Застуда чи незначне підвищення температури не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко

Незначне підвищення температури або застуда не є протипоказаннями для вакцинації від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, інструкція вакцини передбачає такі протипоказання до вакцинації: підвищена чутливість до діючої речовини, супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури, тромбоцитопенія, вакцинація осіб з ослабленим імунітетом.

"У той же час незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням", - додав головний санлікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль став першою країною у світі, яка перемогла COVID-19 завдяки вакцинації, - Нетаньяху