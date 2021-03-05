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Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України, - аташе посольства Вудс

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Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України, - аташе посольства Вудс

Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України в межах підписаного між двома країнами меморандуму. Перші чотири катери будуть побудовані в Британії, при цьому українські суднобудівники спостерігатимуть за ходом робіт, вчитимуться і тренуватимуться.

Про це розповів в інтерв'ю газеті "День" аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудс, передає Цензор.НЕТ.

"Ці ракетні катери проєктуються спеціально для України, тому вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що забезпечуватиме швидкість у 40 вузлів. І на них планується встановити артилерійські системи та ракети", - зазначив він.

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За словами Вудса, це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме це питання якраз зараз розглядають британські компанії.

"А друга частина - чотири ракетні катери - будуватимуться в Україні. І це буде чудово для українського кораблебудування і також для ВМС, бо ви отримаєте ці спроможності тут, в Україні. Інша опція, яку ми вивчаємо, яка ще не сформалізована, це - спільне проєктування бойових кораблів британської промисловості з українським проєктним бюро у Миколаєві", - розповів Вудс.

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У Британії розраховують почати будівництво першого катера на початку наступного року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Нормальний, спільний проект. Будівництво катерів по стандартах НАТО, а не "совків".
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05.03.2021 10:30
+14
Все кормят Украину с ложки. А она держит на руках жирных паразитов и миная собственный желудок проталкивает им в ненасытные пасти. Абсурд...
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05.03.2021 10:19
+8
Порошенко нет уже два года - где 100 корветов поизведенных в Николаеве? Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України, - аташе посольства Вудс - Цензор.НЕТ 8450
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05.03.2021 10:30
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Все кормят Украину с ложки. А она держит на руках жирных паразитов и миная собственный желудок проталкивает им в ненасытные пасти. Абсурд...
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05.03.2021 10:19 Відповісти
10 років воюе держава , а британія будуе нам катера, Сталіна тре
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05.03.2021 11:58 Відповісти
Сильно мечтаешь попробовать на вкус собственных детей? Твой сралин тебе бы быстро это устроил... Сколько там в "блокаде" Лениграда он заморил??? Ты уж определись... Или заплаты и дороги, или армия..
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05.03.2021 16:55 Відповісти
Не родіни не флага шо опреділятися , про шо мова
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05.03.2021 17:33 Відповісти
крылатые ракеты туда спроектируйте....)
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05.03.2021 10:22 Відповісти
Бубочка будет всех бамбить.
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05.03.2021 10:29 Відповісти
Бубочку самого бамбить, если не одолеет 2-х дорожек
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05.03.2021 11:21 Відповісти
Можно ракетами "Гарпун" оснастить
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05.03.2021 11:19 Відповісти
Они есть называються "Нептун"
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05.03.2021 17:45 Відповісти
надо шо до мацквы долетали
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05.03.2021 17:58 Відповісти
А самим уже не получается или, типа, нельзя. Великобритания спроектирует новые ракетные катера специально для Украины, - атташе посольства Вудс - Цензор.НЕТ 9617
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05.03.2021 10:23 Відповісти
У самих получаются пока только тихоходные плавающие БТРы, которые годятся только для защиты портов от диверсантов и больше практически ни для чего.
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05.03.2021 10:59 Відповісти
Тихоходные-это 25 узлов? Да и только ли МБАКИ у нас есть?
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05.03.2021 17:46 Відповісти
А что еще было строено, кроме МБАКов? Пара десантных Кентавров с удивительным вооружением?
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05.03.2021 19:36 Відповісти
Вопрос не в том, что есть а что заказывается. Есть перечень кораблей от катеров береговой охраны до фрегатов.
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05.03.2021 22:46 Відповісти
Это не Бубочка - главный адмирал договорился? И какого вида будут катера? Похожи на кловунский башмак или на кловунскую шляпу? Боюсь даже представить если похожи на инструмент, которым Кловун играет на пианино.
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05.03.2021 10:28 Відповісти
Они будут явно более функциональными и полузными для ВМФУ, чем никакие МБАКи.
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05.03.2021 11:00 Відповісти
Порошенко нет уже два года - где 100 корветов поизведенных в Николаеве? Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України, - аташе посольства Вудс - Цензор.НЕТ 8450
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05.03.2021 10:30 Відповісти
Дайте Клоуну ещё 100 дней...
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05.03.2021 11:48 Відповісти
Там где и окончание войны за год
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05.03.2021 12:04 Відповісти
А что не миллион сразу? Вам кто-то где-то обещал 100 корветов за 2 года?
Ракетные катера - это именно то, что нужно нам для концепции "москитного флота", а вовсе не бесполезные МБАКи, которые клепались на Ленинской Кузне.
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05.03.2021 15:41 Відповісти
Вам кто-то где-то обещал 100 корветов за 2 года? Нам зеленые обещали, что как только они прийдут так сразы корветы начнут строить.

Ракетные катера - это именно то, что нужно нам для концепции "москитного флота", а вовсе не бесполезные МБАКи, которые клепались на Ленинской Кузне.
Вы пишите о том о чем не знаете. Мбак это прикрытие портов, баз, вышек, в том числе от малоразмерных плавучих средств. Давайте, что ли будем резиновые лодки ракетами топить.
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05.03.2021 17:52 Відповісти
"Давайте, что ли будем резиновые лодки ракетами топить."

Против резиновых лодок достаточно и Айлендов. МБАКи же - вы совершенно правы - годятся исключительно для охраны портов и других объектов от резиновых лодок - как флотская единица ценность у них минимальная..
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05.03.2021 19:34 Відповісти
Так вот айленды менее преднозначены. Они "тяжелее" и менее вооружены. А мбаки в нашей ситуации более предпочтительны.
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05.03.2021 22:50 Відповісти
Айленды - это быстроходные патрульные катера - их функционал значительно шире, чем у МБАКов - от задержания нарушителей границ и браконьеров (ни на то, ни на другое МБАКИ не способны из-за малой скорости и плохой мореходности) до противодействия патрульным катерам пиратов ФСБ.
МБАКи же - ну да, объекты могут охранять...вышки Бойко могли бы охранять...если бы эти вышки не были уже захвачены кацапами. Теоретически могут отгонять легкие катера ФСБ от наших судов...но все равно этим судам нужно через Керченский пролив проходить, и там их все равно задержат - МБАКи никак не помогут.
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07.03.2021 01:54 Відповісти
Нормальний, спільний проект. Будівництво катерів по стандартах НАТО, а не "совків".
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05.03.2021 10:30 Відповісти
А в чем они отличаются?
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05.03.2021 22:52 Відповісти
Это реальная помощь! Не было у нас опыта проектирования подобных судов и их производства. Покорять мировой океан нам пока недосуг,а защищать свое побережье и экономическую зону - это то что надо!
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05.03.2021 10:52 Відповісти
Это как не было?
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05.03.2021 17:53 Відповісти
Только совместное проектирование!!! Что бы потом не адаптировать под стандарты НАТО. У нас достаточно талантливых инженеров, нужно немного изменить базовое образование и покончить с совком. Сам прошел через это - сначала выворачиваются мозги, а потом становиться всё просто и понятно. Британская школа кораблестроения - что может быль лучше!!!
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05.03.2021 11:38 Відповісти
Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України, - аташе посольства Вудс - Цензор.НЕТ 8938

Все зависит кто будет писать ТЗ.. Если товарисчи Буденный и Ворошилов то будут там стойла для лошадей и пулеметы Максим...А на фотке нибулоновской постройки буксир Т3500, проэкт тоже николаевский. Отличается от совка не?
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05.03.2021 12:41 Відповісти
Все правильно. С мозгами у нас все впорядке и база есть. Нужна идея и воля государства.
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05.03.2021 17:55 Відповісти
хммм.. интересные ТТХ закладывают британцы в наши ракетные катера..
от 50 до 65 метров, скорость в 40 узлов, .. вооружение: артиллерийские системы и ракеты.. значит будут ПКР + ЗРК, + наверно торпеды, + РЛС..

значит водоизмещение будет примерно до 400 тонн..
хороший катер вырисовывается.. это гуд!.

вот примерно схожий пример по ТТХ - финские ракетные катера типа Hamina..
Водоизмещение 250 т.
размеры: 51 / 8,5 / 1,7 м. (длина/ширина/осадка)
Движки/энергия: 2 × MTU 16V 538 ТВ93 дизельные установки, 5520 кВт;2 × водоструйные Rolls Royce Kamewa 90SII.
Скорость хода 30 узл.
Дальность плавания 500 миль
вооруженеи: ПКР, ЗРК, торпеды, глубинные бомбы, арт пушка,
РЛС, ГАС, постановщик помех MASS,

и другие плюшки..
Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України, - аташе посольства Вудс - Цензор.НЕТ 8185
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05.03.2021 11:39 Відповісти
Скорее всего торпед не будет
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05.03.2021 17:57 Відповісти
я все таки думаю что торпеды и морские бимбы будут пока импортные, а потом и наши подтянутся.. КБ "Луч" со смежниками начал работать в прошлом году по минно-торпедной тематике (это открытые сведения если что..)
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05.03.2021 17:59 Відповісти
Ну там вроде со шведиами работали. Они я думаю у нас по концовке будут и может даже лучевские, я имею ввиду этот прэкт. Он не предусматривает торпе, насколько я помню.
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05.03.2021 18:18 Відповісти
А шоколадникам даже такую хорошую новость надо обосрать.Лишний раз подтверждает,что поклонникам перекрашенной рыго-медведчуковской шавки,плевать на Украину.
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05.03.2021 11:39 Відповісти
складывается впечатление , шо кто-то с дуба грохнулся, не иначе.
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05.03.2021 11:58 Відповісти
этот дятел (Alexey Lexx) гастролирует с одним и тем же комментом по всем веткам..
видимо Порошенко забрал у него канХфету в детстве, и теперь у этого дятла фишечка против порохоботов..
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05.03.2021 12:02 Відповісти
Подписывали уже с Британией один меморандум... Не грех бы им напомнить о нём...
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05.03.2021 11:46 Відповісти
есть несколько приятных фишек в этой теме:
1) то, что у кацапни нет и не предвидится подобных ракетных катеров в ближайшем и отдалённом будущем..
2) проект ракетных катеров новый, и он проектируется под существующие угрозы, которые испытывают на себе все станы-соседи Рашки..
3) это значит, что когда Украина получит/построит себе 8 ракетных катеров, то можно будет предложить нашим балтийским странам-друзьям: Эстония, Латвия, Литва подобные катера.. так же эти катера можно будет предложить Польше..
таким образом, есть экспортная перспектива.. это гуд!!!
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05.03.2021 12:00 Відповісти
Боже-храни королеву...
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05.03.2021 12:04 Відповісти
У Скрипина разбирали эти закупки!
Наши штабные крысы собираются на новые корабли поставить советские торпедные аппараты и пулеметы.... Времен 60х 70х!
Увы, эти отсталые корабли на это не расчитаны!
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05.03.2021 12:21 Відповісти
Да,адмиралы хотят туда старье напихать или свой катер делать,но опять же старье на вооружение поставить Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України, - аташе посольства Вудс - Цензор.НЕТ 185
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05.03.2021 15:40 Відповісти
Все проще в ТТХ забита максималка 40 узлов, плюс выполнение задач на данном расстоянии при данной скорости развертывания вооружения,при максимальном волнении таком то, данным колличеством экипажа. По этому там "оприори" сововое вооружениене не станет, ну или ТТХ менять нужно.
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05.03.2021 18:10 Відповісти
Скрипин балабол. Вы здесь пишете его херню к этим катерам как минимум торпедные аппараты не идут, тем более совковые. Ну а по пулеметам вообще вопрос дискусионный, бушмайстер 50 какого года?
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05.03.2021 18:06 Відповісти
Ммммм...не сторонник артиллерийских систем для катеров, а вот ракеты да. .....и ..все!!! И та же Ольха, только морского базирования.
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05.03.2021 13:05 Відповісти
да да . в 60-70-ые таких сторонников было тоже до фига . в результате и появлялись такие уродцы как Бродсуорды первой серии . слава богу англичанам хватило ума это понять и на следующих кораблях артиллерия вернулась на свое место Велика Британія спроєктує нові ракетні катери спеціально для України, - аташе посольства Вудс - Цензор.НЕТ 9155
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05.03.2021 14:27 Відповісти
Арта ни куда не ушла, она есть и будет.
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05.03.2021 18:12 Відповісти
так это вы не мне а а коллеге roadstar объясните
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05.03.2021 18:38 Відповісти
Вильху как с катера наводить будите?
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05.03.2021 18:13 Відповісти
Кнопочками на джойстике и....в основном...молча.
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05.03.2021 21:07 Відповісти
сейчас надо идти по нарастанию флота-москитный,ракетный,минные тральщики,нептуны и бпла,а потом уже корветы и фрегаты..но это нужно делать,покупать,обучать персонал и тд
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06.03.2021 16:02 Відповісти
Ты брехло сначала читать научись!
Где ты тупое ватное чмо прочитало что это сказал именно скрипин и про эти катера?
Ты вообще с логикой не дружишь!
И о каком бушмастере ты бредиш? Я нашёл кучу современного оружия и бренетранспортеров. И все они точно не производства СССР.
Не пиши мне тупэ.... С такими спорить и общаться моветон!
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08.03.2021 01:15 Відповісти
 
 