Шокуюча історія, весь МЗС гуде й обговорює. Спійманих на контрабанді співробітників посольства України в Польщі вже звільнили, - Кулеба
Співробітників посольства України в Польщі, яких зловили на контрабанді, вже звільнили. На сьогодні готуються певні зміни в правилах використання дипломатичного транспорту.
Як інформує Цензор.НЕТ вз посиланням на РБК-Україна, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зокрема, він назвав інцидент із контрабандою в автомобілі посольства України ганебним випадком.
"У бусі везли золото, валюту і сигарети.... Весь МЗС гуде й обговорює цей випадок... З першого ж дня ми почали діяти, обидва співробітники звільнені з посольства України в Польщі. Зараз триває дисциплінарне розслідування. За його результатами готовий приймати жорсткі рішення", - зазначив Кулеба.
Він також додав, що зараз готуються зміни до правил використання дипломатичного транспорту, в тому числі опрацьовується можливість пломбування та трекінгу переміщень.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави МЗС України Дмитро Кулеби, 28 лютого двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.
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"Я бы, как человек чести, после истории с пойманными дипломатами-контрабандистами, подал бы в отставку, как это принято во всех развитых странах мира, но не могу по физиологическим причинам - моя министерская жопа пустила глубокие корни в тёплое и насиженное министерское кресло.
Да и Украина, к счастью, чуть-чуть совершено недоразвитая страна."
І таких інцидентів море - гугл тобі в допомогу!!!
эта власть вне закона