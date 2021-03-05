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Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові

Українські вчені першими у світі довели зв'язок між рівнем позаклітинної ДНК у крові та тяжкістю захворювання на COVID-19. Такий прогностичний критерій необхідний лікарям для того, щоб прогнозувати, як буде розвиватися хвороба у конкретного пацієнта.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктор Досенко в інтерв'ю пресслужбі НАН.

За його словами, на сьогодні лікарі не можуть прогнозувати, як COVID-19 розвиватиметься у конкретного пацієнта. Зокрема, незрозуміло, чому один пацієнт одужує за 7-10 днів, а інший - може потрапити в залежність від кисню.

"Тому всім лікарям вкрай потрібен якийсь прогностичний критерій. Мені приємно повідомити: ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (чим вищий він, то гірше прогноз), і довели це, до речі, першими в світі", - зазначив Досенко.

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Він зазначив, що при госпіталізації у пацієнтів, що були в різному стані, брали кров для визначення рівня позаклітинної ДНК. І днями вже отримали остаточні результати.

"... все, що треба людям, щоб буквально в перший день хвороби передбачити, наскільки важким буде її перебіг і, відповідно, які препарати слід приймати, - здати кров на визначення рівня позаклітинної ДНК", - додав Досенко.

Нагадаємо, до цього вчені виявили зв'язок важкої форми COVID-19 з чотирма захворюваннями.

Зазначимо, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розробка української вакцини від COVID триває.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Позаклітинна ЛНК, яка циркулює в крові - ознака цитолізу, руйнування клітин людського організму, спричинена "цитокіновим штормом". P.S SARS-nCoV-2 РНК-вмісний вірус
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05.03.2021 09:35
+1
А мені здаеться, що не по аналізку крові, бо це всі вже давно всі роблять, а по аналізу калу, бо це вже давно ніхто не робить, а наші продовжують вивчати цей метод.
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05.03.2021 09:29
+1
Це як визначати діарею по проносу.
Можна й без аналізу крові сказати, що труп є труп.
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05.03.2021 09:51
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Молодцы, что сказать. Светлые головы. А если им еще и денег на исследования дать!
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05.03.2021 09:29 Відповісти
Це як визначати діарею по проносу.
Можна й без аналізу крові сказати, що труп є труп.
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05.03.2021 09:51 Відповісти
А мені здаеться, що не по аналізку крові, бо це всі вже давно всі роблять, а по аналізу калу, бо це вже давно ніхто не робить, а наші продовжують вивчати цей метод.
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05.03.2021 09:29 Відповісти
Китай працює по аналізу калу, до речі, успішно...
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05.03.2021 09:41 Відповісти
То ми що не перші? Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 5760 Та да чув, що вони і тести беруть анально. А знаєш чому? Тому що це хвороба передається через грязні руки, а не повітряно крапельним шляхом, і тому потрібно їх мити після того, як сходив в туалет, і після того як мав контакт з засранцями, а не бездумно натягувати ганчірки на морду і з придуркуватими очима коситися на нормальних людей, які це розуміють. Китайці це знають....
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05.03.2021 09:49 Відповісти
Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 9278
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05.03.2021 09:57 Відповісти
Ватку забули помінять.
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05.03.2021 14:07 Відповісти
В общем то все логично! Фактически внеклеточный ДНК является готовым строительным материалом для вирусов и чем его больше.....Есть теория что многие вирусы вообще произошли из этих внеклеточных ДНК
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05.03.2021 09:31 Відповісти
Позаклітинна ЛНК, яка циркулює в крові - ознака цитолізу, руйнування клітин людського організму, спричинена "цитокіновим штормом". P.S SARS-nCoV-2 РНК-вмісний вірус
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05.03.2021 09:35 Відповісти
Одно другому не мешает
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05.03.2021 09:45 Відповісти
Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 4638 Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 6128 Українські вчені першими у світі навчилися прогнозувати тяжкість перебігу COVID-19 за аналізом крові - Цензор.НЕТ 8064
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05.03.2021 09:46 Відповісти
если это правда, так может всем сдать это анализ и вакцинировать только тех кто кто в группе риска?
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05.03.2021 11:37 Відповісти
То можна буде економити кисень, якщо побачать, що не в коня харч?
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05.03.2021 14:05 Відповісти
очень хорошо.
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06.03.2021 04:24 Відповісти
 
 