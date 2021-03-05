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Застуда чи незначне підвищення температури не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Застуда чи незначне підвищення температури не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко

Незначне підвищення температури або застуда не є протипоказаннями для вакцинації від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, інструкція вакцини передбачає такі протипоказання до вакцинації: підвищена чутливість до діючої речовини, супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури, тромбоцитопенія, вакцинація осіб з ослабленим імунітетом.

"У той же час незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням", - додав головний санлікар.

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Автор: Анастасія Потіха
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Мягко говоря , странное заявление. Впервые слышу что вакцинировать ( и не только от ковида) можно не вполне здоровому человеку.
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05.03.2021 10:06 Відповісти
В усі часи факт того, що епідемія в розпалі, було протипоказанням для вакцинації через ефект антитільного підсилення. В адекватній паралельній реальності щеплення робляться ЗАЗДАЛЕГІДЬ.

Тому або епідемії немає, або людям бажають нашкодити. Насправді ж виходить, що й те, й інше.
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05.03.2021 10:07 Відповісти
Господи ! Яке воно дурне і недолуге !
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05.03.2021 10:16 Відповісти
Щепитися при наявності температури чи хвороби - це нонсенс ! У того ляшка скільки класів освіти, три чи три з половиною?
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05.03.2021 10:16 Відповісти
Застуда чи незначне підвищення температури не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3371
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05.03.2021 10:18 Відповісти
Всю жизнь как Отче наш знали, при недомогании и температуре вакцинироваться запрещено.
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05.03.2021 10:39 Відповісти
скоро і "холодні ноги" не будуть протипоказанням для щеплення ! бо бажаючих в колоти не відому речовину з засекреченою ціною та виробником не так і багато .
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05.03.2021 10:39 Відповісти
И еще тупорылым журналистам не мешало бы выучить разницу между сывороткой и вакциной. А то лепят что попало по телевизору.
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05.03.2021 10:41 Відповісти
Да масмедиа видно дано указ делать людей еще тупее и быдлее, вместо наоборот(
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05.03.2021 11:31 Відповісти
 
 