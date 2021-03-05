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Холодов (74) ДФС (2567) Лебедко Сергій (7)

На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов

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На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов

Андрій Тетера, призначений 25 лютого на посаду начальника відділу оперативних розробок Головного управління внутрішньої безпеки ДФС, фігурував у трьох кримінальних справах, пов'язаних з вимаганням та хабарництвом, і одна з цих справ зараз слухається в суді.

Про це у своєму телеграм-каналі написав народний депутат України, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов.

Тетера призначений на посаду начальника відділу оперативних розробок Головного управління внутрішньої безпеки ДФС наказом глави ДФС Вадима Мельника 25 лютого.

На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов 01

На момент призначення кримінальна справа, де Тетера є обвинуваченим, ще слухалася в апеляційному суді, тобто рішення щодо нього не прийнято.

У кримінальній справі йдеться про те, що Тетера, колишній заступник начальника оперативного управління Білоцерківської ОДПІ зі своїм колишнім підлеглим вимагав у підприємця $7 тисяч (але потім погодився на $6 тисяч) в 2014 році.

Затримували його прямо під час отримання хабаря готівкою.

Кваліфікація дій Тетери - частина 2 статті 189 і частина 5 статті 27 Кримінального кодексу - пособництво у вимаганні, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або завдало значної шкоди потерпілому (термін від трьох до семи років).

За даними народного депутата Холодова, найбільше кримінальних справ, в яких фігурував Тетера, - 3.

"Виходить, одного - Лебедка - зі скандалом звільняють, хоча рішення суду щодо нього немає, він не визнаний винним. Іншого - Тетеру з 3-ма епізодами хабарництва в анамнезі, за яким також немає остаточного рішення суду - призначають. Розкажіть мені, а який механізм у цієї вибіркової сліпоти? Як Тетера пройшов перевірку в Мінфіні? Як можна так підставляти президента і його партію?" - написав нардеп Андрій Холодов.

Нагадаємо, в 2017 році на місці злочину при отриманні хабаря в 66 млн гривень був затриманий виконуючий обов'язки начальника управління внутрішньої безпеки ДФС Сергій Лебедко, проте суд досі не виніс рішення у цій кримінальній справі, вина Лебедка не доведена.

Лебедко у вересні 2020 року був призначений на посаду в.о. начальника Офісу великих платників податків ДФС, але після скандалу в січні 2021 року його було звільнено.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
"Новые лица", да, зебилы зашкваренные? На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 3924 Убили страну по приколу. Жрите, пока не удавитесь.
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05.03.2021 10:07
+9
Це вже наслідки, а причина - 73% населення України тупе бидло
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05.03.2021 10:11
+7
ЗЕлошари здобули нових літс.На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 130
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05.03.2021 10:10
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"Новые лица", да, зебилы зашкваренные? На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 3924 Убили страну по приколу. Жрите, пока не удавитесь.
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05.03.2021 10:07 Відповісти
Это борьба с коррупцией от Организма На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 4164
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05.03.2021 10:07 Відповісти
У зеленожопых- как не назначение- то рыгоАнал зашкваренный со всех сторон, то бандит, то мент с руками по локоть в крови, то ворюги космического масштаба. Вот что людям надо знать про "честного" и неподкупного, с нулевой толерантностью к коррупции гринпоца. Правда зеленодрочерам уже ничего не поможет, там клиника полная- опять им будет срать в штаны Порох))))
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05.03.2021 10:43 Відповісти
ценный кадр, а действительно, зачем нам эти дурацкие конкурсы, разве можно будет тогда назначить на должность таких самородков..., я думаю, даже если оно будет мотать строк, у него все равно есть шанс попасть на такую должность, а куда еще идти ворам и мошенникам? только в гфс, таможню и налоговою...
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05.03.2021 10:09 Відповісти
найголовніше з єрмаком за ціну посади домовитися ....
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05.03.2021 10:12 Відповісти
Даже если сдохнет - ещё полгода руководить будет. Доказано харьковскими бандитами.
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05.03.2021 10:20 Відповісти
ЗЕлошари здобули нових літс.На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 130
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05.03.2021 10:10 Відповісти
Це вже наслідки, а причина - 73% населення України тупе бидло
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05.03.2021 10:11 Відповісти
Беспрєдєл набирає оберти .... разом із безсоромністю та безвідповідальністю влади ....
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05.03.2021 10:11 Відповісти
Не ну а чо?

ЗЕ ж готов бороться с олигархами. На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 5224 Так готовым и помрет от старости в изгнании.
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05.03.2021 10:14 Відповісти
_Это как раз закономерно. Удивительно бы было если бы бандитская власть внезапно честного человека туда назначила.
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05.03.2021 10:19 Відповісти
Зебидло в вАсторгЄ... Бубочка реХформатор...😆
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05.03.2021 10:20 Відповісти
одні хабарники міняють других, а треті - незадоволені. Кругооборот гівна на митниці.
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05.03.2021 10:24 Відповісти
Интересно, членограю сколько процентов заносят, 30? Вава 30%? На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 4446
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05.03.2021 10:28 Відповісти
теперь стало понятно почему выбросили голых баб, которых рассматривал Холодов... на святое руку поднял, на назначение в ГФС...
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05.03.2021 10:38 Відповісти
МОЛОДЦЫ так держать теперь еще какого нибуть вора в з-не начальником полиции назначить вот и заживем
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05.03.2021 10:38 Відповісти
" Расскажите мне, а какой механизм у этой избирательной слепоты?" Холодов А. Источник: https://censor.net/ru/n3251612 На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 1567
Такой же механизм как у 73% д.билов выбравших тебя. На високу посаду в ДФС призначили обвинуваченого у вимаганні податківця Тетеру, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 3428
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05.03.2021 10:52 Відповісти
А що вас дивує? Він же ехвєктівний мєнагєр
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05.03.2021 12:08 Відповісти
ето одна из причин, почему Зе рейтинг падает
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05.03.2021 12:43 Відповісти
Чего-то у господина Мельника нету логики. Одного коррупционера без решения суда увольняет, а другого с таким же багажом назначает. Все коррупционеры должны быть трудоустроены на высоких должностях, а то как же им жить то. И Мельник должен следовать их примеру
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06.03.2021 13:16 Відповісти
 
 