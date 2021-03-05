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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо керівництва ОП за "приховування інформації про Татарова", - нардеп "Голосу" Юрчишин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо керівництва ОП за

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо керівництва Офісу Президента за приховування інформації про заступника голови ОП Олега Татарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"П'ятнична ранкова переможенька. Змусив Офіс Генерального прокурора відкрити кримінальне провадження на керівництво Офісу Президента України за приховування інформації про Татарова", - йдеться в повідомленні.

Юрчишин зазначив, що за результатами оскарження Офіс Генерального прокурора вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення кримінального правопорушення та надав заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Тепер на керівництво Офісу Президента України відкрито кримінальну справу за фактом перешкоджання моїй депутатській діяльності", - додав парламентар.

Нардеп розповів, що в Офісі Президента йому двічі відмовляли в наданні інформації щодо заступника керівника ОП Олега Татарова, що є "прямим перешкоджанням діяльності народного обранця" (ст. 351 КК).

Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо керівництва ОП за приховування інформації про Татарова, - нардеп Голосу Юрчишин 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Смирнов про відсторонення Татарова: Це питання до нього, чому він не напише клопотання про відсторонення на час розслідування

Нагадаємо, раніше Юрчишин подав заяву правоохоронцям, що ОП "покриває Татарова".

18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Памперс переполнен. Каждый сам за себя. Спасательных кругов, явно не хватит. Кто больше сдаст - меньше получит. Успехов зебилоиды.
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05.03.2021 11:03
+19
Исход этого уголовного производства предсказуем - Татаров кристально чист и назначен на должность законно.... А за моральный ущерб государство должно выплатить ему компенсацию в 5 млн. грн. Зеленский не обижает патриотов ....кремля....
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05.03.2021 11:33
+12
А по Ермаку когда? А по Портнову? А по вагнеровцам? Это первое, что на ум приходит. А там столько всякого!
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05.03.2021 11:45
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Памперс переполнен. Каждый сам за себя. Спасательных кругов, явно не хватит. Кто больше сдаст - меньше получит. Успехов зебилоиды.
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05.03.2021 11:03 Відповісти
Как открыл, так и закроет! Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо керівництва ОП за "приховування інформації про Татарова", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4123
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05.03.2021 11:12 Відповісти
Спектакль...
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05.03.2021 14:11 Відповісти
Страмота. Виглядає так, ніби ця бєгла шавка татаров байстрюк путлера.
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05.03.2021 14:45 Відповісти
Как внесли в реестр, так и закроют дело ! В крайнем случае их обяжет это сделать Печерский суд.....
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05.03.2021 11:15 Відповісти
ЯКЩО БУДУТЬ ЯКІСЬ ВИСНОВКИ, СУДИ ПОСАДКИ КЕРІВНИЦТВА ОП, ТОДІ МОЖНА ПОЧАТИ ВІРИТИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
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05.03.2021 11:15 Відповісти
Не в этой жизни...
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05.03.2021 11:34 Відповісти
А раньше - как их садили! Аж гай шумiв. Были же времена...
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05.03.2021 11:45 Відповісти
Раніше вони втікали, аж п'яти "свєркалі". А тепер прилипли, як блохи до пса.
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05.03.2021 14:48 Відповісти
Верить зелёному вообще НЕЛЬЗЯ!!!
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05.03.2021 16:12 Відповісти
Як не розслідуй --- виходиш сам на себе, ну шо за нах....
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05.03.2021 11:19 Відповісти
щось аж геть сумно від таких "перемог", чергова бумажка якою татарін-змій підітреться та й по всьому.
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05.03.2021 11:21 Відповісти
Исход этого уголовного производства предсказуем - Татаров кристально чист и назначен на должность законно.... А за моральный ущерб государство должно выплатить ему компенсацию в 5 млн. грн. Зеленский не обижает патриотов ....кремля....
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05.03.2021 11:33 Відповісти
только не государство, а налогоплательщики
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05.03.2021 11:51 Відповісти
они патриоты только своей шкуры. Другое дело, что становлению Украины, как правового государства с одним для всех законом они будут сопротивляться всеми силами.
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05.03.2021 17:08 Відповісти
Справу вони як-небудь потихеньку закриють, але сам факт відкриття - приємний. Значить, думають про майбутнє і бояться відповідальності.
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05.03.2021 11:37 Відповісти
А по Ермаку когда? А по Портнову? А по вагнеровцам? Это первое, что на ум приходит. А там столько всякого!
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05.03.2021 11:45 Відповісти
Ну, та суддя Вовк з Печерського суда постановив від імені України виплатити Портнову 6 млн. грн. моральної шкоди
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05.03.2021 12:24 Відповісти
Не чуть вовка, чи в ліс збіг...
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05.03.2021 14:56 Відповісти
А Бєнядіктова не хоче відкрити дєло проти преЗЕдента...який приховав 5 лямів,від декларування !?... Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо керівництва ОП за "приховування інформації про Татарова", - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4359
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05.03.2021 16:08 Відповісти
"Golos" - RESPEKT !!!
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05.03.2021 12:24 Відповісти
Боюсь как бы это был не фейк. Но может все таки правда и волшебный пендель Байдена зашевелил это коррупционное болото. На что я очень надеюсь.
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05.03.2021 12:45 Відповісти
це коли проти юридичної особи порушуюється кримінал ? видно, всім вже перемикає від власного величчя. пане Юрчишин! відкрийте кодекс, кримінальна відповідальність персоніфікована - посадова особа ОП, та, яка володіє правом прийняття рішення. А тут Вовк швидко вправить мізки. Горе політики і горе юристи. Слава праці на "благо" України.
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05.03.2021 12:49 Відповісти
Сваволя чиновників перейшла всі межі.
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05.03.2021 14:58 Відповісти
если малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак не избавиться в ближайшее время от татарова, портнова, ермака и вениКдиктовой ему конец....
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05.03.2021 15:31 Відповісти
Казав сліпий- побачимо,шо вони там нарозслідують...
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05.03.2021 15:59 Відповісти
"Офис Генпрокурора открыл производство в отношении руководства ОП за "сокрытие информации о Татарове", - нардеп "Голоса" Юрчишин"
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та харе уже петь - вы сегодня не в голосе...
Офис Генпрокурора на сегодня может тока открыть футляр, достать дудку,
и аккомпонементом в писюанисткую мелодию бубе поддудеть.
и ето все.
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06.03.2021 04:04 Відповісти
Теперь у нас не только глава НАБУ коррупционер, но и ОП уголовники.
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06.03.2021 07:39 Відповісти
 
 