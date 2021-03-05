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США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США і Британія узгоджують запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Вони стосуються порушення домовленостей про невикористання хімічної зброї.
Про це виданню Bloomberg заявили інформовані джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У Британії також планують обговорити це питання з ключовими європейськими союзниками, зокрема, Францією й Німеччиною.
"США і Велика Британія зважують додаткове покарання Росії за використання нею хімічної зброї, до того ж варіанти охоплюють від санкцій проти олігархів до надзвичайного кроку – обмежень проти державного боргу країни", - зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Владимир Иванец
показати весь коментар05.03.2021 09:05
+6 Gera 123
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+6 Самсон 743bf56e
показати весь коментар05.03.2021 09:47
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Принцип распределения один - на экспорт углеводородов существуют квоты. И ************* при всём желании не могут продать всё, что могут добывать. Поэтому плебс сосёт, в деньги жрёт элита с бесконечно возрастающим аппетитом, так как на биржах чересчур много желающих сбыть сырьё. Если исключить нефть и газ - ВВП отсутсвует напрочь так же как и у нас.
6.03.2015 - 356 лярда;
26.02.2021 - 589 лярда. ссыль выше.
а перед этим существенно ипанулся и болтался около 370 года два.
и, это в прошлом. посмотрим, что будет в будущем.
с учетом же подобных признаний ДАЖЕ самих эрэфийцев начинают "терзать смутные сомненья" в правдоподобности данных цбр по звр рф.
Так я тоже на еде экономлю. Сегодня вместо сен-емильон взял бордоссоке, оно дешевле.
не уводите диспут в сторону. этим своим сообщением, вы, показали, что покупая более дешевые напитки - экономите. я, же, вам, ответил, что не экономлю.а, кто что пьет: слабое или крепкое - это уже другая история.
2. Германия - рекордсмен по запасам золота в Европе. Резерв золота - 3367,9 тонны. Процент от золотовалютных резервов - 70%.
3. Италия: резерв золота - 2451,8 тонны. Процент от золотовалютных резервов - 65,4%. Итальянское золото хранится в основном в слитках.
4. Франция: резерв золота - 2436 тонн. Процент от золотовалютных резервов - 59,9%.
5. Россия. К 1 июля 2019 года стоимость золотого запаса России впервые превысила $100 млрд, а физическая масса золота достигла 2207 тонн
Не сильно много в педирации золота осталось по сравнению с США
ЗЫ: т.е. скорости торпед, со времен ссср, практически не возросли (исключение "шквал"). а, вот скорости средств противодействия торпедам, с учетом сильно возросшего быстродействия эвм, как раз возросли пропорционально росту быстродействия эвм.
Быстренько свалит.
Вы, придурки, осмелитесь поднять свой облезлый хвост на Штаты ???
Ойтанесмешите...
про геев гритсштибритен говорить нечего. балаболы исторические. грит сшит бритен - фантомные боли за империей
сировину. Отака подвійна мораль у європейської олігархії і зв язаних з нею
держустанов