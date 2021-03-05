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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу від COVID-19 померли 17 осіб, видужали - 454, виявили 910 нових випадків, - Кличко

У Києві за добу від COVID-19 померли 17 осіб, видужали - 454, виявили 910 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу госпіталізували до лікарняних установ 120 пацієнтів з діагнозом коронавірус.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу виявили 910 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії 140 916 випадків зараження).

Серед захворілих 495 жінок віком від 18 до 99 років, 365 чоловіків віком від 19 до 87 років, 15 дівчаток від 5 місяців до 16 років і 35 хлопчиків від 2 до 17 років.

Крім того, за добу виявили 17 летальних випадків. (Від початку пандемії померли 2735 осіб).

120 пацієнтів госпіталізували до лікарень Києва.

Водночас 454 людини побороли вірус (всього 96 149 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (162), Дарницькому (156) та Подільському (95).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На COVID-вакцинацію записалися понад 127 тис. українців, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Київ (19431) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А шо Педаля? Двинулся уже вакциной животворящей? Он здоровый кабан, мог бы неделю подряд на разных каналах в прямом эфире колоться.
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05.03.2021 12:24 Відповісти
А ти все по Чєрнавєцкаму сумуєш?
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05.03.2021 12:34 Відповісти
Где ты в статье или комментарии увидел Черновецкого, прозорливый ты наш?
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05.03.2021 12:38 Відповісти
Просто бачу що у тебе до Кличка просто якась патологічна ненависть.
Буде смішно якщо ти ще й не киянин.
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05.03.2021 12:43 Відповісти
Та ты шо? Прямо патологическая? Так ты ещё и врач? Или просто слово модное? Киянин- не киянин.. Так по этой логике, пусть про него только в киевских газетах пишут, а не вывешивают в интернете на всеобщее обозрение..
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05.03.2021 12:51 Відповісти
Зрозуміло. Ти навіть не киянин.
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05.03.2021 12:53 Відповісти
Навіть не киянин... Точно. Даже стыдно сказать кому-то.
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05.03.2021 13:04 Відповісти
 
 