"Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений", - Єрмак

Процес вступу України в НАТО повинен бути максимально наближений, оскільки Україна стоїть на кордоні захисту демократичних цінностей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений. В Україні йде війна, наша країна є форпостом захисту демократичних цінностей, тому ми заслуговуємо стати частиною сім'ї країн НАТО. Кожен день на Донбасі українці гинуть за свій демократичний вибір", - зазначив Єрмак.

Глава Офісу президента нагадав, що в червні 2020 року Північноатлантичний альянс наділив Україну статусом учасниці програми "Партнерство розширених можливостей", що "вивело Україну на новий рівень".

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За словами Єрмака, "зараз настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації".

"Членство в НАТО - наша мета", - резюмував Єрмак.