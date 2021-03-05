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46 депутатів направили до КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - Совсун

46 депутатів направили до КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - Совсун

Народні депутати направили до Конституційного Суду подання щодо скасування рішення Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки у зв'язку з неперсональним голосуванням парламентарями.

Про це повідомила заступниця голови партії "Голос" Інна Совсун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми відправили подання до Конституційного Суду, підписалися 46 депутатів від фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність", а також декілька мажоритарників, які є позафракційними. Депутати з інших фракцій, зокрема від "Слуги народу", відмовилися підписувати його, але це не критично, тому що 46 підписів цілком достатньо", - зазначила політик.

На уточнювальне запитання, коли саме депутати відправили це подання до КС, Совсун повідомила, що це сталося "вчора або позавчора".

Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Також читайте: Нардепів "Голосу" Совсун, Железняка, Піпу і Стефанишину викликали в ДБР через голосування щодо Шкарлета. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (14949) КС (1427) Совсун (51) кнопкодавство (100) Шкарлет Сергій (353)


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"голос" вынужден периодически подавать голос, чтобы про них не забыли окончательно.
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05.03.2021 12:49 Відповісти
Голос сама адекватна фракція у раді.
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05.03.2021 12:54 Відповісти
Так могут считать только неадекваты.
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05.03.2021 12:57 Відповісти
46 депутатів направили до КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - Совсун - Цензор.НЕТ 878
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05.03.2021 12:58 Відповісти
Засоряют мозги всем от сельрады до Президента.А сами годны быть только скотарями.
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05.03.2021 12:50 Відповісти
Првильно, что подали. Теперь КС или отменит кнопкодавное назначение, или подтвердит свою несостоятельность.
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05.03.2021 12:54 Відповісти
а як же славнозвісна сенсорна кнопка?
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05.03.2021 13:08 Відповісти
46 депутатів направили до КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - Совсун - Цензор.НЕТ 6163
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05.03.2021 13:20 Відповісти
"GOLOS" -molodci !!!
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05.03.2021 15:00 Відповісти
 
 