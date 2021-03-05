Стефанчук про судову реформу: Розробляємо не одну, а відразу кілька концепцій
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Реформування системи правосуддя в Україні планують завершити в 2023 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Дом".
Він зазначив, що за 30 років незалежності України не вдалося побудувати ту систему правосуддя, яка б забезпечувала довіру громадян.
"Ми уважно досліджували всі попередні помилки. І підхід, який продемонстрував Президент України Володимир Зеленський, концептуально відрізняється від того, що ми мали в попередній час", - сказав Стефанчук.
Нове бачення реформи відрізняється комплексним підходом, який охоплює не тільки інститут суддів.
"Ми розробляємо не одну концепцію, а відразу декілька. Окрім концепції реформування судоустрою, ми розробляємо і концепцію систематизації українського законодавства, і концепцію систематизації та переосмислення української юридичної освіти. Лише в комплексі ми можемо досягти результату... Ми маємо "вичистити" наше законодавство від застарілих норм, впровадити нові правила правотворчості в Україні, а також зробити правовий моніторинг: чи досяг той чи той нормативно-правовий акт мети, яка на нього покладалася", - упевнений перший заступник голови Верховної Ради.
Стефанчук повідомив, що всі напрямки йтимуть паралельно. Наприклад, реформування судового корпусу починається з перезапуску найважливіших інститутів, якими є Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада юстиції.
Щодо юридичної освіти планують виробити зрозумілі правила щодо підготовки висококваліфікованих юристів в Україні, а також правила подальшої спеціальної підготовки їх як суддів, і найголовніше - правила притягнення до відповідальності.
Як повідомлялося, 18 лютого Президенту Володимиру Зеленському представили Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки.
Головна мета Стратегії – встановлення основних напрямків політики та пріоритетів подальшого удосконалення законодавства України про судоустрій, статус суддів та судочинство у взаємозв’язку та взаємодії з іншими інститутами правосуддя.
Будь ласка, зачекайте...
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https://youtu.be/iRtyRR9zCkA
приятного всем просмотра
А якщо серйозно, то слова Стефанчука про "кілька концепцій" свідчать однозначно - У НИХ НІ ХРЄНА НЕМА НІ ОДНОЇ "КОНЦЕПЦІЇ"!!! Вони не знають, що їм робить!!!
Друзям - усе,
Решті - закон.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
А ступор в суддівській системі трапився лише через дві обставини 1) хабарі за прийом нівелювались, перестали "нести" 2) спасають своїх, бо тупуваті. Як казав один з персонажів ОАСК - "шеф, давай что нибудь учудим" і Чудять, А автор техніко-юридичних правок малює систему багатовекторності. Та ні хрена у вас не вийде, нічого ви не приймете, прийдуть другі і все буде окей.
Друга - залишити все як є але переставити ліжка.
Третя - залишити все як є але переставити ліжка іншим чином аніж у другій концепції.