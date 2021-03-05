Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина

Україна найближчим часом може отримати відповідь на питання щодо вступу в НАТО. Це може статися до кінця року.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, як швидко Україна зможе стати членом НАТО залежить від того, коли Україна отримає план дій щодо членства.

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"Я думаю, що дуже скоро ми зможемо почути відповідь на це питання. В межах цього року. Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій щодо членства. Щойно Україна отримає план дій щодо членства, від нас буде залежати, коли ми будемо в НАТО", - сказала Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що Україні вдасться швидше вступити в НАТО, ніж Північній Македонії.