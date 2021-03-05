Шокуюча історія, весь МЗС гуде й обговорює. Спійманих на контрабанді співробітників посольства України в Польщі вже звільнили, - Кулеба

Співробітників посольства України в Польщі, яких зловили на контрабанді, вже звільнили. На сьогодні готуються певні зміни в правилах використання дипломатичного транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ вз посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, він назвав інцидент із контрабандою в автомобілі посольства України ганебним випадком.

"У бусі везли золото, валюту і сигарети.... Весь МЗС гуде й обговорює цей випадок... З першого ж дня ми почали діяти, обидва співробітники звільнені з посольства України в Польщі. Зараз триває дисциплінарне розслідування. За його результатами готовий приймати жорсткі рішення", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розробляються нові правила використання дипломатичного транспорту. Кожен недоброчесний співробітник МЗС нестиме відповідальність, - Кулеба

Він також додав, що зараз готуються зміни до правил використання дипломатичного транспорту, в тому числі опрацьовується можливість пломбування та трекінгу переміщень.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави МЗС України Дмитро Кулеби, 28 лютого двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.