Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на полігоні поблизу Новоселівки з порушенням ліній розведення, - СЦКК

Збройні формування РФ та її найманці передислоковують заборонене мінськими угодами озброєння і військову техніку і розміщують їх з порушенням ліній відведення і за межами виділених місць зберігання.

Як повідомляє українська сторона СЦКК, зазначені грубі порушення з боку терористів зафіксовано у звіті СММ ОБСЄ від 4 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"6 танків Т-72Б і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що згідно з розпорядженням командувача ООС тривають роботи з відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, ведеться будівництво автомобільного мосту в районі населеного пункту Роти, Донецької області (автомобільна дорога М-03 Харків - Дебальцеве). Також тривали роботи з будівництва колектора в районі населеного пункту Доломітне. Виконано роботи з обслуговування устаткування базової станції мобільного зв'язку в районі населеного пункту Лобачеве, Луганська область.

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"Варто зазначити, що контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню представниками УС СЦКК здійснювався безпосередньо на місці робіт", - додала українська сторона.