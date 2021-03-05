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Новини Політика України
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Кулеба про зняття санкцій з оточення Януковича: "Немає відчутного прогресу в розслідуванні їхніх справ в Україні"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про зняття санкцій з оточення Януковича:

Європейський Союз поступово знімає санкції з оточення Віктора Януковича – втікача-експрезидента України. Це відбувається тому, що в розслідуванні кримінальних справ щодо них немає відчутного прогресу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

Коментуючи зняття санкцій з колишнього в. о. прем'єра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника, Кулеба сказав: "З року в рік хтось випадає з цього списку. Причина в тому, що дійсно є зволікання, немає відчутного прогресу у розслідуванні справ в Україні. Конкретно щодо цих людей ми порушили питання перед нашими правоохоронними органами про те, що треба прискорити роботу, щоб надати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкцій".

При цьому міністр підтвердив, що політично Україна зацікавлена у продовженні санкцій проти людей з орбіти Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли ЄС виключили Арбузова і Табачника із санкційного списку .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС ще на рік продовжила санкції для Януковича і його соратників

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Чому нема прогресу? Бєнядіктова своя ж вдоску у Бубачки.
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05.03.2021 11:43
+3
Да ну?
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05.03.2021 11:21
+3
оце і все, що ви можете на це сказати, зелені гнидники?
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05.03.2021 11:29
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Да ну?
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05.03.2021 11:21 Відповісти
Так большая часть мусора теперь на службе у сАбакова Кулеба о снятии санкций с окружения Януковича: "Нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине" - Цензор.НЕТ 8461
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05.03.2021 11:26 Відповісти
оце і все, що ви можете на це сказати, зелені гнидники?
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05.03.2021 11:29 Відповісти
А кто пригласил российские войска на Донбасс после продажи Крыма за 3 млрд долларов заплаченных беглому?
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05.03.2021 11:29 Відповісти
Кулеба может ниже почесать Кулеба о снятии санкций с окружения Януковича: "Нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине" - Цензор.НЕТ 2603
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05.03.2021 11:30 Відповісти
Чому нема прогресу? Бєнядіктова своя ж вдоску у Бубачки.
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05.03.2021 11:43 Відповісти
От халепа
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05.03.2021 11:43 Відповісти
А чем же вы, ЗЕлёные, два года занимались? Бабло из бюджета тырили и фсёёёё?
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05.03.2021 12:00 Відповісти
Ворона вороне глаз не выклюет
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05.03.2021 12:25 Відповісти
Надо дать им ишо 100 дней Кулеба про зняття санкцій з оточення Януковича: "Немає відчутного прогресу в розслідуванні їхніх справ в Україні" - Цензор.НЕТ 7333
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05.03.2021 12:32 Відповісти
Надо дать им по морде.
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05.03.2021 12:46 Відповісти
Один раз. От каждого избирателя. Можно за сотку. И в бюджет. И тогда точно МВФ можно послать Кулеба про зняття санкцій з оточення Януковича: "Немає відчутного прогресу в розслідуванні їхніх справ в Україні" - Цензор.НЕТ 4447
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05.03.2021 12:51 Відповісти
Ничего ты не понимаешь в политике партии!!!!
Стерненко, Зверобой, Рифмастер, Федына намного важнее!!!!
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05.03.2021 12:10 Відповісти
Дык Порошенко ещё не посажен, какой Янукович!
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05.03.2021 12:29 Відповісти
Фракція ЄС вимагає (!) негайно внести до порядку денного законопроект про колабораціонізм, про що з трибуни Верховної Ради заявила Ірина Геращенко
. Ще 20.12.2017 року у Раді був зареєстрований Проект Закону про захист державності від колабораціонізму, так і не підтриманий БПП.
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05.03.2021 12:53 Відповісти
 
 