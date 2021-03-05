Кількість ПЛР-тестувань на коронавірус збільшено в 400 разів порівняно з початком пандемії, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я збільшило кількість ПЛР-тестів в 400 разів з початку пандемії COVID-19. На початку пандемії кількість тестів була 200 на добу.
Про це сьогодні в ході години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Станом на сьогодні обладнано киснем 59471 ліжко, запустили в роботу близько 6 тисяч апаратів штучної вентиляції легень. А можливості тестування збільшили з 200 тестів на добу на початку пандемії до 80 тисяч на сьогодні. Тобто, в 400 разів. І це тільки тестування методом ПЛР", - заявив міністр.
Топ коментарі
+4 Женя Калаш
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+2 Владимир Иванец
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Так усіма І маніпулюють.
19142018 года.