Україна планує дозволити подвійне громадянство з дружніми країнами, але не з Росією, - Кулеба
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Україна має намір дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського Союзу та іншими дружніми державами. При цьому про Росію не йдеться.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зокрема, він зазначив, що підтримує ідею легалізації подвійного громадянства. Але є один виняток - це Російська Федерація, з якою не може йти мови про це.
"Що ви побачили в рішенні РНБО? Ви побачили контури позиції держави, яка має бути відображена в законодавстві...Політика, яку ми будемо реалізовувати, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянства з країнами ЄС... з країнами, які дружні нам і не становлять загрози. Список цих країн буде калібруватися", - зазначив Кулеба.
За його словами, другий елемент - це заборона займати державні посади за наявності подвійного громадянства.
"Тут буде інша політика з низкою обмежень, щоб не допустити зловживань", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Ваша пГавда.
Или в Грузии победит пропарашная оппозиция?
Так и будем в ручном режиме запрещать-разрешать?
Вони хочуть того, аби Україну роздеребанили по частинах та залишити в руїні.
Це саме план кремлядей в їх виконанні.
Бараны.
Нафик ваши выборы нужны, дайте спокойно жить и через границу ездить.
Больше от таких как Кулеба ничего не нужно.
P.s. комментарии и советы от свидомых не нужны.
Это и по работе, семья.
Обещают легализовать.
Разве не выгодно патриотам чтобы я не голосовал за оппов?
Ответ очевиден.
Почему государство опять в ногу стреляет.
В депутаты не собираюсь, согласен на выборы не ходить, но...сделайте официальный статус российского гражданства и все.
В одному із законів написано - "Ізраїль - держава для євреїв.". А що коли в Конституції України появиться стаття - "УКРАЇНА - держава для Українців.".
Між іншим, Ізраїль не видає своїх громадян іншим державам за злочини скоєні в тих державах.
І саме цікаве не надає інформацію про те кому надали громадянство Ізраїлю.
Я не антисеміт.
Но Израиль выдает своих граждан. Вот совсем недавно Малка Лейфер была выдана Австралии.
Кто-нибудь верит этим малороссам... они маму родную продадут за путинское бабло.
Маєте 300 голосів у парламенті за її зміну в цьому питанні ?
1) Лишить гражданства всех, у кого уже есть двойное. Они нарушили Конституцию!
2) Запретить гражданство врагов и недоброжелателей.
3) Запретить гражданство оффшоных стран.
Вибрати не можна тільки Батьківщину..."
Т.е. человек может иметь два, три, четыре...десять гражданств, но....за это надо платить! Хотите назовите это регистрацией, хотите назовите учетом, без разницы. И даже заробитчане не всегда в нем нуждаются, а если и да...то это предмет расширенных возможностей.
Вы даже можете разрешить и ...Мертветчуку!!! иметь то же любимое двойное руснявое гражданство....но это предмет ОЧЕНЬ!!! очень расширенных возможностей, как для адвоката страны агрессора.
Кожний 40-й громадянин України має громадянство дружньої держави!
(Не рахуючи державу-агресора.)