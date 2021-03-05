Питання про включення США в склад ТКГ щодо Донбасу не стоїть на порядку денному, - Кулеба
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На сьогодні питання включення США до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі не стоїть на порядку денному.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, незважаючи на всі зусилля, з того боку "ми бачимо суцільний деструктив і спроби перекладати відповідальність за все на Україну".
"Не те, щоб це було щось нове, але зараз це вийшло на якийсь топрівень ... Що стосується США, то Тристороння контактна група складається з трьох учасників - Росія і Україна як сторони конфлікту і ОБСЄ як посередник. Тому питання про залучення США саме до ТКГ не стоїть", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що США треба якомога швидше залучити до нормандського формату, якщо вони зацікавлені в участі в мирних переговорах щодо Донбасу.
Він також зазначив, президент Росії Володимир Путін не має бути проти участі США, оскільки "мріє сісти за один стіл зі світовими лідерами".
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