Рейтинг партій: СН - 19,5%, ЄС - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батьківщина" - 12,3%, "Сила і честь" - 5,3%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальна партія - 5%, - опитування "Рейтингу"

Сім політичних партій подолали б прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,7%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,3%, партію "Батьківщина" – 12,3%, партію "Сила і честь" – 5,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальну партію – 5,0%, партію Є.Мураєва "Наші" – 4,0%, партію "Голос" – 3,1%, партію Шарія – 3,1%, "За майбутнє" – 3,0%, партію "Свобода" – 2,8%, партію "УДАР" – 2,7%, "Народний фронт" – 1,9%", - говориться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського відновив падіння: вже 22,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА





Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 р.