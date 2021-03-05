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Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено робити щеплення проти COVID-19 людям не з пріоритетного списку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ляшко пояснив, у яких випадках дозволено робити щеплення проти COVID-19 людям не з пріоритетного списку

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні дозволено прищеплювати людей проти коронавірусу не з пріоритетного списку. Таке рішення ухвалено з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.

Про це Віктор Ляшко заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо вакцина буде не використана, вона підлягає утилізації. Для того, щоб ці дози, які можуть залишитись, не пропали і не були утилізовані, внесено зміни до дорожньої карти", - сказав головний санітарний лікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застуда чи незначне підвищення температури не є протипоказанням до вакцинації проти коронавірусу, - Ляшко

Таким чином, з метою раціонального використання залишкових доз дозволяється запрошувати до вакцинації людей, які були не в першому етапі проведення вакцинації проти COVID, у разі, якщо:

  • була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яким заплановано мали зробити щеплення і заради яких був відкритий десятидозний флакон;
  • коли кількість людей, що вакцинується в день мобільної бригади була не кратна десяти і залишалися пару доз препарату;
  • людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази для вакцинації. У таких випадках вакцинація не проводиться.

Автор: Наталя Джума
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ну если элтной вакциной то депутат судья прокурор влиятельный бизнесмен(бандит) а быдло топчется в стороне...
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05.03.2021 10:50 Відповісти
прохання до Степанова затвердити"цінник за відмову від вакцинації в черзі" у розрізі областей і розміру населених пунктів..
бо у Києві це може бути 20 000 грн,у якомусь селі продадуться і за 2 000..
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05.03.2021 12:51 Відповісти
цікаво, а вчора в прямому ефірі Г+Г прививали тому що залишилось після когось?
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05.03.2021 10:52 Відповісти
цікаво, як технічно то робитимуть бригади? виходитимуть на вулицю і кричатимуть "вільна каса"?
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05.03.2021 11:02 Відповісти
Степанов поділив привезену партію на 2, щоб тим самим вистачило на завершення процесу? бо один раз уколотий повинен отримати ще другий укол. чи для них буде бігати шукати нову поставку із ншого вида вакцини?
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05.03.2021 11:04 Відповісти
На COVID-вакцинацию записались более 127 тыс. украинцев, - Степанов. Однак під пунктом вакцинації вештались саме Педан і Руслана тому за наказом міністра залишки досталися саме цим випадковим бродягам. Брати і Сестри порадіємо за їх чудотворне спасіння.
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05.03.2021 13:21 Відповісти
 
 