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бойовик (3379) танк (1681) Донбас (21704) СЦКК (641)

Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на полігоні поблизу Новоселівки з порушенням ліній розведення, - СЦКК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1

Збройні формування РФ та її найманці передислоковують заборонене мінськими угодами озброєння і військову техніку і розміщують їх з порушенням ліній відведення і за межами виділених місць зберігання.

Як повідомляє українська сторона СЦКК, зазначені грубі порушення з боку терористів зафіксовано у звіті СММ ОБСЄ від 4 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"6 танків Т-72Б і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" збройних формувань РФ розміщені з порушенням ліній розведення на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що згідно з розпорядженням командувача ООС тривають роботи з відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема, ведеться будівництво автомобільного мосту в районі населеного пункту Роти, Донецької області (автомобільна дорога М-03 Харків - Дебальцеве). Також тривали роботи з будівництва колектора в районі населеного пункту Доломітне. Виконано роботи з обслуговування устаткування базової станції мобільного зв'язку в районі населеного пункту Лобачеве, Луганська область.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терористи ОРДЛО традиційно посилили провокації на "день захисника вітчизни", інформаційна підготовка велася ще з 19 лютого, - УС СЦКК. ФОТОрепортаж

"Варто зазначити, що контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню представниками УС СЦКК здійснювався безпосередньо на місці робіт", - додала українська сторона.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Ну так сожгите их !
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05.03.2021 10:17
+3
_Не "террористы" разместили - болваны вы! Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2361 - а расиянские оккупанты! С которыми и идёт война за независимость. А не с какими-то самодельными местными террористами.
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05.03.2021 09:33
+3
ОБСЕ выражает очень сильную обеспокоенность, переходящую в сильное душевное волнение вызывающее диарею
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05.03.2021 09:37
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Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с Польшей появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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05.03.2021 09:30 Відповісти
Окупанти зайшли саме на ту територію, з якої зрадник ЗЕ добровільно вивів наші війська щоб "заглянути чи то в очі,чи то в попу Путіну !!! Яку ЗЕ фактично здав Путіну, штучно розтягнувши лінію фронту, лінію оборони! "СТРАТЕГ"!
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05.03.2021 14:52 Відповісти
_Не "террористы" разместили - болваны вы! Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2361 - а расиянские оккупанты! С которыми и идёт война за независимость. А не с какими-то самодельными местными террористами.
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05.03.2021 09:33 Відповісти
А какая разница?
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05.03.2021 10:41 Відповісти
А подумать? Не?
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05.03.2021 10:47 Відповісти
Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК.
И чё? Террористы разместили 6 танков и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на полигоне вблизи Новоселовки с нарушением линий разведения, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9156
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05.03.2021 09:33 Відповісти
Готовятся к наступлению.
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05.03.2021 09:38 Відповісти
Да ладно Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на полігоні поблизу Новоселівки з порушенням ліній розведення, - СЦКК - Цензор.НЕТ 623. Членограй войну окончил Терористи розмістили 6 танків і 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" на полігоні поблизу Новоселівки з порушенням ліній розведення, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8031

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Мюнхенской конференции по безопасности высказал мнение о перспективах ситуации на востоке страны. Вооруженный конфликт в Донбассе, отметил он, лично для него уже не является войной.
"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну", - заявил Зеленский.
Он пояснил, что речь идет не о желании избежать конфликта, а о том, что спорных моментов, на его взгляд, больше нет.
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05.03.2021 09:55 Відповісти
Техника размещена вдалеке от жилых строений и в месте, "где её нет". Поэтому в самый раз испытать РСЗО "Вільха" на реальных целях и никто не сможет предъявить претензий.
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05.03.2021 10:40 Відповісти
ОБСЕ выражает очень сильную обеспокоенность, переходящую в сильное душевное волнение вызывающее диарею
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05.03.2021 09:37 Відповісти
*************** более подходящее слово.
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05.03.2021 09:54 Відповісти
Техніка ворога, розміщена з порушенням, має бути знищена.
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05.03.2021 09:55 Відповісти
Хто піде в атаку визволяти те, що зелений кизяк здав добровільнго і без бою ворогу?
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05.03.2021 10:09 Відповісти
легіони петровзадівців
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05.03.2021 11:00 Відповісти
Ну так сожгите их !
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05.03.2021 10:17 Відповісти
а разве гаубицы и танки не могут самоподорваться? могут... если сами захотят... а они уже давно хотят...
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05.03.2021 10:40 Відповісти
От саме час випробувати Байрактари...
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05.03.2021 10:43 Відповісти
И кто мешает их уничтожить?
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05.03.2021 10:52 Відповісти
зе-лупино "главное нистрилять" и штрафи даже за стрелкотню.
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05.03.2021 13:29 Відповісти
А куда зе-лупа приказал в ответ на это отвести наши войска? До Киева еще далеко?
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05.03.2021 13:28 Відповісти
Як добре було у Югославії: побачили щось важке за лінією відведення, шваркнули разок,і знову мир.
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05.03.2021 14:02 Відповісти
ну так нашим стрелять нельзя - ибо зелемойский сказал что стрелять нельзя в ответ..а украинцев кацапы убивают почти каждый день..тупорылые слуги урода
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06.03.2021 16:06 Відповісти
 
 