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В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб

Станом на ранок п'ятниці, 5 березня, виявлено 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 

"10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 02госпіталізовано – 3 355 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 02летальних випадків – 172;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 02одужало – 4 149 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 02здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добиватимемося мінімальної зарплати для лікарів на рівні 23 тисяч, - Степанов

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 07захворіло – 1 384 917 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 07одужало – 1 191 022 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 07летальних випадків – 26 763;

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек - Цензор.НЕТ 4499
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05.03.2021 08:20
+4
дно? Чи головне таки відосіки!

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек - Цензор.НЕТ 3445
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05.03.2021 08:24
+4
та фіг його знає. вона індекс борщу рахує зубожіла.
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05.03.2021 08:30
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Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек - Цензор.НЕТ 4499
показати весь коментар
05.03.2021 08:20 Відповісти
Привіт з метро та колядок.
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05.03.2021 08:22 Відповісти
з наступаючим тебе твоїм святом!
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05.03.2021 08:26 Відповісти
До 25 березня ще далеко, та ти зі своїм кагалом тренуйся поздоровляти.
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05.03.2021 16:40 Відповісти
я тебе 8 березня привітаю В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 1330
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05.03.2021 16:55 Відповісти
Та я знаю що ти не сповна розуму.
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05.03.2021 17:39 Відповісти
в тебе є медична освіта? чи ти знову бздонеш що диплом тобі на Цензорі видали В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 556
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05.03.2021 17:43 Відповісти
Нема. А бздиш тут виключно ти зі своїм кагалом.
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05.03.2021 17:59 Відповісти
ну і заглохни неуч.
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05.03.2021 18:03 Відповісти
Спробуйте відпрацьовувати командний голос на потягах, хворий. ))) а вже потім перейдете на форуми.
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05.03.2021 18:09 Відповісти
я командний голос в ЗСУ на таких як ти відпрацював. В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 9444
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05.03.2021 18:13 Відповісти
Такі, як я, служать в іншому місці.
Можеш ще на котиках потренуватися- ну, якщо вони не задряпають насмерть такого Хероя з командним голосом в інеті.)))
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05.03.2021 18:16 Відповісти
котиків не чіпай нерпа ! Служать собаки а решта проходять військову службу та захищають свою країну. В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 1185
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05.03.2021 18:26 Відповісти
тобто, окрім військової, ти не ніякої Служби не знаєш, невігласе.
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05.03.2021 18:30 Відповісти
Державну знаю. Але мені хватило і військової.
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05.03.2021 18:33 Відповісти
Мене має цікавити, чого тобі там "хватило"(вистачило)? Та невже...)))
В твоєму віці твоя освіта- то виключно твоя проблема.
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05.03.2021 18:38 Відповісти
Та я вже на пенсії. мені пофіг на цю роботу. а ти трудись В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 1898
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05.03.2021 18:39 Відповісти
Ти ще й освіту з роботою плутаєш, капець...
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05.03.2021 18:46 Відповісти
Спершу прочитай про діалог який ми вели. а ти дурненьке якесь... В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 5893 так що гуляй по рельсам стрілочник. В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 7977
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05.03.2021 18:50 Відповісти
Спершу поцікався значенням терміну діалог- а вже потім його вживай, невігласе.
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05.03.2021 19:03 Відповісти
ой млять.... ти знову обісрався дипломований серун В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 3805

Диало́г (греч. Διάλογος - «разговор»[1][2]) - литературная или театральная форма устного или письменного обмена высказываниями (репликами, вопросами и ответами) между двумя и более людьми, также бывает письменный диалог между двумя или более людьми посредством написания текста в письмах или другими методами; специфическая форма общения и коммуникации, диалог - это вопросы и ответы двух и более оппонентов, участвующих в разговоре или обсуждении чего-либо.
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05.03.2021 19:08 Відповісти
Я з тобою нічого не обговорював- та тобі цього нема чим зрозуміти. Хоча добре, що ти почитав про діалог- мені + в карму.
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05.03.2021 19:18 Відповісти
ти одне гарно вмієш- зливатись. В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 6143
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05.03.2021 19:23 Відповісти
Улюблена аргументація москалів.
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05.03.2021 19:25 Відповісти
дно? Чи головне таки відосіки!

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 172 человека, зафиксированы 10 155 новых случаев заражения, выздоровели 4 149 человек - Цензор.НЕТ 3445
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05.03.2021 08:24 Відповісти
А мосечукча вакцЫнувалась?
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05.03.2021 08:28 Відповісти
та фіг його знає. вона індекс борщу рахує зубожіла.
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05.03.2021 08:30 Відповісти
Борщ без м'яса, секс без жінки, вакцинація без вакцини В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 3192
В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 3308
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05.03.2021 08:39 Відповісти
Так!
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05.03.2021 10:10 Відповісти
Аж один з 1000 ковідних помирає!!!! Та ще й невідомо, від чого...
Ну це така собі "пандемія"
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05.03.2021 08:44 Відповісти
Не хотят вакцинироваться фуфломицином, суки!
Ну, мы вам покажем!
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05.03.2021 08:53 Відповісти
На сегодняшний день в Украине болеют 167 132 человека. Это 0,45% от того населения, что Дубилет сосчитал и 0,4% если верить нашему минфину.

"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
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05.03.2021 09:08 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 2133 В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 9252
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05.03.2021 09:12 Відповісти
Число госпитализаций, как при 20 000 чел в сутки
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05.03.2021 09:17 Відповісти
Как сказал знакомый врач КОВИД значительно тяжелее стал протекать и сильно помолодел, так сказать...
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05.03.2021 11:43 Відповісти
Соседи рассказали, как ВОЗ-овцы, посетившие Китай, заключения выносили о том, откуда взялся ковид. Оказывается, что
'В основном работа строилась на основании докладов китайских эпидемиологов и молекулярных биологов. " - пишут соседские СМИ, цитируя представителя соседей, посетившего Ухань в составе делегации ВОЗ.

То есть вот ту самую лапшу, которую тоталитарный коммунистический Китай на уши ВОЗовцам повесил нам теперь и будут втюхивать, как истину в последней инстанции.
ПЕШИ ИСЧО.
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05.03.2021 13:12 Відповісти
Ти дійсно хвора на всю голову. В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб - Цензор.НЕТ 7700
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05.03.2021 13:20 Відповісти
 
 