У Києві за добу від COVID-19 померли 17 осіб, видужали - 454, виявили 910 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу госпіталізували до лікарняних установ 120 пацієнтів з діагнозом коронавірус.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу виявили 910 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії 140 916 випадків зараження).

Серед захворілих 495 жінок віком від 18 до 99 років, 365 чоловіків віком від 19 до 87 років, 15 дівчаток від 5 місяців до 16 років і 35 хлопчиків від 2 до 17 років.

Крім того, за добу виявили 17 летальних випадків. (Від початку пандемії померли 2735 осіб).

120 пацієнтів госпіталізували до лікарень Києва.

Водночас 454 людини побороли вірус (всього 96 149 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (162), Дарницькому (156) та Подільському (95).

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