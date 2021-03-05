В Україні за добу від COVID-19 померли 172 людини, зафіксовано 10 155 нових випадків зараження, одужали 4149 осіб

Станом на ранок п'ятниці, 5 березня, виявлено 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 355 осіб;

летальних випадків – 172;

одужало – 4 149 осіб;

здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 384 917 осіб;

одужало – 1 191 022 особа;

летальних випадків – 26 763;

проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях", - розповів Степанов.





