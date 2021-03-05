США і Британія узгоджують новий пакет санкцій проти РФ за використання хімічної зброї, - Bloomberg

США і Британія узгоджують запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Вони стосуються порушення домовленостей про невикористання хімічної зброї.

Про це виданню Bloomberg заявили інформовані джерела, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Британії також планують обговорити це питання з ключовими європейськими союзниками, зокрема, Францією й Німеччиною.

"США і Велика Британія зважують додаткове покарання Росії за використання нею хімічної зброї, до того ж варіанти охоплюють від санкцій проти олігархів до надзвичайного кроку – обмежень проти державного боргу країни", - зазначається в повідомленні.

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