Призначення у ВРП і КС необхідно відкласти до встановлення прозорого процесу добору суддів, - посли G7

Посли G7 закликали З'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя і в Конституційний суд до встановлення прозорих процесів добору, які заслуговують на довіру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення групи послів G7 у твіттері.

Зазначається, що посли G7 сьогодні, 5 березня, зустрілися з головами Верховного Суду і Ради суддів.

"Посли підкреслили прагнення G7 допомогти у проведенні судової реформи, яка забезпечить неупереджене, незалежне, професійне, підзвітне і справедливе правосуддя для всіх українців", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього, посли G7 акцентують увагу на тому, що найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, які отримують призначення в судовій системі.

"З цією метою Посли закликали З'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду, до встановлення прозорих і заслуговуючих на довіру процесів відбору", - сказано в заяві послів G7.

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