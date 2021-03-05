46 депутатів направили до КС подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - Совсун

Народні депутати направили до Конституційного Суду подання щодо скасування рішення Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки у зв'язку з неперсональним голосуванням парламентарями.

Про це повідомила заступниця голови партії "Голос" Інна Совсун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми відправили подання до Конституційного Суду, підписалися 46 депутатів від фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність", а також декілька мажоритарників, які є позафракційними. Депутати з інших фракцій, зокрема від "Слуги народу", відмовилися підписувати його, але це не критично, тому що 46 підписів цілком достатньо", - зазначила політик.

На уточнювальне запитання, коли саме депутати відправили це подання до КС, Совсун повідомила, що це сталося "вчора або позавчора".

Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

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