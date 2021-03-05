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Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина

Україна найближчим часом може отримати відповідь на питання щодо вступу в НАТО. Це може статися до кінця року.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, як швидко Україна зможе стати членом НАТО залежить від того, коли Україна отримає план дій щодо членства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до отримання Плану дій для вступу в НАТО, - віцепрем'єрка Стефанішина

"Я думаю, що дуже скоро ми зможемо почути відповідь на це питання. В межах цього року. Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій щодо членства. Щойно Україна отримає план дій щодо членства, від нас буде залежати, коли ми будемо в НАТО", - сказала Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що Україні вдасться швидше вступити в НАТО, ніж Північній Македонії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Уберите таранов в ЗСУ, ермаков во власти и на пост президента нормального мужика, а не соплежуя. Тогда, возможно, получится.
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05.03.2021 08:41
+3
_Меркеляка из шкуры выпрыгнет лишь бы насрать Украине и не допустить ПДЧ. Как и в 2008. Курва путлерова! Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 512
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05.03.2021 08:57
+3
Вопреки зелени и благодоря Порошенко и его команде. Слава Украине ! И как вдруг оказалось Армия, Вера, Язык это очень мудро, а не мудрость сопляка "яка різниця"
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05.03.2021 08:58
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З таким станом економіки, з таким станом в Збройних Силах, відповідь буде одна... На... наступний термін.
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05.03.2021 08:35 Відповісти
"Воюють не танки а люди" генрал армії США Ходжес
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05.03.2021 14:59 Відповісти
когда начнут выполняться все законы, а это рашка не позволит сделать Украина получит ответ по Плану действий для вступления в НАТО в этом году, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 9357
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05.03.2021 08:36 Відповісти
Уберите таранов в ЗСУ, ермаков во власти и на пост президента нормального мужика, а не соплежуя. Тогда, возможно, получится.
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05.03.2021 08:41 Відповісти
Надо уже в этом месяце. СП2 не за горами.
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05.03.2021 08:53 Відповісти
Как это не прадоксально, но наше вступление в НАТО зависит от того, договоряться ли американцы с немцами и прочими строителями северных потоков. А реформы, борьба с коррупцией, это лишь благовидная отмазка. В НАТО полным полно не только коррумпированных стран, есть даже конкретно диктаторские. Но разница между ними и нами в том, что Рашка не считала эти страны своей собственностью, а европейские друзья Рашки не блокировали их интеграцию в НАТО.
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05.03.2021 08:53 Відповісти
_Меркеляка из шкуры выпрыгнет лишь бы насрать Украине и не допустить ПДЧ. Как и в 2008. Курва путлерова! Україна отримає відповідь щодо Плану дій для вступу в НАТО цього року, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 512
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05.03.2021 08:57 Відповісти
Если Украина вступит, то НАТО развалится (покажет ,что оно просто пшик на бумаге).
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05.03.2021 08:57 Відповісти
А оно сейчас не пшик?
С "мусорными" вооруженными силами Венгрии, Чехии и Словакии? Вспомните ещё договор о взаимной защите. Ха-ха. Эрдоган, кацапский самолёт и НАТО. Первое заявление НАТО было "мы здесь не при делах. Это пердаган куролесит" потом уже про соблюдение границ и расследование.
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05.03.2021 12:41 Відповісти
Вопреки зелени и благодоря Порошенко и его команде. Слава Украине ! И как вдруг оказалось Армия, Вера, Язык это очень мудро, а не мудрость сопляка "яка різниця"
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05.03.2021 08:58 Відповісти
дадуть званіє старшого оспиранта
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05.03.2021 09:07 Відповісти
Ага. Так же, как второй год ответ МВФ получает.
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05.03.2021 10:20 Відповісти
Досить бла-бла. Де справи?
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05.03.2021 10:33 Відповісти
 
 