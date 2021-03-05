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Шокуюча історія, весь МЗС гуде й обговорює. Спійманих на контрабанді співробітників посольства України в Польщі вже звільнили, - Кулеба

Шокуюча історія, весь МЗС гуде й обговорює. Спійманих на контрабанді співробітників посольства України в Польщі вже звільнили, - Кулеба

Співробітників посольства України в Польщі, яких зловили на контрабанді, вже звільнили. На сьогодні готуються певні зміни в правилах використання дипломатичного транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ вз посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він назвав інцидент із контрабандою в автомобілі посольства України ганебним випадком.

"У бусі везли золото, валюту і сигарети.... Весь МЗС гуде й обговорює цей випадок... З першого ж дня ми почали діяти, обидва співробітники звільнені з посольства України в Польщі. Зараз триває дисциплінарне розслідування. За його результатами готовий приймати жорсткі рішення", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розробляються нові правила використання дипломатичного транспорту. Кожен недоброчесний співробітник МЗС нестиме відповідальність, - Кулеба

Він також додав, що зараз готуються зміни до правил використання дипломатичного транспорту, в тому числі опрацьовується можливість пломбування та трекінгу переміщень.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави МЗС України Дмитро Кулеби, 28 лютого двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Автор: 

контрабанда (1822) Польща (8489) посольство (942) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+27
она возбуждается только на ветеранов и патриотов.
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05.03.2021 12:55
+26
Ну уволили, а разве контрабанда это не уголовное преступление почему не возбудилась Венедиктова?
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05.03.2021 12:54
+21
МИД гудит и обсуждает,как же их коллеги могли так "попалиться"? Теперь всем придется "залечь на дно" на месячишко пока всё не утихнет.
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05.03.2021 12:53
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МИД гудит и обсуждает,как же их коллеги могли так "попалиться"? Теперь всем придется "залечь на дно" на месячишко пока всё не утихнет.
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05.03.2021 12:53 Відповісти
все скидывались и все попалились....Обидно, вот и гудят...
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05.03.2021 15:09 Відповісти
Ну уволили, а разве контрабанда это не уголовное преступление почему не возбудилась Венедиктова?
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05.03.2021 12:54 Відповісти
она возбуждается только на ветеранов и патриотов.
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05.03.2021 12:55 Відповісти
Я вас умоляю! Тут Слуги народа пилят бюджет Украины под крышиванием зеленского и ничего, а тут бусик с контрабандой.
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05.03.2021 12:54 Відповісти
Посол України в Польщі призначений у 14 році і ніяким чином не відноситься до Слуг народу. Не дуже віриться в те, що всі дійства на кордоні з його підлеглими були неочікуваною дивиною для курівника. А якщо і були такими, то це явна невідповідність займаній посаді і втрата контролю за станом справ у невеличкому за обсягом відомстві.
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05.03.2021 13:34 Відповісти
Весь МИД гудит: - "как теперь возить будем"?
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05.03.2021 12:55 Відповісти
Да они все ,сигаретами торгуют.Обсуждают ,кто сдал? И кому недоплатили.
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05.03.2021 12:56 Відповісти
Шокуюча історія, весь МЗС гуде й обговорює: спійманих на контрабанді співробітників посольства України в Польщі вже звільнили - Цензор.НЕТ 9630
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05.03.2021 12:57 Відповісти
а министр что, не ну то что не подаст в отставку это ясно и не вопрос, скорее всего гудит вместе с другими - как это смерды на границе посмели трогать диппосылку, ведь так и гостаин можно пустить в СМИ
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05.03.2021 12:58 Відповісти
в том числе прорабатывается возможность пломбирования и трекинга перемещений - не ну точно, чтоб всякие томоженные или пограничные смерды не сували свой нос где попало.
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05.03.2021 13:02 Відповісти
Вам тоже фи. Вот зачем вы конрабанду скупаете?
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05.03.2021 16:26 Відповісти
Кулеба -пока ти их небудеш вишать за яйця -толку небуде
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05.03.2021 12:59 Відповісти
У руля в Украине, на всех этажах, в каждом кабинете, засели пацаны точно с таким же менталитетом, как в соседней, очень большой, стране. Так что не надо особо торжествовать, когда что-то вылезает у кацапов. Здесь точно такие же.
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05.03.2021 13:00 Відповісти
Не засели!. Они там сидели и сидят!. И даже те, кто приходит более -менее честным, созданная за десятилетия система делает из них подонков с четко направленными интересами.
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05.03.2021 13:15 Відповісти
Ну не всі чесні курвляться, далеко не всі... Дисидент Іван Дзюба був міністром культури в 1992-94 і нічого не накрав, живе зараз на старості ну дуже скромно... Як і Хмара. Чорновіл та Лук'яненко теж не залишили після себе віли і мерседеси.
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05.03.2021 13:21 Відповісти
Ви говорите про доолігархічну Україну, тобто до 1994року.
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05.03.2021 13:26 Відповісти
Ну, ниче, через суд востановляться... Судя по тому, что нашли, средства, позволяют... Ну и потом еще и должны им будем....
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05.03.2021 13:02 Відповісти
Когда гнилая голова, гниет все королевство
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05.03.2021 13:04 Відповісти
«.... Да еще назначили афериста Борю Баума, который через свой фонд «Прайм», в разгар паники по COVID-19 закупал ИВЛ-аппараты и маски с огромной наценкой (когда «Мрия» летала в Китай). Ну и другие люди, которых иначе как аферистами я назвать просто не могу», - Дубинский(это про казино). Как ни странно, но здесь дубине я верю, в вопросе казино он разбирается. И мама его, наверное, тоже. "Мрию" используют для контрабанды, а они про каких-то сотрудников. И хоть бы кто-то гудок подал. Странные у вас гудки, г-н Кулеба, очень чувствительные к тому, кто везет контрабанду.
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05.03.2021 13:04 Відповісти
Шокуюча історія, весь МЗС гуде й обговорює: спійманих на контрабанді співробітників посольства України в Польщі вже звільнили - Цензор.НЕТ 7564
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05.03.2021 13:12 Відповісти
Гудят, уже уволили и новых взяли
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05.03.2021 13:17 Відповісти
Во всей этой позорной истории важно и показательно то, что эту быдлоту с дипломатическими паспортами и иммунитетом, остановили, проверили, и вскрыли... Предали огласке! Это новая и обнадеживающая новость!
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05.03.2021 13:21 Відповісти
Кулеба:
"Я бы, как человек чести, после истории с пойманными дипломатами-контрабандистами, подал бы в отставку, как это принято во всех развитых странах мира, но не могу по физиологическим причинам - моя министерская жопа пустила глубокие корни в тёплое и насиженное министерское кресло.
Да и Украина, к счастью, чуть-чуть совершено недоразвитая страна."
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05.03.2021 13:23 Відповісти
...звільнили щоб "обрубати" хвости. Та невже ви вважаєте, що таке могло коїтись без санкції і прикриття "згори"? Тут, радше, конфлікт служб та інтересів. Хтось із комось не поділилися часткою...
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05.03.2021 13:23 Відповісти
Случай не последний. В МИДе работаю тоже люди, которые хотят хорошо кушать. Продолжение следует...
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05.03.2021 13:23 Відповісти
Кулеба Кулеба який ти смішний! В Шегинях вже навіть малі діти знають що автомобілі з дипномерами яких зараз розвелось як мухоморів після дощу возять контрабанду при чому в обидві сторони - а ти тут клоунаду розігруєш! На інших митницях і нв Закарпатті твориться те саме і про історію яка сталась недавно ти мабуть і не чув то ось тут ознайомся!!! https://p-p.com.ua/news/perevozyv-kontrabandu-na-mytnytsi-zatrymaly-vidomogo-dyplomata-foto/
І таких інцидентів море - гугл тобі в допомогу!!!
Шокуюча історія, весь МЗС гуде й обговорює. Спійманих на контрабанді співробітників посольства України в Польщі вже звільнили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1932
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05.03.2021 13:27 Відповісти
На закарпатській митниці за інформацією підрозділу БКОЗ СБУ затримали на контрабанді сигарет почесного консула Латвійської республіки в Ужгороді Юрія Ігнатко.
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05.03.2021 19:39 Відповісти
я влітку спостерігав як "КАПІТАЛЬНО ремонтувалася" ділянка автотраси Полтава-Кременчуг. Ось де був "розпил", коли замість бетонного розчину, засипали гравіем і полили водичкою. Нормально так: бетон коштує одну ціну, гравій - іншу. Ну а різниця - самі знаете куди пішла.
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05.03.2021 13:28 Відповісти
То ягідка, помилково, впала !,- а далі- кущі неосяжні!!! СЛУГИ, СЛУГИ, СЛУГИ - і всі НАРОДНІ!!!
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05.03.2021 13:29 Відповісти
То ягідка, помилково, впала !,- а далі- кущі неосяжні!!! СЛУГИ, СЛУГИ, СЛУГИ - і всі НАРОДНІ!!!
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05.03.2021 13:30 Відповісти
Кулеба не коментувати це повинен, а сам у відставку має підти! Тільки так можна змити позор з його дипломатії!
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05.03.2021 13:46 Відповісти
Кулеба -Стерненко сидит за 300 гривень -твоим контробандичтам минимум по 20 лет каждому с конфискацией
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05.03.2021 14:00 Відповісти
Шок что украинцы взяточники и коррупционеры, серьезно, это новость? Особенно на высоких госпостах?! Да у нас же неприкосновенность даже ввели для депутатов и президентов для этого, что не сажать)
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05.03.2021 14:05 Відповісти
оказывается за контрабанду, в Украине, не сажают в тюрьму, а просто увольняют с работы
эта власть вне закона
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05.03.2021 14:34 Відповісти
Кляті кацапи спаскудили генокод. І навідь 30 років святої незалежності і крокування у ЄС ніяк не допомогють його виправити!
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05.03.2021 14:52 Відповісти
Где конфискация????
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05.03.2021 15:13 Відповісти
Подкинули....
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05.03.2021 15:14 Відповісти
уволили , а почему не закрыли ? а потому че все чиновники не подсудны уже лет 7
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05.03.2021 18:25 Відповісти
 
 