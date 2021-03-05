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Не лише COVID-19: за тиждень на грип та ГРВІ в Києві захворіли 8,5 тис. дорослих та 6 тис. дітей

Не лише COVID-19: за тиждень на грип та ГРВІ в Києві захворіли 8,5 тис. дорослих та 6 тис. дітей

У столиці збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Хочу зазначити, що збільшується в столиці і кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 000 хворих. Із них: 8500  дорослих та понад 6000 дітей. Більш як 60% хворих дітей – шкільного віку", - сказав мер Києва.

Він зазначив, що до медзакладів міста госпіталізували 754 людини, серед них – 80 дітей.

Віталій Кличко закликав киян берегтися. А за перших ознак хвороби – звертатися до лікарів.

Також читайте: У Києві за добу від COVID-19 померли 17 осіб, видужали - 454, виявили 910 нових випадків, - Кличко

Автор: 

грип (309) Кличко Віталій (3509) ГРВІ (144) COVID-19 (19765)


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В ВР слушают Степанова - Депутат от "СН" из Ивано-Франковска рассказывает министру что коек в городе нет , все заняты. Степанов рассказывает "слуге народа", что заполняемость 62%.
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05.03.2021 13:28 Відповісти
 
 