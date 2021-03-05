Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив у четвер, що Ізраїль здолав коронавірус, заявивши, що він став першою країною у світі, яка поклала кінець пандемії, завдяки своїй швидкій і ефективній кампанії вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

"Ізраїль став першою країною в світі, яка вийшла з ковіду. З цим зеленим паспортом ви можете ходити в ресторани, в театри, на спортивні заходи. Це воно. Ми виходимо", - розповів Нетаньяху про систему Green Pass, яка дозволяє вакцинованим відвідувати будь-які заходи.

Прем'єр-міністр Ізраїлю сказав, що він сподівається вакцинувати все доросле населення Ізраїлю до кінця березняі повністю відкрити країну до квітня.

"Раніше Ізраїль був відомий як країна стартапів. Від сьогодні він також буде називатися нацією вакцинації", - зазначив Нетаньяху.

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