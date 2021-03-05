Степанов про свій стан після вакцинації: Почуваюся чудово. Жодних алергічних реакцій і побічних ефектів

Запущено всеукраїнський флеш-моб для популяризації кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ятий день після вакцинації. Почуваюся чудово. Жодних алергічних реакцій чи побічних ефектів. Єдине, за хвилин 20 після щеплення боліло місце уколу. А ще за пів години і це минуло", - зазначив міністр.

"Тому я вкотре наполягаю, що вакцинація - єдиний спосіб вберегти себе від COVID-19 і його страшних наслідків", - додав він.

Крім цього міністр зазначив, що він долучився до всеукраїнського флеш-мобу, націлений на популяризацію кампанії вакцинації в Україні.

"За цим хештегом #ялікарявакцинуюсь ви прочитаєте розповіді лікарів, які знають, що вакцинація дорівнює ЖИТТЯ", - підсумував Степанов.

Як повідомлялося, 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов вакцинувався проти коронавірусу.

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