Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на полігоні поблизу Новоселівки з порушенням ліній розведення, - СЦКК
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Збройні формування РФ та її найманці передислоковують заборонене мінськими угодами озброєння і військову техніку і розміщують їх з порушенням ліній відведення і за межами виділених місць зберігання.
Як повідомляє українська сторона СЦКК, зазначені грубі порушення з боку терористів зафіксовано у звіті СММ ОБСЄ від 4 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"6 танків Т-72Б і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка", - наголошується в повідомленні.
Також наголошується, що згідно з розпорядженням командувача ООС тривають роботи з відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, ведеться будівництво автомобільного мосту в районі населеного пункту Роти, Донецької області (автомобільна дорога М-03 Харків - Дебальцеве). Також тривали роботи з будівництва колектора в районі населеного пункту Доломітне. Виконано роботи з обслуговування устаткування базової станції мобільного зв'язку в районі населеного пункту Лобачеве, Луганська область.
"Варто зазначити, що контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню представниками УС СЦКК здійснювався безпосередньо на місці робіт", - додала українська сторона.
Будь ласка, зачекайте...
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
И чё?
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Мюнхенской конференции по безопасности высказал мнение о перспективах ситуации на востоке страны. Вооруженный конфликт в Донбассе, отметил он, лично для него уже не является войной.
"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну", - заявил Зеленский.
Он пояснил, что речь идет не о желании избежать конфликта, а о том, что спорных моментов, на его взгляд, больше нет.