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Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба

Україна має намір дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу та іншими дружніми державами. При цьому про Росію не йдеться.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він зазначив, що підтримує ідею легалізації подвійного громадянства. Але є один виняток - це Російська Федерація, з якою не може йти мови про це.

"Що ви побачили в рішенні РНБО? Ви побачили контури позиції держави, яка має бути відображена в законодавстві...Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянства з країнами ЄС... з країнами, які дружні нам і не становлять загрози. Список цих країн буде калібруватися", - зазначив Кулеба.

За його словами, другий елемент - це заборона займати державні посади за наявності подвійного громадянства.

"Тут буде інша політика з низкою обмежень, щоб не допустити зловживань", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Через позицію Росії ТКГ дедалі більше нагадує театр абсурду", - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Відчуваю що першою дружньою країною стане Ізраїль.
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05.03.2021 10:34
+19
Ну с рашей это понятно. а кто пределяет дружественность? Ну сегодня друг. а завтра может у же и нет. Тут вот полно вокруг "друзяк" с аппетитом смотрящих на ослабленную Украину.
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05.03.2021 10:30
+14
О слуги готовят себя уже к *****. Ну ну суки.
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05.03.2021 10:31
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Ну с рашей это понятно. а кто пределяет дружественность? Ну сегодня друг. а завтра может у же и нет. Тут вот полно вокруг "друзяк" с аппетитом смотрящих на ослабленную Украину.
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05.03.2021 10:30 Відповісти
хорошая тема для референдума
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05.03.2021 10:45 Відповісти
О слуги готовят себя уже к *****. Ну ну суки.
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05.03.2021 10:31 Відповісти
ну ну...Напринимайте всякой белеберды. Все равно новая Рада все это отменит одним законом.
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05.03.2021 10:31 Відповісти
после бешенного принтера сколько работы для нового созыва, надеюсь более адекватного и профпригодного. Разребать после этого моно большинства сборища недоумков безработных домработниц, насильников. воров 4-х бутылок пива, свадебных фотографов....
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05.03.2021 10:34 Відповісти
Як свідчить практика, з кожними виборами до ВР приходять ще гірші. Доведено Україною.
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05.03.2021 10:37 Відповісти
Шоб сократить время - предлагаю принять новый закон на первом заседании новой Рады. ----Все законы постановления Рады предыдущего созыва считать аннулированными с момента подписания президентом Порошенко.
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05.03.2021 10:39 Відповісти
Відчуваю що першою дружньою країною стане Ізраїль.
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05.03.2021 10:34 Відповісти
Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1782

Ваша пГавда.
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05.03.2021 10:37 Відповісти
Смішно, та ставлю на Кітай, бо вони на нашу землю заздрісно поглядають.
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05.03.2021 13:56 Відповісти
Да. Тут все пороги консульства оббивают. Ждут возможности получить гражданство Украины. А потом скупать землю.
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05.03.2021 10:55 Відповісти
Тобі нагадати хто протягнув закон про розпродаж землі?Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба - Цензор.НЕТ 721
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05.03.2021 11:00 Відповісти
А якщо завтра ще хтось нападе на Україну,з тих "дружественных" країн?Що тоді робити?
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05.03.2021 10:35 Відповісти
Даже не нападёт, а поменяется власть внутри той страны!
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05.03.2021 10:38 Відповісти
Брать в полон власників того громадянства =дружественної страни=.
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05.03.2021 10:38 Відповісти
Не пори муру (фран.)
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05.03.2021 10:41 Відповісти
Я до сих пор не могу понять, почему у нас до сих пор не визовый режим с казмордыми
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05.03.2021 10:37 Відповісти
А вдруг найдётся новый идиот матович и испортит отношения, что будем делать с гражданством?
Или в Грузии победит пропарашная оппозиция?
Так и будем в ручном режиме запрещать-разрешать?
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05.03.2021 10:37 Відповісти
Дозволяйте з Угорщиною, будете і в Закарпатті АТО влаштовувати зебіли!
Вони хочуть того, аби Україну роздеребанили по частинах та залишити в руїні.

Це саме план кремлядей в їх виконанні.
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05.03.2021 10:37 Відповісти
Не переживайте. Легалізують лише громадянство Ізраїлю та Швейцарії.
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05.03.2021 10:48 Відповісти
Мне кажется двойное гражданство лоббируют люди желающие уйти от суровых украинских налогов.
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05.03.2021 10:38 Відповісти
Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3979 А если на следующих выборах в США снова победит Трамп? Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4689
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05.03.2021 10:40 Відповісти
Надавати будуть ручному режимі??? Отже, можна буде елементарно його купити...А далі громадянам "дружествєнних стран" можна буде і земельку прикупити...
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05.03.2021 10:41 Відповісти
С граничащими государствами двойное гражданство разрешать нельзя!!!
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05.03.2021 10:42 Відповісти
Поскольку это может быть использовано в коллаборационистских целях.
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05.03.2021 10:43 Відповісти
Та зеленій шоблі це все не важливо - головна мета легалізувати громадянство Ізраїлю.
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05.03.2021 10:47 Відповісти
Продовжують будувати Небесний Єрусалим? Хабадні олігархи і їх мерзенні слуги готують собі площадки для втечі з мішками награбованого. Як писав Т.Г.Шевченко - НЕ ВТЕЧЕТЕ. Скоро 9 березня і вам буде не до подвіно-потріно купленого громадянства. Вам буде зашквар. Не даремно щез закон про обіг зброї з розгляду ВР.
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05.03.2021 10:49 Відповісти
А Конституцию ви уже изменили?беспредельщики зеление.
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05.03.2021 10:54 Відповісти
пошли вон....хотят жить заграницей, а бабло рубить в Украине. Пришел во власть, наворовал и назад в другую страну.
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05.03.2021 10:55 Відповісти
так-так... щоб подвійне громадянство дозволили з таким дуже дружніми як британські території острови Мен, Гернсі, Джерсі, Олдерні, Бахрейном, Белізом, Андоррою, Гібралтаром, Монако, Ангілья, Антигуа і Барбуда, Аруба, Багамські острови, острів Барбадос, Бермуди, Британські Віргінські острови, Віргінськя острови (США), Гренада, Кайманові острови, Монсеррат, Нідерландські Антильські острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент Люсія, Співдружність Домініки, Тперкс і Кайкос, Ліберія, Сейшельські острови, Вануату, Маршаллові острови, Науру, Ніуе, Острови Кука, Самоа, Мальдівська Республіка... і тоді кулейбо скаже - не зря мой папа ваня купил мне кресло министра...
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05.03.2021 10:58 Відповісти
Так почему до сих пор не запретили российское гражданство ?
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05.03.2021 10:58 Відповісти
Что значит запретить? Граждан рф считать лицами без гражданства?
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05.03.2021 11:07 Відповісти
Запретить в Украине второе российское гражданство.
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05.03.2021 17:50 Відповісти
Так любое второе гражданство сейчас запрещено.
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05.03.2021 17:52 Відповісти
Та ты шо....не знал. Видно пропустил новость.
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05.03.2021 17:54 Відповісти
Опять качели. Пятая часть населения с росс.паспортами и никак не могут легализовать.
Бараны.
Нафик ваши выборы нужны, дайте спокойно жить и через границу ездить.
Больше от таких как Кулеба ничего не нужно.
P.s. комментарии и советы от свидомых не нужны.
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05.03.2021 11:01 Відповісти
Можешь объяснить, зачем нужен паспорт рф не жителю рф?
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05.03.2021 11:06 Відповісти
У меня свои обстоятельства.
Это и по работе, семья.
Обещают легализовать.
Разве не выгодно патриотам чтобы я не голосовал за оппов?
Ответ очевиден.
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05.03.2021 11:12 Відповісти
Так и я об этом, я не голосую за проукраинские партии типа ЕС или националистов.
Почему государство опять в ногу стреляет.
В депутаты не собираюсь, согласен на выборы не ходить, но...сделайте официальный статус российского гражданства и все.
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05.03.2021 11:23 Відповісти
Тобі ж подобається Росія? То і в нас, як у Росії, - подвійне громадянство не дозволяється.
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05.03.2021 14:29 Відповісти
На бутылке сидеть по закону.
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05.03.2021 17:52 Відповісти
про "пятую часть населения" с паспортами Козломордии тебе Кисель с Помётом рассказали?
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05.03.2021 11:08 Відповісти
Ничего не мешает это делать сейчас. Израиль не интересует другие гражданства.
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05.03.2021 11:10 Відповісти
Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1930
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05.03.2021 11:17 Відповісти
В Ізраїлі нема конституції, там все регулюється законами.
В одному із законів написано - "Ізраїль - держава для євреїв.". А що коли в Конституції України появиться стаття - "УКРАЇНА - держава для Українців.".

Між іншим, Ізраїль не видає своїх громадян іншим державам за злочини скоєні в тих державах.

І саме цікаве не надає інформацію про те кому надали громадянство Ізраїлю.

Я не антисеміт.
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05.03.2021 11:19 Відповісти
По поводу конституции Израиля вы совершенно правы. Ее нет. И ее заменяют «Основные Законы». То, что Израиль страна для евреев (т.е. она всегда готова принять евреев независимо от их гражданства) это по моему правильно и логично. Странно, что подобного нет в Конституции Украины. Было бы правильно, что бы любой украинец мог приехать в Украину и получить гражданство.
Но Израиль выдает своих граждан. Вот совсем недавно Малка Лейфер была выдана Австралии.
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05.03.2021 11:29 Відповісти
Хто матиме подвійне громадянство повинен відслужити в ЗСУ рядовим ДВА роки. Не повинен займатися політикою, не займати державні посади, не мати доступу до державної таємниці, коли вчинив злочин на території України, повинен бути виданий тією державою, що видала другий паспорт, для вчинення розслідування і судового процесу по законах України. Громадянин повинен мати лише два паспорти, у випадку порушення повинен понести покарання ДВА роки тюрми. Податки платяться пропорційно часу перебування особи в Україні і поза межами України. Повинен володіти мовою України. Діти народжені в Україні є громадянами України.
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05.03.2021 11:11 Відповісти
Та іди вже до логічного кінця - громадянин України є власністю держави, так?
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05.03.2021 15:47 Відповісти
Абсолютно верное решение, тем более что у половины трудоспособного населения, оно уже есть
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05.03.2021 11:14 Відповісти
...що є порушення Конституції України.
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05.03.2021 11:21 Відповісти
да, только последние 10 лет, об нее вытирают ноги наши правители, у которых по три , а то и больше паспортов, так что , изменят еще раз, не переживай
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05.03.2021 12:35 Відповісти
Щось останнім часом Кулеба все менше подобається. Під час війни в найгірші часи які переживає Україна, питання про подвійне громадянство носить зрадницький характер.
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05.03.2021 11:33 Відповісти
Кулеба - иди в жопу!!! Тварь кацапская!!! Эти гандоны уже не знают как нас подложить под московию!!! Гнида! Сначала "дружественные", а потом и Орду в друзья запишут. Твари!!!
Кто-нибудь верит этим малороссам... они маму родную продадут за путинское бабло.
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05.03.2021 11:45 Відповісти
А нічого, що Конституція України це забороняє ?
Маєте 300 голосів у парламенті за її зміну в цьому питанні ?
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05.03.2021 11:49 Відповісти
Землю продать они хотят с астрономическим откатом.А украинцев превратить в гоев на их же собственной земле.
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05.03.2021 12:03 Відповісти
Нужно:
1) Лишить гражданства всех, у кого уже есть двойное. Они нарушили Конституцию!
2) Запретить гражданство врагов и недоброжелателей.
3) Запретить гражданство оффшоных стран.
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05.03.2021 12:04 Відповісти
Треба ухвалити закон про позбавлення Українського громадянства у разі виявлення громадянства іншої держави, адже це порушення Конституції. Це вже вони готуються землю продавати.
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05.03.2021 12:07 Відповісти
Не уловил глубины мысли - если разрешать двойное гражданство с дружественными странами - то почему запрещать государственную службу?
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05.03.2021 12:40 Відповісти
"Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину..."
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05.03.2021 12:41 Відповісти
Вы неправильно понимаете тему двойного гражданства. Если индивидууму, по какой то причине оно нужно?...значит это причина - предмет расширенных возможностей.
Т.е. человек может иметь два, три, четыре...десять гражданств, но....за это надо платить! Хотите назовите это регистрацией, хотите назовите учетом, без разницы. И даже заробитчане не всегда в нем нуждаются, а если и да...то это предмет расширенных возможностей.
Вы даже можете разрешить и ...Мертветчуку!!! иметь то же любимое двойное руснявое гражданство....но это предмет ОЧЕНЬ!!! очень расширенных возможностей, как для адвоката страны агрессора.
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05.03.2021 13:02 Відповісти
Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6331
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05.03.2021 13:50 Відповісти
Цікавився цим питанням - тільки у трьох країнах: США, Канаді та Ізраілі, за часи незалежності отримали громадянство близько 650 тис. громадян України. А якщо ще порахувати Європу - точно буде більше за мільйон подвійних громадян України.
Кожний 40-й громадянин України має громадянство дружньої держави!
(Не рахуючи державу-агресора.)
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05.03.2021 20:48 Відповісти
 
 