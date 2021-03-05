Не лише COVID-19: за тиждень на грип та ГРВІ в Києві захворіли 8,5 тис. дорослих та 6 тис. дітей

У столиці збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Хочу зазначити, що збільшується в столиці і кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними "Київського міського лабораторного центру МОЗ України", минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 000 хворих. Із них: 8500 дорослих та понад 6000 дітей. Більш як 60% хворих дітей – шкільного віку", - сказав мер Києва.

Він зазначив, що до медзакладів міста госпіталізували 754 людини, серед них – 80 дітей.

Віталій Кличко закликав киян берегтися. А за перших ознак хвороби – звертатися до лікарів.

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