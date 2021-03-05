Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба

Україна має намір дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу та іншими дружніми державами. При цьому про Росію не йдеться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він зазначив, що підтримує ідею легалізації подвійного громадянства. Але є один виняток - це Російська Федерація, з якою не може йти мови про це.

"Що ви побачили в рішенні РНБО? Ви побачили контури позиції держави, яка має бути відображена в законодавстві...Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянства з країнами ЄС... з країнами, які дружні нам і не становлять загрози. Список цих країн буде калібруватися", - зазначив Кулеба.

За його словами, другий елемент - це заборона займати державні посади за наявності подвійного громадянства.

"Тут буде інша політика з низкою обмежень, щоб не допустити зловживань", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Через позицію Росії ТКГ дедалі більше нагадує театр абсурду", - Кулеба