????.....
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05.03.2021 07:56 Відповісти
Реформу "сенсу життя".
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05.03.2021 07:59 Відповісти
Ти з Марсу впав, чи з Швеції приїхав? Свята простота і наївність.
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05.03.2021 08:29 Відповісти
реформа яку треба провести називається "трибунал"
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05.03.2021 11:52 Відповісти
К чему они не прикасаются, все заканчивается развалом. Преуспели только в азартных играх, ценообразовании и личном обогащении. Олигархат в восторге: таких заработков не было со времен кучмовской приватизации. Сейчас все плохо в судах, а станет полный завал после того, как эти боровы туда доберутся окончательно. Правда есть некто, кто будет счастлив: Портнов с Татаровым. Ну и Янукович с Азаровым. им то нужно возвращать страусов. Соскучились небось за хозяевами...
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05.03.2021 08:09 Відповісти
Угу- не разрабатываем, а зарабатываем 😀😀😀
ВИДЕО Автопарки депутатів 2021: хто ганяє на нових Крузаках, Майбаху і Роллс-Ройсі?

https://youtu.be/iRtyRR9zCkA

приятного всем просмотра
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05.03.2021 08:12 Відповісти
Госсподі , та разработай--тє , і доведіть до ума хоч одну . Стефанчук про судову реформу: Розробляємо не одну, а відразу кілька концепцій - Цензор.НЕТ 3131 .
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05.03.2021 08:14 Відповісти
Ми уже чверть століття профукали на "різновекторність". "Зелені макаки", як в старому анекдоті, ніяк не можуть визначиться - вони з "розумними" чи з "красивими"...
А якщо серйозно, то слова Стефанчука про "кілька концепцій" свідчать однозначно - У НИХ НІ ХРЄНА НЕМА НІ ОДНОЇ "КОНЦЕПЦІЇ"!!! Вони не знають, що їм робить!!!
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05.03.2021 08:24 Відповісти
Можно разрабатывать только не политикам у корыта. Сначала громады на загальных сборах говорят свои пожелания,потом профессионалы-юристы это обьясняют и что можно оформляют и предлагают свое.
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05.03.2021 08:40 Відповісти
Мені подобається хід ваших думок. Реформи мають йти знизу.
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05.03.2021 11:50 Відповісти
Це нагадує мені анєкдот з довгоносиком та цукровими буряками.
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05.03.2021 09:59 Відповісти
Зрозуміло-для своїх портновську, а для інших європейську?
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05.03.2021 10:01 Відповісти
Точніше, дві концепції:
Друзям - усе,
Решті - закон.
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05.03.2021 10:15 Відповісти
Примітивізм, багато не значить добре.
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05.03.2021 10:29 Відповісти
Керівник розробок- портнов, як і попередньої?
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
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05.03.2021 10:30 Відповісти
верховна рада приймає закон. Дмитро оголошує про прийняття і промовляє знамениту фразу, придуману стефанчуком - "з техніко-юридичними правками" -тобто до прийнятого закону будуть застосовані правки ( і технічні і юридичні). Колись один відомий український юрист Ю.М.Грошевой на лекції (в часи СРСР) розказував про механізм прийняття законів-пройшло обговорення закону видними юристами (юридичними школами) знайшли консенсус, два роки один одному доводили ті чи інші формулювання, а тут виходить указ ПВС СРСР, а там зовсім інше. Починають виясняти, хто автор цих "техніко-юридичних правок". Неофіційно встановили, що це Міша з ЦК, який продавив своє і вже пише книгу і там існує своя судово-юридична комісія.
А ступор в суддівській системі трапився лише через дві обставини 1) хабарі за прийом нівелювались, перестали "нести" 2) спасають своїх, бо тупуваті. Як казав один з персонажів ОАСК - "шеф, давай что нибудь учудим" і Чудять, А автор техніко-юридичних правок малює систему багатовекторності. Та ні хрена у вас не вийде, нічого ви не приймете, прийдуть другі і все буде окей.
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05.03.2021 10:57 Відповісти
Це типу перша концепція залишити все як є.
Друга - залишити все як є але переставити ліжка.
Третя - залишити все як є але переставити ліжка іншим чином аніж у другій концепції.
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05.03.2021 11:46 Відповісти
Судівська реформа необхідна але дивлячись на голосування цієї каденції виникає питання чи вона так вже й необхідна зараз.
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05.03.2021 12:48 Відповісти
 
 