Українські воїни оперативно подавили безпілотник ворога на Донбасі, за добу - дев'ять порушень "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу, 4 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поруч з Водяним, що неподалік Донецька, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120-мм міномет. З мінометів цього ж калібру окупанти здійснили обстріл позицій ЗСУ неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Поблизу Авдіївки, російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Пісків ще й з великокаліберних кулеметів. З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив кілька прицільних пострілів у бік позицій захисників України біля Павлополя. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки оперативним діям українських захисників ворожий безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.

Неподалік Талаківки окупанти прицільним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції Збройних сил України.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки, збройні формування Російської Федерації прицільним вогнем зі стрілецької зброї обстрілювали позиції українських воїнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу Щастя подавлено безпілотник ворога, за добу - одне порушення режиму "тиші", бойових втрат немає, - штаб ОС

"Бойових втрат серед українських захисників немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

Згідно з даними штабу, станом на 7:00 ранку 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

"Наші воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



