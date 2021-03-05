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Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху оголосив у четвер, що Ізраїль здолав коронавірус, заявивши, що він став першою країною у світі, яка поклала кінець пандемії, завдяки своїй швидкій і ефективній кампанії вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

"Ізраїль став першою країною в світі, яка вийшла з ковіду. З цим зеленим паспортом ви можете ходити в ресторани, в театри, на спортивні заходи. Це воно. Ми виходимо", - розповів Нетаньяху про систему Green Pass, яка дозволяє вакцинованим відвідувати будь-які заходи.

Прем'єр-міністр Ізраїлю сказав, що він сподівається вакцинувати все доросле населення Ізраїлю до кінця березняі повністю відкрити країну до квітня.

"Раніше Ізраїль був відомий як країна стартапів. Від сьогодні він також буде називатися нацією вакцинації", - зазначив Нетаньяху.

Читайте: Вакцина Covishield дієва проти нових штамів коронавірусу, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
він не ізраїльтянин, а сраний маланець!
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05.03.2021 09:45
+10
в Израиле зеленый паспорт
а в Украине зеленое недоразумение.. вот вам и какая разница
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05.03.2021 09:51
+10
Так місцеві не керують,а заробляють.Це різні речі.☺
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05.03.2021 10:02
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"Пандемия дает резкий прирост, с масками - не такой резкий, но адекватно сравнить не с чем, опять же"

Усвідом вже нарешті, що різкий приріст дає лише гівнотестування фальшивими тестами, які видають 90 і більше відсотків хибнопозитивних результатів: https://cormandrostenreview.com/report/
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05.03.2021 11:15 Відповісти
пацюче,ти забрехалось)
щодо 90 відсотків.)
пи..дуй у спам і бан!
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05.03.2021 13:14 Відповісти
"но адекватно сравнить не с чем"

тоді, як ти можеш писати, що "самая точная наука - статистика, она дает ответы про эффективность масок"
виходить, аргументів на користь масок в тебе немає

але насправді можна порівнювати масковий режим з його відсутністю
і ти не знайдеш прикладу за півтори роки пандемії, коли відсутність масок призвела до гірших наслідків, ніж його наявність
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05.03.2021 11:17 Відповісти
Если бы не ковидиоты, люди болели бы меньше.
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/411969-yaponskie-uchenye-ocenili-effektivnost-masok-v-borbe-s-covid-19
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05.03.2021 11:20 Відповісти
Правительство Швеции признало ошибку при 1 волне - сам найдешь?
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05.03.2021 11:21 Відповісти
Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9906
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05.03.2021 13:15 Відповісти
https://rationalground.com/mask-charts/

Ось, до речі, статистика. Вона дійсно відповіді. Але про те, що маски жодним чином не впливають на поширення вірусів та не зменшують вірусне навантаження. За одною простою причиною, що маски здатні зупиняти лише частинки більші 5 мікрометрів. Натомість віруси і аерозольні краплі, з якими вони поширюються, менше 1 мікрометра.
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05.03.2021 11:10 Відповісти
Люди! Не читайте Пацюка! Носіть маски та не хворійте. Ковід - це страшна зараза, після якого здоров'я вже не буде як раніше.
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05.03.2021 11:13 Відповісти
Так вчера ещё больше 4000 было заболевших а сегодня уже ПОБЕДА
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05.03.2021 09:51 Відповісти
Пропаганда і піар - то головна мета усих цих воплів ....
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05.03.2021 10:01 Відповісти
Ну что сказать.. Молодцы.
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05.03.2021 09:54 Відповісти
завтра в гости пожалует еще с десяток новомодной вирусни - замахаемся ветеринарные паспорта выписывать...
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05.03.2021 09:56 Відповісти
Они всех уже пфайзером укололи. А некоторые только только смогли достать "индийский шмурдяк".
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05.03.2021 09:57 Відповісти
Пфайзером, але не усіх.
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05.03.2021 10:11 Відповісти
Не дивно.Там же всі євреї.😊
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05.03.2021 09:59 Відповісти
Нові штами роблять вакцинацію безглуздим експериментом на живих людях .... Як тільки до Ізраїлю дійде південноафриканський та бразильський штами усе прийдеться починати з початку(...Час усе розкладе по місцях ....
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05.03.2021 09:59 Відповісти
не кажіть гоп!!!! по світу іде 3тя хвиля, на всіх вакцин не вистачає,якщо різко відкрити кордони- то хворих менше не стане. і те що ізраїль завдяки звязкам, предоплаті , тай переплаті зумів отримати пфайзер то є супер, от іншим навіть астрозенеки не вистачає. і так пане бібі успішна кампанія вакцинації не допоможе вам у справх щодо корупцію та ймовірного ордера на арешт від мкс, зрештою в ізраїлі немало видатних осіб гордо ховалися за дипімунітетом від британських ордерів на арешт
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05.03.2021 10:00 Відповісти
Немає ніякої 3 хвилі Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6912 Є епідемія тестування фальшивими тестами, які дають 90% ХИБНОпозитивних результатів. Більше тестів більше випадків, менше тестів - менше випадків.
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05.03.2021 10:12 Відповісти
Не всі розуміють як їх обманюють наперсточники , типу покійного гєпи в молодості! Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 888
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05.03.2021 10:18 Відповісти
ти що, забив на роботу сьогодні, робочий же день в Польщі?
Чи "у салдата вихадной, пугавіци в ряд"?
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05.03.2021 11:13 Відповісти
Дистанційка. Не чув?
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05.03.2021 11:19 Відповісти
І за цю "дистанційку", на якій ти гадиш на українському ресурсі і на Україну, і на Польщу, жечпосполіта тобі ще й платить?!
То ти добре влаштувався!
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05.03.2021 11:32 Відповісти
операція Пацюку Олегу
автогеном на гландах через задній прохід ще не чув теж?
ПОЧУЄШ! Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8082
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05.03.2021 13:17 Відповісти
Немає ніякого Пацюка - є лише троль, який за миску щей влаштовує холівар на темі здоров'я української нації.
«Пацюк»! Тобі не здається, що ти на Цензорі затримався?
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05.03.2021 11:35 Відповісти
Якась дивна новина. Так, Ізраїль крутий, але. Ще пару днів тому там навіть похилий вік не весь був привитий. А сьогодні вони вже ПЕРЕМОГЛИ...Якась дичина відбувається.
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05.03.2021 10:01 Відповісти
У них вибори на носі. Він і не те скаже, "переможець".
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05.03.2021 10:12 Відповісти
вірус не можна "перемогти", проте можна не впускати - як в Австралії (жорсткий вхідний контроль і постійний моніторинг).
Свідчить про те, що їх тактика успішна, командир антонівського Ан-124
Д. Антонов https://www.youtube.com/watch?v=_YyCP7H1Bwg&ab_channel=DmytroAntonov
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05.03.2021 10:02 Відповісти
жорсткий вхідний контроль і постійний моніторинг дозволив новим штамам поширитися на 120 чи вже більше країн

маячня це все
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05.03.2021 10:14 Відповісти
Та що ж таке люди...Ви беріть хороше і добре теж. От що значить цілісна держава, демократична

з законом який всі виконують і поважають Іхне досягнення це результат поваги і любові громадян Ізраїлю до своєї країни і до її громадян. До цього треба йти.
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05.03.2021 10:02 Відповісти
Парадокс - там принаймні чверть (думаю, що більше) мігрантів з колишнього СРСР, а яка різниця.
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05.03.2021 10:11 Відповісти
За законом в Україні карантин може діяти лише після введення надзвичайного СТАНУ.
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05.03.2021 10:13 Відповісти
Як відомо дуракам -клованам закон неписаний, тому що вони недієздатні! Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 250
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05.03.2021 10:20 Відповісти
А це до чого...Я йому про Степана а він мені про Івана... Що ж таке з людьми сталось
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05.03.2021 10:30 Відповісти
Ну Ви ж про закони пишете. З натяком, що у нас його не виконують.
І, до речі, Ваше уявлення про Ізраїль (побудоване на брехні з зомбоящику) занадто ідеалізоване.

"досягнення це результат"
Про яки конкретно результат/досягнення Ви пишете? В Ізраїлі зараз смертність і захворюваність така сама як була в грудні до початку вакцинації. Відфільтровуйте популістичні заяви корумпованих політиків. Нетаньяху світить тюремний строк, як тільки закінчиться його президентська недоторканість.
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05.03.2021 10:35 Відповісти
Тю шановний ви дійсно не розумієте про що я написав...?)))) Ой Господи та що ж це коїться з людьми
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05.03.2021 10:44 Відповісти
Не зрозумів, бо Ви пишите речі, яких немає. Наприклад, Ваша теза про Ізраїль:
"От що значить цілісна держава, демократична"
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05.03.2021 10:46 Відповісти
Добре шановний Тоді так. Ізраїль виконав першу вакцінацію всього населення-це результат. Згодні? Далі Що дозволило Йому це зробити...а те що ця країна і її люди живуть ..ну як сказать що б коротко.. ПРАВИЛЬНО живуть...Розумієте? закони виконують ******* свою країну і т.д Тільки не починайте типу побороли вон короновіррус чи ...ні я не про це

Ну так зрозуміліше для вас. Ціль вони досягли а далі життя покаже
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05.03.2021 10:56 Відповісти
пАЦЮЧЕ,ВІН У ВАС В ЛАХТІ ВЖЕ В "РОЗСТРІЛЬНОМУ" СПИСКУ? Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 569
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05.03.2021 13:19 Відповісти
Гадаю, це якісь "скаднощі із перекладом"
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05.03.2021 10:03 Відповісти
"Это оно"??? Что это за перл такой??? Он, скорее всего, сказал "this is it", а это значит "все" или "точка".
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05.03.2021 10:05 Відповісти
Израиль один из тех,кто затеял эту "вакцинацию".
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05.03.2021 10:06 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

Люди й далі інфікуються і помирають. Це перемога?
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05.03.2021 10:11 Відповісти
Помирають власне від "вакцин" і поки що в 4 рази більше! Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 4104
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05.03.2021 10:21 Відповісти
Читай оригінали новин і буде тобі щастя
Prime Minister Benjamin Netanyahu claimed Thursday that Israel was largely done with the coronavirus, saying that it was the first country in the world to put the pandemic behind it, thanks to its quick and efficient vaccination campaign.

Там же:
Netanyahu has said that he hopes to vaccinate the entire Israeli adult population by late March and fully reopen the country by April.
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05.03.2021 10:32 Відповісти
В тому, що захворюваність в січні там піднімалася вище 10 тис на добу, а зараз знизилася до приблизо до 4 тис.
Ось тобі температура в Тель-Авіві. Капець, як в лютому та на початок березня потепліло! Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 947
Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 1616
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05.03.2021 11:25 Відповісти
что пфайцер делает. купили лучшую вакцину для всех. не синовак какойто
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05.03.2021 10:15 Відповісти
Що робить? Генно модифікує і біс, що ще. Бо третя фаза клінічних досліджень цієї субстанції закінчиться не раніше січня 2023 року.
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05.03.2021 10:40 Відповісти
Пфайзер і Модерна з Джонсонами так само, як і Астра з Сіноваком мають побочні дії і не сертифіковані. Жодна компанія не здатна створити і сертифікувати вакцину за рік. Тож, особливої різниці не має.
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05.03.2021 12:43 Відповісти
Вот только Израиль не индюшатиной или китайчатиной вакцинировался, а Пфайзером.
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05.03.2021 10:16 Відповісти
Нагадує сюжет фільму Война миров Z, там також Ізраїль почував себе безпечно, за кам'яною стіною. Народ веселився і пісні співав, та закінчилось це все для них не дуже кошерно))))
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05.03.2021 10:30 Відповісти
А через скільки секунд після введення першої вакцини першому ізріїльтянину смертнысть від ковіду мала знизитись?
Netanyahu has said that he hopes to vaccinate the entire Israeli adult population by late March and fully reopen the country by April.
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05.03.2021 11:09 Відповісти
Ефект від вакцинації від ковіду стає помітним через тиждень після вакцинації другою дозою 75-80% всього населення.
Так що нікчема - це ти.
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05.03.2021 11:15 Відповісти
А ще якщо козир - бубна і Місяць в Близнюках, а Венера під Сатурном.
Цікаво, якщо вакцинація другою дозою зупиниться на 74%, то це все буде марним? Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5204
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05.03.2021 11:21 Відповісти
Якби в тебе був мозок, ти б і сам легко знайшов відповідь на таке питання.
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05.03.2021 11:31 Відповісти
Адекдот. З натяком на коментарі ваші. " - Ти бачив Микола вирішив сам будинок зробить? - Ой та що він може він же дурень неспрможний..Через місяць - Ти бачив Микола вже будинок завершив гарненький такий будиночок. тепер каже хоче земельку взять для господарства ...- Ой та яке господарство він же дурень неспрможній ..ні чого в нього не вийде сбанкротує Через рік - Ти чув Микола за перший врожай стільки грошів заробив до нього аж самої Европи ідуть договори заключати кажуть проукція гарна і чиста. - От везеж дурням Меніб так везло а то що не почну всі мені чомусь заздрять і заважають
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05.03.2021 10:42 Відповісти
Особливу радість та гордість за народ визивають перші 2 щабелі лайків)
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05.03.2021 11:51 Відповісти
Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8558 Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6345
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05.03.2021 10:43 Відповісти
А ти працюєш на кремль. З твоіх коментарів це очевидно.
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05.03.2021 11:05 Відповісти
Це твоя суб'єктивна некомпетентна думка на базі хворих недолугих фантазій. Напиши, хоч одну причину, чому хоч хтось має цьому вірити? Просто тому, що ти так хочеш? Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5664
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05.03.2021 11:12 Відповісти
не варто, пацюків просто в спам...
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05.03.2021 11:14 Відповісти
Його тут занадто багато, щоб відправити у спам - треба всім понажимати на його коментарі. Подивіться, скільки воно понасирало у темі.
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05.03.2021 11:38 Відповісти
підтримую.)
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05.03.2021 13:11 Відповісти
Не стоит верить политику перед выборами.
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05.03.2021 10:49 Відповісти
Тільки хотів написати, що Ізраїлі скоро вибори. )))
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05.03.2021 14:08 Відповісти
вчера +2,047 в израиле, а так, да, победили....
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05.03.2021 10:52 Відповісти
А 20 января в Израиле было 10213 новых случаев.
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05.03.2021 11:11 Відповісти
Это значит, что Израиль самая коррумпированная страна в мире. Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6681
Пандемия на то и пандемия, она не может быть остановлена локально, вирус мутирует и бедные страны станут средой для появления новых мутаций, обойти проблему замкнувшись на своих гражданах богатым странам не получится, вакцинации должно подвергнутся все население Земли, причем в сжатые сроки, тогда этот вирус возможно будет остановлен, иначе ковид и его мутации станут таким же сопутствующим сезонным заболеванием как грипп, но с более тяжелой статистикой смертности естественно.
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05.03.2021 10:54 Відповісти
Дисциплинированные товарищи....
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05.03.2021 11:06 Відповісти
Не сцыте, пацаны. Эта вакцинация до одного места. На следующий год все продолжат болеть но уже новыми штаммами, как с гриппом это происходит. И не факт, что вакцинированные перенесут следующий штамм легче, чем невакцинированные.
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05.03.2021 11:10 Відповісти
Уявіть на хвилину, як би вони здолали вірур, якби більшість в Кнесеті була у СН, а прем'єром Зельцман.
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05.03.2021 11:16 Відповісти
Занадто голосна заява. Час покаже.
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05.03.2021 11:20 Відповісти
украинский МИД должен оспорить это заявление Израиля доказав ,что первыми в мире, вирус победила "зе власть " в Украине не вакцинами,а "асфальтом"
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05.03.2021 11:28 Відповісти
Вы скажете мы выходим, когда выйдете. А пока вы только собираетесь. Внешность бывает обманчива.
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05.03.2021 13:07 Відповісти
1)а от від ізраїльтян світу закритись прийдеться..
самі хворіти не будуть,але рознощиками залишаться(не всі,звичайно)

2)за пів року процес прийдеться повторти.
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05.03.2021 13:09 Відповісти
Понятное дело не китайско -индусским спутником ширялись))))
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05.03.2021 13:35 Відповісти
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