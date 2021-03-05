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Пандемія COVID-19 може закінчитися на початку 2022 року, але вірус не зникне, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пандемія COVID-19 може закінчитися на початку 2022 року, але вірус не зникне, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що пандемія COVID-19 може закінчитися в 2022 році, проте вірус все-таки продовжить існувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Die Welt заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

За словами Клюге, 2021-й буде ще одним роком COVID-19.

"Але більш передбачуваним і керованим. 2020 рік був більш невизначеним і з наукового, і з політичного боку. Рік по тому ми знаємо набагато більше. У нас є інструменти, діагностичні програми, у нас є вакцина. Однак для мене в моїй роботі важливо планувати заздалегідь. Тому я припускаю, що пандемія закінчиться на початку 2022 року, проте це не означає, що вірус зникне", - підкреслив директор Європейського бюро ВООЗ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Геніально! Я вам більше скажу він не тільки не ісченет, а у нього є, було і буде міліонів братиків та сестричок. Бо це життя в природі. Ну це так як з приматами. Вони були, є і покищо будуть. Нова "пандемія" буде скоро і вона буде ще цікавіша. Примати такі придумкуваті в плані, як попаразитувати один над одним і покошмарити собі подібних.
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05.03.2021 11:43
+2
"Іспанка" зникла сама собою. Просто тоді ще не було ВОЗу.
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05.03.2021 11:48
+1
Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4612 Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6751
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05.03.2021 11:44
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Геніально! Я вам більше скажу він не тільки не ісченет, а у нього є, було і буде міліонів братиків та сестричок. Бо це життя в природі. Ну це так як з приматами. Вони були, є і покищо будуть. Нова "пандемія" буде скоро і вона буде ще цікавіша. Примати такі придумкуваті в плані, як попаразитувати один над одним і покошмарити собі подібних.
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05.03.2021 11:43 Відповісти
Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4612 Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года, но вирус не исчезнет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6751
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05.03.2021 11:44 Відповісти
О, нормальне життя відтерміновується ще на рік. А потім що скажуть?
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05.03.2021 11:46 Відповісти
Узнать легко.
Выделяешь левой клавишей мыши то, что они сказали сейчас.
Нажимаешь Ctrl+C
Кликаешь курсором на пустом месте, скажем в открытом Word-файле.
Нажимаешь Ctrl+V
Читаешь.
Вуаля))
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05.03.2021 11:51 Відповісти
Говоря проще они через год скажут, мол "через год",
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05.03.2021 11:52 Відповісти
"Іспанка" зникла сама собою. Просто тоді ще не було ВОЗу.
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05.03.2021 11:48 Відповісти
убейте тех, кто предсказывал смерть коронавируса к апрелю 2021 (т.к. провакцинируется половина населения и у остальной половины будет уже выработан иммунитет и антитела )
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05.03.2021 11:51 Відповісти
Та да, панове соціалісти! Всі вже зрозуміли, що ви знайшли свою «золоті жилу»!
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05.03.2021 11:59 Відповісти
Єдиний шлях для цивілізації щоб позбутись цих фанатиків-ілюмінріів через розуміння проблеми і правильне голосування. Подивіться хто прикладі у світі! В Америці вони вже хочуть міняти конституцію щоб забезпечити виграші на виборах тільки своїм!
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05.03.2021 12:03 Відповісти
Америку плять открыли -" но вирус не исчезнет, - ВОЗ",да вирусы ,бактерии,болезни живут вместе с человечеством с тех пор, как Адам с Евой садами Едема прогуливались. Пандемія COVID-19 може закінчитися на початку 2022 року, але вірус не зникне, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4803
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05.03.2021 12:12 Відповісти
Як йому тисячі років,то куди ж він ісчєзніт?
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05.03.2021 12:13 Відповісти
 
 