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Хотілося б знати, як сучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Хотілося б знати, як сучасна російська РЛС

Євросоюз занепокоєний виявленням Місією ОБСЄ на окупованому Донбасі сучасної російської РЛС 51У6 "Каста-2Е1", яка використовується у ЗС РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 березня.

"ЄС із занепокоєнням взяв до уваги той факт, що 15 лютого вперше СММ зафіксувала радіолокаційну станцію 51У6 "Каста-2Е1" поблизу непідконтрольної уряду Бугаївки. Це – сучасне озброєння, яке використовується Російською Федерацією, що викликає питання щодо того, як воно потрапило в Україну і чому воно перебуває в непідконтрольних уряду районах України", - йдеться у заяві.

Також у ЄС висловили занепокоєння з приводу погіршення безпекової ситуації на Донбас, що призвело до втрат серед українських військових, та закликали Росію вплинути на підконтрольні їй збройні формування.

Також читайте: Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау

"Зростає кількість цілеспрямованих обстрілів та збільшується застосування снайперів, що призводить до нових жертв серед українських військовослужбовців. Також є тривожні повідомлення про чергові спалахи порушень режиму припинення вогню біля Донецької фільтраційної станції та інших об’єктів інфраструктури. Ми звертаємося до обох сторін зробити все можливе для збереження режиму припинення вогню і ще раз закликаємо Російську Федерацію використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню", - заявили в ЄС.

Як повідомлялося, 15 лютого безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував сучасну російську РЛС 51У6 "Каста-2Е1" на полігоні збройних формувань РФ поблизу Бугаївки на окупованій Луганщині.

Спільнота InformNapalm оприлюднила фото, на якому видно, як російські військовослужбовці, які обслуговують цю станцію РЛС, побачивши безпілотник СММ ОБСЄ, поспіхом намагаються замаскувати техніку, накривши її брезентом або плівкою із синьо-жовтими кольорами державного прапора України.

В InformNapalm також зауважили, що російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону 51У6 "Каста-2Е1" призначена саме для виявлення повітряних об’єктів, у тому числі тих, які літають на надмалих висотах. Враховуючи, що українська авіація не використовується в зоні проведення ООС, то станцію розгорнули саме для полювання за БПЛА.

Як повідомлялося, за даними ООН, за період з квітня 2014-го по 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13,1 тис. до 13,3 тис. людей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+58
Как-как? из раиси, ну тупые, как сказал бы, кормящий червей, задорнов Хотелось бы знать, как высокосовременная российская РЛС "Каста-2Е1" попала в Украину, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7256
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05.03.2021 08:41
+33
ну как, как???, достроите СП-2, узнаете!)
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05.03.2021 08:44
+30
В любом военторге,даже с доставкой клиенту)(уйло в курсе,а вы и дальше обеспокаивайтесь с возможностью выразить глубокую или очень глубокую озабоченность,и напомните кацапам достроить трубу, Навальный и Донбасс то другое,а гопник-страна с вас поржет с вашей импотентности
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05.03.2021 08:46
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Как-как? из раиси, ну тупые, как сказал бы, кормящий червей, задорнов Хотелось бы знать, как высокосовременная российская РЛС "Каста-2Е1" попала в Украину, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7256
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05.03.2021 08:41 Відповісти
Как-как? Гондурас с помощью рептилоидов завёз на Донбасс
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05.03.2021 08:54 Відповісти
Та нііі) В шахті відкопали, точно)))
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05.03.2021 10:01 Відповісти
шот я не понял прикола с флагом
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05.03.2021 08:43 Відповісти
скорее всего надеялись, что увидят дроны флаг - и бомбить не будут
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05.03.2021 08:45 Відповісти
абсолютно верно, стариками и детьми, круглосуточно не прикроешь, так флагом накрыли, всё по заветам ПУйла и гебни ...
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05.03.2021 08:54 Відповісти
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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05.03.2021 09:11 Відповісти
Выцветший сриколор превращаеться в Украинский,подчекнутый грязно- белым.
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05.03.2021 09:39 Відповісти
я думаю что флаг случайно засветился , судя по всему готовится очередной " майнильский инцидент"
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05.03.2021 11:26 Відповісти
ну как, как???, достроите СП-2, узнаете!)
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05.03.2021 08:44 Відповісти
Не узнают а побачать РЛС на своїх територіях
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05.03.2021 09:16 Відповісти
тільки РЛС і танки там будуть не відкопані в шахтах, а прямо добуті бурінням із газових свердловин. Ну а мальчікі в ШОРТІКАХ з БавНР, БреНР, БраНР, ГамНР, ШлеНР і прочіх будуть просить защітіть нємєцкій мір от посягатєльств коварних піндосов і хунти з Берліна
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05.03.2021 10:11 Відповісти
Заблудилась. ГЛОНАСС в отказ ушел, GPS контора вражеская, а в экипажах идиоты. Ехали они из Норильска в Новосибирск, но заблудились. Теперь стоит такая вся растерянная в украинской степи, беспилотника с бомбой ждет.
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05.03.2021 08:46 Відповісти
В любом военторге,даже с доставкой клиенту)(уйло в курсе,а вы и дальше обеспокаивайтесь с возможностью выразить глубокую или очень глубокую озабоченность,и напомните кацапам достроить трубу, Навальный и Донбасс то другое,а гопник-страна с вас поржет с вашей импотентности
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05.03.2021 08:46 Відповісти
Плюс наш гамнокамандующий Бубочка - сладкая парочка . Те обеспокоенность - этот -отвести войска и перестать стрелять.
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05.03.2021 08:54 Відповісти
По старой вонючей методичке строчишь, лошара.
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05.03.2021 09:02 Відповісти
ой вей
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05.03.2021 09:18 Відповісти
А ти в нем ******** увидел?
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05.03.2021 12:04 Відповісти
Шо ви гаварите!? Прям таки "занепокоєні"!
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05.03.2021 08:46 Відповісти
ну что здесь неясно.В военторге купили.А еще в шахтах донбасса могли найти
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05.03.2021 08:47 Відповісти
АлиЭкспресс?
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05.03.2021 08:48 Відповісти
Раз призывают обе стороны, намёк понятен. Нет кацапа, нет и нарушения тишины.
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05.03.2021 08:49 Відповісти
Ну обнаружили - сразу туда снарядом. Шоб подтвердить ихтамнет.
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05.03.2021 08:52 Відповісти
Снаряды зеком запретил давать! У него "всеохоплююче" купили за лигу смеха!
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05.03.2021 09:43 Відповісти
Плохо другое. Для Европы факт, что Россия воюет на Донбассе своим высокотехнологичным оружием задействовав кадровый состав. И на этот 100% факт - обеспокоенность. Кошка бросила котят...
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05.03.2021 08:56 Відповісти
Цивілізоване суспільство показало пальцем хто на лугандоні злочинець та окупант. Знищити окупанта - то вже наша робота.
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05.03.2021 11:32 Відповісти
Оно было высокотехнологичным лет 40 назад
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05.03.2021 14:32 Відповісти
Такі наївні питання! А "Воєнторг" для чого? Україна купила в РФ, - контрабандою, - а шахтарі-комбайнери захопили як трофей... разом з синьо-жовтим прапором. Таке наївне те ЕС в ОБСЕ...
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05.03.2021 08:58 Відповісти
Что за вопросы? Лошары импотентные? ***** - за жабры тащите в суд и пусть объясняет.
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05.03.2021 09:00 Відповісти
Лугандонцы нососали.
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05.03.2021 09:01 Відповісти
Я не здивуюсь навіть тоді коли орки припруть туди і ядерну зброю.
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05.03.2021 09:01 Відповісти
В Криму вже шість ядрьоних Іскандьорів є. Дістають будь де по Європі.
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05.03.2021 09:47 Відповісти
Мова про Донбас. А ЄС скурвився остаточно і безповоротно. Він, як казав Ленін про Європу наші корисні ідіоти для фюрера Путіна. РФ має стратегію шакала, відкусив і швидко відбіг, а ЄС дивиться і себе заспокоює - не вовки ж, шакали, але ж миротворці. .
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05.03.2021 09:56 Відповісти
так надо поставить разведке задачу эту РЛС перегнать в Украину...
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05.03.2021 09:03 Відповісти
и перевлавить в нормальную РЛС
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05.03.2021 09:09 Відповісти
Разведке нельзя.Доказано " делом по вагнеровцам".
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05.03.2021 09:47 Відповісти
Та рожа с ведром и изумленным фейсом соляру загнала, хрен угониш
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05.03.2021 14:33 Відповісти
Питання суто риторичне.
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05.03.2021 09:08 Відповісти
Потрібно главкома з гранатою послати.
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05.03.2021 09:15 Відповісти
Тупые, 7 лет война в Украине, а они удивляются как она туда попала, ну сделайте еще раз обеспокоенное лицо и на этом, наверное всё.
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05.03.2021 09:16 Відповісти
Упал бы снаряд на нее соучайно неизвестно чей да и х...с ней
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05.03.2021 09:18 Відповісти
ЕС выразил обеспокоенность

Результатов: примерно 948 000 (0,41 сек.)
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05.03.2021 09:23 Відповісти
ожидаемый ответ от мордора "Вы все врете. Это старая советская РЛС отжатая с шахты или купленная в Абхазии"
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05.03.2021 09:24 Відповісти
Видите флаг Украины, ну значит это не мордора Хотілося б знати, як високосучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6113 еще так могут *****..ть
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05.03.2021 09:25 Відповісти
как, как?! доставили по сообщающимся с донбасскими штрекам из кузбасса
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05.03.2021 09:27 Відповісти
Нагули сцуть на солсберські шпилі,
Орки сусідів ріжуть, час не гають,
А єврохобіти все цмулять коктейлІ,
Занепокоєннями шмарклі витирають.
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05.03.2021 09:35 Відповісти
Дипломатія - це гра в дурачка і в озабоченость . От тільки ця гра завжди погано закінчується.....
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05.03.2021 09:37 Відповісти
Що це означає? Що Раша добре підготувалась до боротьби з будь якими типами безпілотників? Заходу не здається, що купувати у Раші щось це рити могилу для самих себе? Може краще озброїти Україну нормальними речами, щоб можна було з Рашою розмовляти на рівних, а не прогнувшись, як зараз?
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05.03.2021 09:43 Відповісти
Как твой выбор электроэнергию на росии?
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05.03.2021 10:03 Відповісти
Не совсем так . Получается что новейшая российская РЛС (АналоГовнет) предназначенная для борьбы с беспилотниками любых типов ничего не смогла сделать с гражданским беспилотником ОБСЕ ... Это все что нужно знать о новейшем российском оружии
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05.03.2021 11:24 Відповісти
1 сентября 2015

В ОБСЕ сообщили о потере беспилотника в Донбассе

5 июля, 2017

В Народной милиции ЛНР окажут содействие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в поиске пропавшего в районе Славяносербска беспилотника.

28 октября 2018
ОБСЕ потеряла на Донбассе свой беспилотник

26.04.2019
Над неподконтрольной правительству Украины территорией Донецкой области снова потерян беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ среднего радиуса действия.

8 июл. 2020

В ЛНР помогли ОБСЕ вернуть потерянный в Донбассе беспилотник
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06.03.2021 09:18 Відповісти
тем же самым путем что и электроэнергия их **********
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05.03.2021 09:49 Відповісти
Де взяв, де взяв - купив! Хотілося б знати, як високосучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3247
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05.03.2021 09:52 Відповісти
Очевидно господам из ЕС и невдомек, что идет война между РФией и Украиной.
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05.03.2021 09:55 Відповісти
Если бы ЕС,вместе со своей Миссией ОБСЕ,читал Цензор,то и вопроса бы не было,ДЯТЛЫ Хотілося б знати, як високосучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 607
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05.03.2021 09:56 Відповісти
Як і всі 700 танків, тисячі гармат і 10 тисяч терористів. Всі приповзли із-за поребрика. Йшли вночі, як ворюги і бандюги і з чужими шевронами. Називають себе армією оборони, хоча самі є армією терору і нападу. А можливо купили у воєнторзі?
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05.03.2021 09:58 Відповісти
От куда.. от куда.. в "забое откопали", как и все вооружение и боеприпасы на 7 лет войны.
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05.03.2021 10:08 Відповісти
Стало ясно, что после разоблачения Навальным в хищениях кремлевского комуно-фашиста, для всего мира стало понятно, бесу путлеру нельзя остановиться в проведении диверсий, иначе сразу москали начнут задавать вопросы и возникает Гаага, у него горит земля под ногами, никакая берлога его не спасет, кремлевчкого уголовника надо только добивать всеми доступными средствами.
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05.03.2021 10:09 Відповісти
А Бубочка и "Слуги урода" молчат...
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05.03.2021 10:10 Відповісти
Европейским клоунам не привыкать строить из себя деб#лов! Хотілося б знати, як високосучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5621
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05.03.2021 10:17 Відповісти
Доки тупєнький бЄНЯ (підкоряється кремлівській мафі,нічого не вміє крім красти,створювати різні схеми,грати в тупі спектаклії) буде "керувати" -зраджувати Україною жодна країна не поворохне пальцем,доларами в сторону України.Звичайно, жодній країні не потрібно таке ж нещастя як Північна Корея у себе під боком (тому і не покидають зовсім людей України) і якось тільки споглядають на цей договорняк і імітацію діяльності між попраною Україною і кремлівською мафією(був великий пєрєдєл у "солнценских" в 2012 році) .
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05.03.2021 10:18 Відповісти
Як де? Ще в 2013-м бандєравці у кацапів купили і в шахту зарили. А обдрочєнці-зашшітнікі руззьгава міра знайшли та відкопали. Ці з обсьє такі нєдогадлівиє... Хотілося б знати, як високосучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7464
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05.03.2021 10:39 Відповісти
А "обеспокоенность" сильная, чи так себе?
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05.03.2021 10:53 Відповісти
Та як попала? Викопали з шахти шахтарі Дамбасу. Сам ПНХ свого часу пояснив.
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05.03.2021 10:57 Відповісти
Засуньте собі в задницю вашу занепокоєність, тупе сліпе ОБСЕ!!!!
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05.03.2021 11:08 Відповісти
Почему украинским накрывают?
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05.03.2021 11:10 Відповісти
потому, что прикрываться могут только женщинами , стариками и детьми, как ***** завещал, так обдроченці и делают. Ну еще сбить там Боинг, самолет пассажирский в Крыму, польский самолеет сбить....
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05.03.2021 11:22 Відповісти
Скрепонсцы притащили очередной аналоговнет. И по своей холопской привычке накрыли жовто-блакитним чехлом. Типа двух зайцев убили и наши парни по национальным цветам стрелять не будут и посмотрите как укры линию разграничения перенесли. Но боюсь, что после включения эта каста выдаст свое местоположение сильным задымлением.
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05.03.2021 11:10 Відповісти
а если в Мордоре ответят, что эту хрень там разместили как раз с целью повышения безопасности, то в ЕС градус обеспокоенности понизится ?
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05.03.2021 12:02 Відповісти
як,як... купили в супермаркетах донецька,там всякого рос.хламу достатньо..... Хотілося б знати, як сучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3615
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05.03.2021 12:57 Відповісти
А как там оказалось семьсот танков ЕС не беспокоит
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05.03.2021 13:01 Відповісти
Із фотографії видно що це українська техніка. Може варто було б подякувати? )))
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05.03.2021 13:36 Відповісти
Уже семь лет беспокоятся, как только сердце выдерживает. Наверно у них валерьянка хорошая
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05.03.2021 14:29 Відповісти
Или европейский боярышник))
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05.03.2021 15:12 Відповісти
Кацапи мабуть дуже і не крились Хотілося б знати, як сучасна російська РЛС "Каста-2Е1" потрапила в Україну, - заява ЄС в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6871
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05.03.2021 16:51 Відповісти
Такой вопрос тупой.-"как она попала в Украину?" А как все попадает. А как БУК попал? А кто вас будет спрашивать если хотят завести?
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05.03.2021 17:57 Відповісти
Рівень "абєспакоєннай азабочєннасті" - 8.212/10
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05.03.2021 18:39 Відповісти
 
 