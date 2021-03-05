Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху
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Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив у четвер, що Ізраїль здолав коронавірус, заявивши, що він став першою країною у світі, яка поклала кінець пандемії, завдяки своїй швидкій і ефективній кампанії вакцинації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
"Ізраїль став першою країною в світі, яка вийшла з ковіду. З цим зеленим паспортом ви можете ходити в ресторани, в театри, на спортивні заходи. Це воно. Ми виходимо", - розповів Нетаньяху про систему Green Pass, яка дозволяє вакцинованим відвідувати будь-які заходи.
Прем'єр-міністр Ізраїлю сказав, що він сподівається вакцинувати все доросле населення Ізраїлю до кінця березняі повністю відкрити країну до квітня.
"Раніше Ізраїль був відомий як країна стартапів. Від сьогодні він також буде називатися нацією вакцинації", - зазначив Нетаньяху.
Будь ласка, зачекайте...
Усвідом вже нарешті, що різкий приріст дає лише гівнотестування фальшивими тестами, які видають 90 і більше відсотків хибнопозитивних результатів: https://cormandrostenreview.com/report/
щодо 90 відсотків.)
пи..дуй у спам і бан!
тоді, як ти можеш писати, що "самая точная наука - статистика, она дает ответы про эффективность масок"
виходить, аргументів на користь масок в тебе немає
але насправді можна порівнювати масковий режим з його відсутністю
і ти не знайдеш прикладу за півтори роки пандемії, коли відсутність масок призвела до гірших наслідків, ніж його наявність
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/411969-yaponskie-uchenye-ocenili-effektivnost-masok-v-borbe-s-covid-19
Ось теми про Спутник V. В жодній з них (принаймні на першій сторінці) жодного коментаря від дописувача "Пацюк Олег" нема.
https://censor.net/ua/news/3251638/***********************************************************************
https://censor.net/ua/news/3251462/peregovory_pro_zakupivlyu_rosiyiskoyi_vaktsyny_sputnyk_v_ne_vedutsya_yevrokomisiya
https://censor.net/ua/news/3251216/uryad_slovachchyny_na_meji_rozpadu_cherez_prydbannya_rosiyiskoyi_vaktsyny_sputnyk_v
https://censor.net/ua/news/3250817/62_rosiyan_ne_hochut_robyty_scheplennya_rosiyiskoyu_vaktsynoyu_suputnyk_v_opytuvannya_levadatsentru
https://censor.net/ua/news/3250616/vaktsyna_sputnyk_v_dyvnyyi_instrument_u_rukah_putina_glava_mzs_lytvy_kategorychno_proty_vykorystannya
https://censor.net/ua/news/3249212/u_hersoni_reklamuvaly_poyizdky_v_moskvu_
Ось, до речі, статистика. Вона дійсно відповіді. Але про те, що маски жодним чином не впливають на поширення вірусів та не зменшують вірусне навантаження. За одною простою причиною, що маски здатні зупиняти лише частинки більші 5 мікрометрів. Натомість віруси і аерозольні краплі, з якими вони поширюються, менше 1 мікрометра.
Чи "у салдата вихадной, пугавіци в ряд"?
То ти добре влаштувався!
автогеном на гландах через задній прохід ще не чув теж?
ПОЧУЄШ!
«Пацюк»! Тобі не здається, що ти на Цензорі затримався?
Свідчить про те, що їх тактика успішна, командир антонівського Ан-124
Д. Антонов https://www.youtube.com/watch?v=_YyCP7H1Bwg&ab_channel=DmytroAntonov
маячня це все
з законом який всі виконують і поважають Іхне досягнення це результат поваги і любові громадян Ізраїлю до своєї країни і до її громадян. До цього треба йти.
І, до речі, Ваше уявлення про Ізраїль (побудоване на брехні з зомбоящику) занадто ідеалізоване.
"досягнення це результат"
Про яки конкретно результат/досягнення Ви пишете? В Ізраїлі зараз смертність і захворюваність така сама як була в грудні до початку вакцинації. Відфільтровуйте популістичні заяви корумпованих політиків. Нетаньяху світить тюремний строк, як тільки закінчиться його президентська недоторканість.
"От що значить цілісна держава, демократична"
Ну так зрозуміліше для вас. Ціль вони досягли а далі життя покаже
Люди й далі інфікуються і помирають. Це перемога?
Prime Minister Benjamin Netanyahu claimed Thursday that Israel was largely done with the coronavirus, saying that it was the first country in the world to put the pandemic behind it, thanks to its quick and efficient vaccination campaign.
Там же:
Netanyahu has said that he hopes to vaccinate the entire Israeli adult population by late March and fully reopen the country by April.
Ось тобі температура в Тель-Авіві. Капець, як в лютому та на початок березня потепліло!
Netanyahu has said that he hopes to vaccinate the entire Israeli adult population by late March and fully reopen the country by April.
Так що нікчема - це ти.
Цікаво, якщо вакцинація другою дозою зупиниться на 74%, то це все буде марним?
Пандемия на то и пандемия, она не может быть остановлена локально, вирус мутирует и бедные страны станут средой для появления новых мутаций, обойти проблему замкнувшись на своих гражданах богатым странам не получится, вакцинации должно подвергнутся все население Земли, причем в сжатые сроки, тогда этот вирус возможно будет остановлен, иначе ковид и его мутации станут таким же сопутствующим сезонным заболеванием как грипп, но с более тяжелой статистикой смертности естественно.
самі хворіти не будуть,але рознощиками залишаться(не всі,звичайно)
2)за пів року процес прийдеться повторти.