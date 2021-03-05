Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України, - аташе посольства Вудс

Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України в межах підписаного між двома країнами меморандуму. Перші чотири катери будуть побудовані в Британії, при цьому українські суднобудівники спостерігатимуть за ходом робіт, вчитимуться і тренуватимуться.

Про це розповів в інтерв'ю газеті "День" аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудс, передає Цензор.НЕТ.

"Ці ракетні катери проєктуються спеціально для України, тому вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість у 40 вузлів. І на них планується встановити артилерійські системи та ракети", - зазначив він.

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За словами Вудса, це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме це питання якраз зараз розглядають британські компанії.

"А друга частина - чотири ракетні катери - будуватимуться в Україні. І це буде чудово для українського кораблебудування і також для ВМС, бо ви отримаєте ці спроможності тут, в Україні. Інша опція, яку ми вивчаємо, яка ще не сформалізована, це - спільне проєктування бойових кораблів британської промисловості з українським проєктним бюро у Миколаєві", - розповів Вудс.

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У Британії розраховують почати будівництво першого катера на початку наступного року.