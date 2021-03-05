Захист Кузьменко, Антоненка та Дугарь вважає неприпустимими і неправдивими низку коментарів Авакова в інтерв'ю Мосейчук

Захисники Антоненка, Дугарь і Кузьменко звернулися до ЗМІ, будучи обурені хибними заявами міністра внутрішніх справ під час його інтерв'ю. Вони стверджують, що міністр і його підлеглі не мають наміру розслідувати злочин, і вимагають об'єктивності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні сайту "Сенс Україна".

Як зазначають захисники, під час інтерв'ю, яке глава МВС Арсен Аваков дав 1 березня 2021 року в програмі ТСН VIP ведучій Наталії Мосейчук, міністр озвучив неправдиву інформацію щодо так званих аргументів слідства та "18 контраргументів", які назвав "міфами".

"Я сейчас не хочу уходить в детали, конечно… Ну потому что, например, когда говорят: "Нет, рост не тот, потому что экспертизы нет", а экспертиза есть и рост — тот. И этот вопрос там описан. Потом говорят, что: "А вы знаете, эта женщина была в этот момент… ребенка встречала в аэропорту… а это была тоже неправда". Потом говорят, что этот мужчина был в бане у другого человека. Вот в этом интервью, вот он говорит на митинге возле ГПУ эти вещи. А на следующий день этот человек приходит и говорит: "извините" и под камеру говорил, "я ошибся, он был у меня в другой день там", что он ошибся. И таких вещей накопилось огромное количество. И реальных, мягко говоря, нестыковок… ну практически не существует. Дальше — это вопрос веры. Это то, как преподнесет или атакующий или защищающийся ситуацию", - наводять слова Авакова захисники Антоненка, Дугарь і Кузьменко.

Сторона захисту вважає подібні коментарі з боку міністра неприпустимими і вважає за необхідне надати своє спростування.

"По-перше, стороні захисту приписуються аргументи, які вона ніколи не висловлювала і яким одразу ліпиться ярлик "міфів".

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Одним з основних аргументів захисту є той факт, що у 2016 році двома кваліфікованими експертами зріст ймовірного злочинця (у взутті і головному уборі) був незалежно визначений на рівні 170 та 172 см з максимальною похибкою 3%, що аж ніяк не відповідає зросту пана Антоненка 180 см (без взуття і головного убору). "Зріст не той", не тому, що "експертиз немає", а саме тому що вони є, і причому у кількості 2 штук. З цього приводу в обвинувачення розумних пояснень нема. На спростування цього аргументу захисту слідство спромоглося лише знайти експерта 5 (найнижчого) кваліфікаційного класу, який заявив, що він не в змозі виміряти зріст зловмисників по відео. Тож, жодної експертизи, яка визначає, що "зріст — той" , не існує. Є дві експертизи "зріст — не той" і одна — "не знаю". Пан міністр публічно збрехав", - йдеться в повідомленні.

"Ця жінка, яка в той момент зустрічала дитину в аеропорті", — це, ймовірно, Юлія Кузьменко, яка напередодні (а не в день) трагічних подій у ніч із 18 на 19 липня 2016 року зустрічала дитину в аеропорті і ніколи нічого іншого не стверджувала. Злочин відбувався в ніч із 19 на 20 липня і події попередньої ночі не є належною інформацією.

"Чоловік, який каже, що той чоловік був у бані", — це, ймовірно, пан Єрмілов, який заявляв у ЗМІ, що в рокову ніч пан Антоненко був у нього у Ворзелі, тобто має алібі. Захист негайно перевірив цю інформацію, з’ясував, що вона неправдива, і жодного разу на неї не посилався. Слідство перевірило її лише через місяць.

По-друге, як зазначається у зверненні адвокатів, "твердження міністра що нібито реальних нестиковок в обвинувачення не існує, як ми бачимо, не лише не відповідає дійсності, а ще є втручанням у роботу суду і порушенням презумпції невинуватості. Міністр внутрішніх справ у такий спосіб фактично схвально прокоментував спроможність, вагомість і несуперечливість доказів сторони обвинувачення".

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"Крім того, пан міністр як у цьому інтерв’ю, так і в наступному інтерв’ю пану Гордону відкрито висловлював думку, що суд ("і не просто суд, а суд присяжних") вкотре залишає пана Антоненка під вартою, мовляв, це свідчить про обґрунтованість висунутих обвинувачень і вагомість анонсованих ним і його підлеглими "доказів", причому оцінку їм надають нібито незалежно обрані присяжні. Але правда полягає в тому, що за частиною 3 статті 331 КПК України це питання вирішують не присяжні, а особисто головуючий суддя і жоден суд ніколи не аналізував докази і не обґрунтовував утримання пана Антоненка в ув’язненні інакше як лише тяжкістю висунутого проти нього обвинувачення, без будь-яких додаткових аргументів (що зокрема є істотним порушенням прав людини). Тепер, після слів міністра, стає очевидним, що справжньою метою тривалого утримання пана Антоненка під вартою, у тому числі через контрольовану прокуратуру і суддю, є легітимізація і моральне виправдання дій поліції та наклепів в особистому виконанні пана міністра і пана президента, а зовсім не запобігання втечі чи впливу на свідків. Ця поведінка держави Україна має назву "обмеження свободи людини в інших цілях, ніж ті, для яких воно дозволене" (ст. 18 ЄКПЛ)", - йдеться в заяві.

По-третє, наголошують захисники, це саме сторона обвинувачення, у тому числі сам пан міністр, його заступник, посадові особи Національної поліції неодноразово були викриті на розповсюдженні пліток і міфів, які не були підтверджені, в суді не фігурують, але озвучувались в засобах масової інформації як нібито достовірні факти.

"Це, зокрема, міф про схожість вибухового пристрою з іншим, що не вибухнув у Косові Івано-Франківської області, про причетність до злочину сім’ї Грищенків і брехня про знайомство обвинувачених з ними на час подій, про підрив електроопор на Херсонщині, про кульгання злочинця на відео і неіснуюче кульгання пана Антоненка, про якусь "нехарактерну поведінку телефонів", про нібито встановлений склад вибухівки, якою підірвали автомобіль Павла Шеремета, а також міф про наявність мітки місця і часу в районі місця злочину буцімто в телефоні Юлії Кузьменко (телефон вироблений у 2018 році, а геомітка — 2016 року), про таємних покровителів з СБУ, про підробку Яною Дугарь якихось медичних карт, про "розвідувальні книжки". Розповідалося навіть про якесь раптове збагачення Юлії Кузьменко, що теж виявилося липою. Кожна з цих абсурдних заяв або спростована, або містить нерелевантну інформацію. Наприклад, у "розвідувальних книжках" Яни Дугарь, які насправді є звичайними посібниками для солдат і сержантів і були знайдені зовсім не в неї, міститься інформація про поведінку під час ядерного вибуху, а її так звана "сумка сапера" не була знайдена слідчими, хоча існує і становить собою набір легальних інструментів (дріт, пасатижі тощо) зовсім не призначений для "розвідки" і фотографування камер відеоспостереження. "Геомітка Юлії Кузьменко" мало того, що була створена самою поліцією, її час відрізняється від дати злочину на 22 години, а позиція – на 2 км від нього.

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Сам пан міністр, наприклад, на повному серйозі заявляв по телебаченню, що пан Антоненко напередодні вибуху фотографував у районі місця подій автомобілі, які просто стояли, для того, щоб у подальшому виготовити їхні точні копії і проникнути на цих дублях непомітно на місце злочину!

Заступник міністра А.Геращенко неодноразово публічно стверджував, що Антоненко зберігає вдома вибухівку у вигляді "однієї з половинок міни МОН-50", а відсутність вибухівки всередині пояснював позаштатною круглою діркою у знайденій неподалік пустій коробці від міни. Сам пан міністр заявив у прямому ефірі, що цією коробкою "можна вбити величезну кількість людей" і що в ній зберігався "тротил", частка якого зникла (міни МОН-50 тротилом не споряджуються)", - зазначають захисники.

Захисники також акцентують увагу на тому, що вважають за необхідне звернути увагу "на твердження шановного пана міністра в його інтерв’ю пані Мосійчук (дослівно): "И, условно говоря, здесь обвинители, в данном случае следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что добиться истины в данном процессе заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше. Ни журналисты, чьим коллегой он являлся, ни этот самый… [хто суд? президент?]".

"Це є, м’яко кажучи, проявом неповаги не лише до захисту, а й до всього громадянського суспільства, потерпілих, суду присяжних і до Президента України, який наполягав саме на подальшому виявленні замовників, але чомусь про це своє доручення міністру забув і більше не згадує", - йдеться в заяві.

"Скільки часу відведено пану Авакову на пошук організаторів і справжніх виконавців злочину? Хто виготовив вибуховий пристрій? Хто натиснув на гачок? Хто все це фінансував? Куди поділися озвучені паном міністром таємні "покровителі з СБУ"? Куди подівся білоруський слід і як він узгоджується з безумною версією про дестабілізацію? Як обвинувачені зв’язувалися із замовниками і отримували від них інструкції? Як вони відзвітували про скоєне? Як усі троє пересувалися на місце злочину і назад? І, насамкінець, чому це вони погодилися на пропозицію невідомих людей вбити невідомого їм журналіста?

Якби пан міністр і його підлеглі дійсно мали б намір розслідувати злочин, якби вони хотіли знайти замовника і вірили б у винуватість схоплених ними осіб, то "ймовірним виконавцям", як зазвичай, пропонували б зізнання і угоду в обмін на співпрацю та імена замовників. Нашим підзахисним жодного разу навіть подібні питання не ставилися. Це означає, що або докази відсутні чи настільки слабкі, що нічим було тиснути, або що справжні замовники і виконавці давно відомі.

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Якщо б міністр Аваков, Генпрокурор чи поліція зажадали істини у справі, вони б не приховували від захисту, суду і суспільства оригінальний англійський текст висновків Айвона Бірча, вартість і спосіб оплати його послуг, його справжній рід занять, висновки ФБР щодо вибухівки, оригінали усіх відео, повний висновок Міністерства юстиції з питань підробки психологічних експертиз. Президент або Генеральний прокурор мали б нагадати ДБР про його обов’язок розслідувати наявні кримінальні провадження проти ймовірних фальсифікаторів доказів. Бо якщо б вони хотіли об’єктивності, то вона б мала бути в усьому.

Не можна вважати щирою поведінку політиків, які тепер в усьому покладаються на суд і декларують невтручання, проте чинять опір проведенню у справі належних слідчих експериментів, об’єктивних експертиз із залученням справжніх поважних міжнародних експертів, у тому числі на поліграфі. Достатньо відпустити Андрія Антоненка з-під варти і видати захисту мандат на подібні дії — надати певні вказівки Міністерству юстиції. Нагадаємо, залучення іноземних експертів без рішення керівника державної експертної установи неможливе, що ставить захист у нерівні умови з обвинуваченням. На цьому і заснована вся комбінація з так званим британським експертом — захист просто позбавлений законної можливості залучити іншого", - йдеться в заяві.

Водночас захисники просять ЗМІ поширити цю заяву, а ТСН - надати їм ефір для виступу в порядку передбаченого законом права на відповідь.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".