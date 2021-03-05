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Питання про включення США в склад ТКГ щодо Донбасу не стоїть на порядку денному, - Кулеба

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Питання про включення США в склад ТКГ щодо Донбасу не стоїть на порядку денному, - Кулеба

На сьогодні питання включення США до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі не стоїть на порядку денному.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, незважаючи на всі зусилля, з того боку "ми бачимо суцільний деструктив і спроби перекладати відповідальність за все на Україну".

"Не те, щоб це було щось нове, але зараз це вийшло на якийсь топрівень ... Що стосується США, то Тристороння контактна група складається з трьох учасників - Росія і Україна як сторони конфлікту і ОБСЄ як посередник. Тому питання про залучення США саме до ТКГ не стоїть", - зазначив Кулеба.

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Нагадаємо, раніше віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що США треба якомога швидше залучити до нормандського формату, якщо вони зацікавлені в участі в мирних переговорах щодо Донбасу.

Він також зазначив, президент Росії Володимир Путін не має бути проти участі США, оскільки "мріє сісти за один стіл зі світовими лідерами".

Автор: Анастасія Потіха
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Кулеба, це потрібно було заявити ще рік тому, коли вступав на посаду.
Чи бубочка не дозволяв повторювати найочевидніші істини від Порошенка?
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05.03.2021 10:07 Відповісти
"Стоїть" питання по відновленню антипутінської, антикасапської міжнародної коаліції на чолі України, Грузії, Молдови, Японії, Німеччини, Фінляндії (держав, у яких касапи окуповали і анексували значні території) та США. От відновіть таку коаліцію, і її можна розпочинати з США. Бо дуже легко було порушити те, що створив Порошенко... відновити - в мільон раз важче
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05.03.2021 10:14 Відповісти
Вы охерели ? Нахер вы вообще нужны без США ? Только и можете,что скулить.
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05.03.2021 10:14 Відповісти
У кульбабы не стоить...
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05.03.2021 10:16 Відповісти
Это заявление антиукраинское, против интересов Украины, а сам кульбаба - мерзавец!
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05.03.2021 10:39 Відповісти
Вопрос о включении США в состав ТКГ по Донбассу не стоит на повестке дня, - Кулеба..."зеленая власть" не имеет разрешения от мацковских хозяев поднимать на всех уровнях ,начиная от минского сходняка и до ООН вопрос о включении США в переговорный процесс по Донбассу,
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05.03.2021 11:16 Відповісти
Потому что ТКГ. Было бы ЧКГ - тогда бы стоял.
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05.03.2021 11:25 Відповісти
Понятное дело,зе-лупы - вашему хозяину х..у..й..лу это не нужно.
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05.03.2021 13:48 Відповісти
 
 