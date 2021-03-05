Пандемія COVID-19 може закінчитися на початку 2022 року, але вірус не зникне, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що пандемія COVID-19 може закінчитися в 2022 році, проте вірус все-таки продовжить існувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Die Welt заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

За словами Клюге, 2021-й буде ще одним роком COVID-19.

"Але більш передбачуваним і керованим. 2020 рік був більш невизначеним і з наукового, і з політичного боку. Рік по тому ми знаємо набагато більше. У нас є інструменти, діагностичні програми, у нас є вакцина. Однак для мене в моїй роботі важливо планувати заздалегідь. Тому я припускаю, що пандемія закінчиться на початку 2022 року, проте це не означає, що вірус зникне", - підкреслив директор Європейського бюро ВООЗ.

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