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Кількість ПЛР-тестувань на коронавірус збільшено в 400 разів порівняно з початком пандемії, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кількість ПЛР-тестувань на коронавірус збільшено в 400 разів порівняно з початком пандемії, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я збільшило кількість ПЛР-тестів в 400 разів з початку пандемії COVID-19. На початку пандемії кількість тестів була 200 на добу.

Про це сьогодні в ході години запитань до уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на сьогодні обладнано киснем 59471 ліжко, запустили в роботу близько 6 тисяч апаратів штучної вентиляції легень. А можливості тестування збільшили з 200 тестів на добу на початку пандемії до 80 тисяч на сьогодні. Тобто, в 400 разів. І це тільки тестування методом ПЛР", - заявив міністр.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
просто идиот с калькулятором.
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05.03.2021 10:35
+2
Не слушайте его. Он открывает рот , только чтобы соврать.
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05.03.2021 10:36
+2
запустили в работу около 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких Источник: https://censor.net/ru/n3251626сколько- и сколько куплено за счёт Минздрава а не подарено фондами Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 8651
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05.03.2021 10:39
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просто идиот с калькулятором.
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05.03.2021 10:35 Відповісти
Он даже не подозревает, что его сравнение напоминает беседу прораба с Федей из "Операции Ы (напарник)": наш трест построил 713 домов, что ровно в 713 раз больше, чем было построено в 1913 году.
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05.03.2021 11:53 Відповісти
канєш, бо тепер будь яка захолустна приватна клініка швидко зробить пцр тест всього за півдня- день, тоді як в державних(поза межею києва) від 3днів. в моєму райцентрі їх ніхто не робить, все везеться в облцентр, а там роботою завалені всі- державні і приватні
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05.03.2021 10:35 Відповісти
Да ! УЖ Министр!
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05.03.2021 10:36 Відповісти
Не слушайте его. Он открывает рот , только чтобы соврать.
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05.03.2021 10:36 Відповісти
запустили в работу около 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких Источник: https://censor.net/ru/n3251626сколько- и сколько куплено за счёт Минздрава а не подарено фондами Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 8651
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05.03.2021 10:39 Відповісти
Грустно, но статистика показывает, что умерло 88 процентов больных, прошедших эти самые чудесные аппараты вентиляции легких.
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05.03.2021 10:49 Відповісти
статистику в студию Кількість ПЛР-тестувань на коронавірус збільшено в 400 разів порівняно з початком пандемії, - Степанов - Цензор.НЕТ 6870
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05.03.2021 10:51 Відповісти
Интернет в помощь.
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05.03.2021 10:53 Відповісти
Да, и у нас, и в США.
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05.03.2021 11:49 Відповісти
ШВЛ вбиває при ковідній пневмонії тих, кому "забувають" дати антикоагулянтну терапію.
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05.03.2021 10:57 Відповісти
А вот одну нашу знакомую (58 лет) в полном смысле слова спасли пиявки. Когда стали серьезно ухудшаться все показатели, началась пневмония, ее сестра, без всякого медицинского образования но с большим жизненным опытом и полным понимаем профанации современной медицины, поставила больной 25 пиявок за один сеанс, на следующий день снова. Потом еще через день. И обошлось без всяких докторов в белых халатах, эвакуации на спецмашине в защитных балахонах, тем более, ИВЛ-убийце.
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05.03.2021 16:54 Відповісти
Количество ПЦР-тестирований на коронавирус увеличено в 400 раз по сравнению с началом пандемии, - Степанов - Цензор.НЕТ 3910
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05.03.2021 10:40 Відповісти
Шаурму цьому патріоту!
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05.03.2021 10:40 Відповісти
он уже орден лингам Шиви носит - не зя орден выбьет Кількість ПЛР-тестувань на коронавірус збільшено в 400 разів порівняно з початком пандемії, - Степанов - Цензор.НЕТ 4510
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05.03.2021 10:41 Відповісти
А по сравнению с 1913 годом в 100 тысяч миллионов раз.
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05.03.2021 10:48 Відповісти
Менше тестів - менша захворюваність. Більше тестів - більша захворюваність.
Тести, що дають до 90 і більше відсотків хибнопозитивних результатів: https://cormandrostenreview.com/report/

Так усіма І маніпулюють.
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05.03.2021 10:56 Відповісти
бреше як собака ....
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05.03.2021 11:03 Відповісти
Да что уж там, в бесконечность раз(при делении на 0) с 1914 2018 года.
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05.03.2021 11:06 Відповісти
Як завжди нам демонструють один бік реальності і забувають сказати про головне - незмінно останнє 47 місце у Європі за кількістю тестувань на 1 млн. популяції https://www.worldometers.info/coronavirus/
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05.03.2021 11:20 Відповісти
Откуда 80 тысяч??? За неделю или за месяц?
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05.03.2021 12:35 Відповісти
 
 