Кулеба про зняття санкцій з оточення Януковича: "Немає відчутного прогресу в розслідуванні їхніх справ в Україні"

Європейський Союз поступово знімає санкції з оточення Віктора Януковича – втікача-експрезидента України. Це відбувається тому, що в розслідуванні кримінальних справ щодо них немає відчутного прогресу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

Коментуючи зняття санкцій з колишнього в. о. прем'єра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника, Кулеба сказав: "З року в рік хтось випадає з цього списку. Причина в тому, що дійсно є зволікання, немає відчутного прогресу у розслідуванні справ в Україні. Конкретно щодо цих людей ми порушили питання перед нашими правоохоронними органами про те, що треба прискорити роботу, щоб надати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкцій".

При цьому міністр підтвердив, що політично Україна зацікавлена у продовженні санкцій проти людей з орбіти Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли ЄС виключили Арбузова і Табачника із санкційного списку .

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