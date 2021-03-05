Степанов про свій стан після вакцинації: Почуваюся чудово. Жодних алергічних реакцій і побічних ефектів
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Запущено всеукраїнський флеш-моб для популяризації кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"П’ятий день після вакцинації. Почуваюся чудово. Жодних алергічних реакцій чи побічних ефектів. Єдине, за хвилин 20 після щеплення боліло місце уколу. А ще за пів години і це минуло", - зазначив міністр.
"Тому я вкотре наполягаю, що вакцинація - єдиний спосіб вберегти себе від COVID-19 і його страшних наслідків", - додав він.
Крім цього міністр зазначив, що він долучився до всеукраїнського флеш-мобу, націлений на популяризацію кампанії вакцинації в Україні.
"За цим хештегом #ялікарявакцинуюсь ви прочитаєте розповіді лікарів, які знають, що вакцинація дорівнює ЖИТТЯ", - підсумував Степанов.
Як повідомлялося, 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов вакцинувався проти коронавірусу.
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Інна Щер@shcherbininainn 21 ч
За словами Шмигаля, в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, і не виключений жорсткий локдаун.
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І які такі страшні наслідки у тебе є ?
Це до твоїх слів.
tZE inform
@tZEinform
·19 мин
https://www.bitchute.com/video/z7LytzP1Sf9R/
Все.... День пропал.....
Если бы ампулу с вакциной на центральном складе выбрал бы какой-нибудь Рабинович из ОПЗЖ (с соблюдением всех медицинских мер предосторожности) и в его присутствии провели бы вакцинацию Степанова, тогда бы я поверил. А так - нет веры проотвечавшимся ЗЕ-ублюдкам.