"Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений", - Єрмак
Процес вступу України в НАТО повинен бути максимально наближений, оскільки Україна стоїть на кордоні захисту демократичних цінностей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений. В Україні йде війна, наша країна є форпостом захисту демократичних цінностей, тому ми заслуговуємо стати частиною сім'ї країн НАТО. Кожен день на Донбасі українці гинуть за свій демократичний вибір", - зазначив Єрмак.
Глава Офісу президента нагадав, що в червні 2020 року Північноатлантичний альянс наділив Україну статусом учасниці програми "Партнерство розширених можливостей", що "вивело Україну на новий рівень".
За словами Єрмака, "зараз настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації".
"Членство в НАТО - наша мета", - резюмував Єрмак.
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дадагой Ермак!.. власть Зеленского не вечная, и тебе придется отвечать!..
будешь жить на допросах, а тюрьма станет домом родным!
Агент ФСБ Козырь стал, вдруг, фанатом вступления Украины в НАТО!
Видно, сковородка подогревается!
Апрель и выход расследования по вагнеровцам все ближе!
https://www.youtube.com/watch?v=P7ZLg5fdwtg
ермак лично так много "для этого" сделал...
Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.
Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;
г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;
з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;
і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;
к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;
л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.
Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:
1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.
2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.
3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.
4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.
5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.
6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.
7. Покращення міжнародного іміджу України.
8. Посилення консолідації української нації.
9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.
10. Посилення прозорості влади.
11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.
12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.
13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
єрмаку стає не комфортно
Сие не ясно до конца)...
Короче, бог весть кто, за так, один
Вдруг получил какой-то важный чин.
Вы б видели, как оный счастлив был
Такому креслу! Как в него он вплыл!
А для чего - совсем забыл.
"Слив вагнеровцев", - был ошибкой резидента)
Сколько уже погибло наших ребят когда им запрещали стрелять по оккупантам?
А когда ватник начинает руководить этим процессом, то результат вполне предсказуем.
І не президент і не мзс?...
За будь-якого президента будуть тільки непевними обіцянками годувати, та ще трохи грошей дадуть. Але не 5 параграф.