Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено робити щеплення проти COVID-19 людям не з пріоритетного списку
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні дозволено прищеплювати людей проти коронавірусу не з пріоритетного списку. Таке рішення ухвалено з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.
Про це Віктор Ляшко заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо вакцина буде не використана, вона підлягає утилізації. Для того, щоб ці дози, які можуть залишитись, не пропали і не були утилізовані, внесено зміни до дорожньої карти", - сказав головний санітарний лікар.
Таким чином, з метою раціонального використання залишкових доз дозволяється запрошувати до вакцинації людей, які були не в першому етапі проведення вакцинації проти COVID, у разі, якщо:
- була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яким заплановано мали зробити щеплення і заради яких був відкритий десятидозний флакон;
- коли кількість людей, що вакцинується в день мобільної бригади була не кратна десяти і залишалися пару доз препарату;
- людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази для вакцинації. У таких випадках вакцинація не проводиться.
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бо у Києві це може бути 20 000 грн,у якомусь селі продадуться і за 2 000..