Стефанчук про судову реформу: Розробляємо не одну, а відразу кілька концепцій

Реформування системи правосуддя в Україні планують завершити в 2023 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Дом".

Він зазначив, що за 30 років незалежності України не вдалося побудувати ту систему правосуддя, яка б забезпечувала довіру громадян.

"Ми уважно досліджували всі попередні помилки. І підхід, який продемонстрував Президент України Володимир Зеленський, концептуально відрізняється від того, що ми мали в попередній час", - сказав Стефанчук.

Нове бачення реформи відрізняється комплексним підходом, який охоплює не тільки інститут суддів.

"Ми розробляємо не одну концепцію, а відразу декілька. Окрім концепції реформування судоустрою, ми розробляємо і концепцію систематизації українського законодавства, і концепцію систематизації та переосмислення української юридичної освіти. Лише в комплексі ми можемо досягти результату... Ми маємо "вичистити" наше законодавство від застарілих норм, впровадити нові правила правотворчості в Україні, а також зробити правовий моніторинг: чи досяг той чи той нормативно-правовий акт мети, яка на нього покладалася", - упевнений перший заступник голови Верховної Ради.

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Стефанчук повідомив, що всі напрямки йтимуть паралельно. Наприклад, реформування судового корпусу починається з перезапуску найважливіших інститутів, якими є Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада юстиції.

Щодо юридичної освіти планують виробити зрозумілі правила щодо підготовки висококваліфікованих юристів в Україні, а також правила подальшої спеціальної підготовки їх як суддів, і найголовніше - правила притягнення до відповідальності.

Як повідомлялося, 18 лютого Президенту Володимиру Зеленському представили Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки.

Головна мета Стратегії – встановлення основних напрямків політики та пріоритетів подальшого удосконалення законодавства України про судоустрій, статус суддів та судочинство у взаємозв’язку та взаємодії з іншими інститутами правосуддя.