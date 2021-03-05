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вакцина (3523) Степанов Максим (2011)

Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті

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Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті

Максим Степанов назвав щеплення єдиним способом зупинити поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це міністр охорони здоров'я повідомив в прямому ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"26 951 - це кількість життів українців, які за рік забрав COVID-19. Цей лічильник смерті ми маємо зупинити. І є спосіб його зупинити - це вакцинація. Все дуже просто. З одного боку є страшна хвороба, яка просто забирає життя. Ніхто з лікарів не може сказати, в якому віці і як вона буде протікати. Вона закінчується смертю, вона закінчується реанімацією. З іншого боку, є вакцина, є засіб захисту від цієї хвороби. Коли ти точно не помреш, якщо ти вакцинований. Коли ти точно не потрапиш до реанімації. Коли ти точно не будеш мати постковідні наслідки", - сказав Степанов..

Міністр зазначив, що держава має забезпечити - а люди мають почати вакцинуватися:

"Це захист, це гарантія життя. Вакцина дорівнює життю. Що ми маємо в нашій країні? Ми маємо декілька місяців антивакцинальної вакханалії, я по-іншому це назвати не можу. У нас сформувалися просто якісь колаборанти "ковіду", які роблять все, щоб зірвати вакцинацію. То не така вакцина, то не такі терміни, то не той виробник, то ще щось відбувається", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації не лише проти COVID-19, - Степанов

22 лютого Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торгова назва CoviShield) для екстреного медичного застосування. Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
а скільки на лічильнику смертей від СНІДу , туберкульозу , онко чи навіть голоду і суіциду ???
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05.03.2021 08:05
+7
Ну так купи нормальную вакцину, идиот!!!
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05.03.2021 07:59
+6
купите вакцину , а то детям Степанова не хватает на мерседес Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 9776
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05.03.2021 08:29
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Ну так купи нормальную вакцину, идиот!!!
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05.03.2021 07:59 Відповісти
Низя - там откатов не будет
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05.03.2021 08:01 Відповісти
"Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно."
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05.03.2021 08:01 Відповісти
Нє, Степанову і ко не соромно.
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05.03.2021 08:11 Відповісти
От ковида умерло в 10 раз больше людей, чем зеля тебе разрешил посчитать. А что ты сделал, чтобы остановить эпидемию??? Ни-че-го. Только деньги украл. На масках - украл. На тестах - украл. На вакцинах - украл.
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05.03.2021 08:02 Відповісти
Скоріше в 10 разів менше саме від ковіду.
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05.03.2021 08:09 Відповісти
Ви маєте рацію, лише бовдури думають що від короновірусу мало хто помер... Насправді таких в Україні більше 100 тис. скоріше всього.
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05.03.2021 08:36 Відповісти
а скільки на лічильнику смертей від СНІДу , туберкульозу , онко чи навіть голоду і суіциду ???
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05.03.2021 08:05 Відповісти
Вакциніровацца ЧИМ Степанов призвал вакцинироваться от COVID-19: За год погибли 26,9 тыс. жителей Украины. Мы должны остановить этот счетчик смерти - Цензор.НЕТ 6012 .. ?? Вакцину хоч дай же . Зебіл .. Степанов призвал вакцинироваться от COVID-19: За год погибли 26,9 тыс. жителей Украины. Мы должны остановить этот счетчик смерти - Цензор.НЕТ 3115 .
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05.03.2021 08:06 Відповісти
Я нічого і нікому не винен.
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05.03.2021 08:08 Відповісти
Хтось десь бреше. Чи Держстат (заявляючи про смерть від Ковіду 8 тисяч) чи Степанов? Степанов призвал вакцинироваться от COVID-19: За год погибли 26,9 тыс. жителей Украины. Мы должны остановить этот счетчик смерти - Цензор.НЕТ 6426
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05.03.2021 08:09 Відповісти
Піздят і піздят, піздят і піздят!© (вчитель Голобородько).
Наголоси розставити правильно,пропоную самостійно!
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05.03.2021 08:19 Відповісти
а посилання про "заявляючи про смерть від Ковіду 8 тисяч" надати можеш?
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05.03.2021 08:33 Відповісти
В прошлом году по статистике от короновируса умерло 20 тысяч а от гриппа 11 тысяч, почему по гриппу нету такой истерии как по короновирусу?
На гриппе навар нв сотни и тысячи раз меньший
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05.03.2021 08:11 Відповісти
К осени появится пфайзер пусть и за деньги вот ним и буду прививаться а не хз чем.а пока что есть антитела месяц назад переболели всей семьей и смысла ставить над собой эксперименты не вижу
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05.03.2021 08:13 Відповісти
Может быть ресурсы из фонда борьбы с ковидом направлять на саму борьбу с ковидом, а не на...? Впрочем, что такое "на" надо будет выяснить к концу марта. МВФ очень просит провести международный аудит фонда. Без этого кина не будет, "на...".
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05.03.2021 08:15 Відповісти
Я прикрывать воровство не намерен. Помогать утилизировать шмурдяк. Пусть зетипиллы этим занимаются.
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05.03.2021 08:15 Відповісти
Пашёл на хер!
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05.03.2021 08:16 Відповісти
Может пора заняться сердечно-сосудистыми заболеваниями? Остановить действительно счетчик смерти.
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05.03.2021 08:18 Відповісти
всі ці смерті на вашій совісті.
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05.03.2021 08:19 Відповісти
От же дебилоид! Степанов, этот счетчик с тобой не остановится никогда. Ты для него как радиация для счетчика Гейгера.
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05.03.2021 08:23 Відповісти
Хорошая попытка, но нет, вакцЫнироваться индийским шмурдяком я не буду.
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05.03.2021 08:24 Відповісти
купите вакцину , а то детям Степанова не хватает на мерседес Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 9776
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05.03.2021 08:29 Відповісти
А як ти ,мудло,хотіло?Привезти пойло і заливати ним як худобу?
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05.03.2021 08:34 Відповісти
В Украине каждый год выявляют более 160 тыс. новых случаев развития злокачественных новообразований, почти 100 тыс. жителей умирают от причин, вызванных ими, причем 35% умерших - лица трудоспособного возраста
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05.03.2021 08:34 Відповісти
Потрібно зробити дистанційне навчання, тоді ми і зупинено короновірус. На дистанційному навчанні мають бути усі класи від 1 до 11 та університети..
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05.03.2021 08:34 Відповісти
То есть больше 1000 человек в месяц? Дорогие дороги в Украине из ковидного фонда
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05.03.2021 08:35 Відповісти
Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 7024
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05.03.2021 08:38 Відповісти
Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 7282
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05.03.2021 09:02 Відповісти
Странно, что министр ЗДРАВООХРАНЕНИЯ не различает смысл слов "погибли" и "умерли".
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05.03.2021 09:07 Відповісти
Как говаривал евоный чиф - а какая разница?
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05.03.2021 09:44 Відповісти
Число умерших, надо умножить минимум в 3 раза. При такой организации вакцинации, надо ждать только новых локдаунов и увеличение смертей.
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05.03.2021 09:23 Відповісти
Від сезонного грипу помирає в середньому 10 людей з 10 тисяч хворих на грип.
Від Ковіду помирає трохи більше, - 25 людей на 10 тисяч захворілих.

Згідно з цією інформацією (10 000 поділить на 25), помирає кожен 400-й хворий.
Маючи загальне число померлих (26 951), дізнаємося, скільки українців уже перехворіло на Ковід (множимо 26 951 на 400). Отже, перехворіло 10 мільйонів 780 тисяч 400 жителів України. Від загального числа громадян (близько 40 млн) це становить 26, 95%.
На сайті вже наводилися раніше дані, що в Україні вже перехворіло на коронавірус близько чверті населення. Таким чином, усе співпадає.
Коронавірус смертельніший за грип всього у 2-3 рази. А паніку здійняли, - на всю планету!
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05.03.2021 13:51 Відповісти
Ублюдок! Степанов закликав вакцинуватися проти COVID-19: За рік загинули 26,9 тис. мешканців України. Ми маємо зупинити цей лічильник смерті - Цензор.НЕТ 1001
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05.03.2021 10:03 Відповісти
 
 