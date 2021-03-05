В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб
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Станом на ранок п'ятниці, 5 березня, виявлено 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 355 осіб;
летальних випадків – 172;
одужало – 4 149 осіб;
здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 384 917 осіб;
одужало – 1 191 022 особа;
летальних випадків – 26 763;
проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях", - розповів Степанов.
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Можеш ще на котиках потренуватися- ну, якщо вони не задряпають насмерть такого Хероя з командним голосом в інеті.)))
В твоєму віці твоя освіта- то виключно твоя проблема.
Диало́г (греч. Διάλογος - «разговор»[1][2]) - литературная или театральная форма устного или письменного обмена высказываниями (репликами, вопросами и ответами) между двумя и более людьми, также бывает письменный диалог между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами; специфическая форма общения и коммуникации, диалог - это вопросы и ответы двух и более оппонентов, участвующих в разговоре или обсуждении чего-либо.
Ну це така собі "пандемія"
Ну, мы вам покажем!
"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
'В основном работа строилась на основании докладов китайских эпидемиологов и молекулярных биологов. " - пишут соседские СМИ, цитируя представителя соседей, посетившего Ухань в составе делегации ВОЗ.
То есть вот ту самую лапшу, которую тоталитарный коммунистический Китай на уши ВОЗовцам повесил нам теперь и будут втюхивать, как истину в последней инстанции.
ПЕШИ ИСЧО.