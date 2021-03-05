Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 116,2 млн, кількість жертв досягла 2,58 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 березня у світі зареєстрували 446 882 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 035 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 116 248 288 випадків інфікування, з них 446 882 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 582 140 осіб, з них 10 035 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 91,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7.