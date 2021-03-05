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Новини Політика України
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рейтинг (697) Батьківщина (546) Радикальна партія (204) Слуга народу (2545) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1020) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: СН - 19,5%, ЄС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батьківщина" - 12,3%, "Сила і честь" - 5,3%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальна партія - 5%, - опитування "Рейтингу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій: СН - 19,5%, ЄС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%,

Сім політичних партій подолали б прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,7%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,3%, партію "Батьківщина" – 12,3%, партію "Сила і честь" – 5,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальну партію – 5,0%, партію Є.Мураєва "Наші" – 4,0%, партію "Голос" – 3,1%, партію Шарія – 3,1%, "За майбутнє" – 3,0%, партію "Свобода" – 2,8%, партію "УДАР" – 2,7%, "Народний фронт" – 1,9%", - говориться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського відновив падіння: вже 22,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

 Рейтинг партій: СН - 19,5%, ЄС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, Батьківщина - 12,3%, Сила і честь - 5,3%, Українська стратегія Гройсмана - 5,3%, Радикальна партія - 5%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: СН - 19,5%, ЄС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, Батьківщина - 12,3%, Сила і честь - 5,3%, Українська стратегія Гройсмана - 5,3%, Радикальна партія - 5%, - опитування Рейтингу 02

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 р.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Опять зебилы рейтинги покупают? На прошлых рейтингах зебилы были на 3 месте, а ЕС на первом
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05.03.2021 11:21
+17
"Рейтинг" - это контора политтехнолога Грынива с БПП. Так, если кто еще не знал
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05.03.2021 11:24
+15
який лох вам вірить?
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05.03.2021 11:20
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Кто хоть за этого чмошника шЛюшка голосует?Хоть бы раз в живую увидеть
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05.03.2021 12:51 Відповісти
Ото хиба шо)
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05.03.2021 14:11 Відповісти
Ну извините меня, 4,4%! Это сколько таких бабушек он объездить должен был?
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05.03.2021 15:45 Відповісти
Если ты реально думаешь, что развал РФ приведет к экономическому росту Украины, ты еще более наивный, чем те сельские бабки.
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05.03.2021 16:29 Відповісти
А де у списку "Самопоміч" кращого мера України Садового!?
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05.03.2021 13:24 Відповісти
Самопомоміч самознищилась. Рейтинг партій: СН - 19,5%, ЄС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батьківщина" - 12,3%, "Сила і честь" - 5,3%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальна партія - 5%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7304
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05.03.2021 14:42 Відповісти
Голос всьо...
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05.03.2021 15:15 Відповісти
Які мізки потрібно мати, щоби підтримувати злодія з опзж. Ці виродки розграбували Донбас. Які ж вони файні управлінці? Як грабіжників можна підтримувати?
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05.03.2021 18:41 Відповісти
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