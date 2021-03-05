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Новини Агресія Росії проти України
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Участь США у Нормандській четвірці відіграла б свою роль у закінченні війни на Донбасі. Розраховуємо на підтримку партнерів, - Єрмак

Участь США у Нормандській четвірці відіграла б свою роль у закінченні війни на Донбасі. Розраховуємо на підтримку партнерів, - Єрмак

Участь США у Нормандській четвірці та їхня принципова позиція щодо підтримки України можуть відіграти позитивну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Таку думку висловив глава Офісу Президента Андрій Єрмак на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої і зовнішньої політики України з "Європейським політичним центром", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна розраховує на підтримку партнерів. Участь США у Нормандській четвірці, їхня принципова позиція і підтримка України дуже важливі. Це відіграло б свою роль у закінченні війни на Донбасі", - заявив Єрмак

Водночас Єрмак зазначив, що "рішення про залучення США до переговорів ухвалюватиме сама Нормандська четвірка".

"Але це не ілюзії або ідеї. Це конкретні пропозиції, конкретні документи, в яких є сьогоднішній порядок денний України, в яких є план закінчення війни", - сказав він.

Глава ОПУ також додав, що "діалог про вирішення конфлікту на Донбасі триває, і тільки принципова консолідована позиція міжнародних партнерів України може дати результат".

Також читайте: "Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений", - Єрмак

"Росія почала поводитися не як учасник конфлікту, а як модератор. Тому ЄС і США запровадили санкції як за Донбас, так і за Крим. Якщо Росія хоче зупинити війну, на столі є конкретний план. Чекаємо відповіді від Росії. До того ж, якщо вона буде щодня чути про це від усіх, то буде результат, ми зупинимо війну в центрі Європи", - підсумував Єрмак.

Автор: 

США (22634) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+5
и Тут Остапа понесло наверно пистон вставили
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05.03.2021 13:28
+3
Для кого эти бла...бла...бла... Не собираются они впрягаться.
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05.03.2021 13:29
+3
Чергова порція дезінформації від ворожого агента.
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05.03.2021 13:31
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и Тут Остапа понесло наверно пистон вставили
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05.03.2021 13:28 Відповісти
Кремлівські ляльководи щось в дупу вставили !!!!)))
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05.03.2021 13:37 Відповісти
А не так давно этот Остап "формулу Штайнмайера" проталкивал.
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05.03.2021 19:24 Відповісти
так єто флюгер куда подуло туда и поварачивается из серии какая разница лиш бі деньги в карман капали
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05.03.2021 20:52 Відповісти
Вот в цьому і сутність (сучність) наших політиків всіх пошибів.
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06.03.2021 20:21 Відповісти
Для кого эти бла...бла...бла... Не собираются они впрягаться.
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05.03.2021 13:29 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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05.03.2021 13:33 Відповісти
кацапо-зебилы,вы там уже между собою договоритесь,что 3,14сдеть ))) мудень-кулеба орет другое.
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05.03.2021 13:30 Відповісти
Лохтарат все схаває !!!)))
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05.03.2021 13:32 Відповісти
Так в тому і справа! Дєньмак говорить те, що від нього хочуть почути. Це ще нічого не означає.
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05.03.2021 13:33 Відповісти
Що сталось, в дЄрмака словесна діарея !!!))))
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05.03.2021 13:31 Відповісти
Его цитаты админ может до вечера выкладывать.
Легко и сердито.
Можно было всё дать в одной статье.
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05.03.2021 13:34 Відповісти
Чергова порція дезінформації від ворожого агента.
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05.03.2021 13:31 Відповісти
В окончании войны на Донбассе сыграло бы роль, если бы Елдак с Зелей (хотя бы для начала) перестали выбалтывать }{уйлу государственные секреты.
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05.03.2021 13:31 Відповісти
а кто такой ермак? какие его обязанности
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05.03.2021 13:36 Відповісти
Шось забагато цього хлопа стало останнім часом! Зміни якісь грядуть, чи що?
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05.03.2021 13:36 Відповісти
У них там своего рода ротация глашатаев, выскакивают как черти из табакерки.
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05.03.2021 19:26 Відповісти
який нафік нормандський формат....
що там з татаровим ?

#стерненкуволю
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05.03.2021 13:41 Відповісти
Буба розраховує, що хтось інший розгребе лайно, яке він наробив. Як зазвичай.
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05.03.2021 13:47 Відповісти
Ти, падлюко, чемодан збирай, а не розраховуй.
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05.03.2021 13:48 Відповісти
А в это время зеленые будут продолжать воровать.


Суд отменил спецконфискацию Одесского нефтеперерабатывающего завода: его вернули бизнес-партнеру ЯнуковичаКропивницкий апелляционный суд отменил решение о спецконфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода, который ранее был признан инструментом преступлений бизнес-партнера беглого экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко и передан в собственность государства.Об этом сообщил Игорь Сильницкий, представитель адвокатской фирмы Alterra, которая занимается защитой интересов Курченко.
https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_161494019464175018336555_18900.jpg Участие США в Нормандской четверке сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе. Рассчитываем на поддержку партнеров, - Ермак - Цензор.НЕТ 5102 По его словам, решение окончательное и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.Информацию об отмене специальной конфискации прокомментировал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко:«Власти явно понравилось продавать достижения предшественников, - отметил он. - Для начала статью 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) в прошлом году признали неконституционной. Теперь продажную судейскую шкуру и его заказчиков к ответственности не привлечешь… Вчера отменили решение на 5 млрд гривен о спецконфискации Одесского НПЗ… Следующий шаг - возвращение организованной преступной группировке Януковича спецконфискации 1,5 млрд долларов? Не зівай, Хомко, на те й ярмарка…».
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05.03.2021 13:49 Відповісти
Таке враження, що Єрмак з Зеленським живуть на якійсь іншій планеті. Навіть не нашої Сонячної системи. Є хоч одна якась людина в Україні, яка б вірила в щирість Єрмака?
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05.03.2021 13:50 Відповісти
Але навіщо нам інопланетяни в керівництві країни? Дострокові вибори і нехай живуть на свойому Сиріусу, ми якось без них обійдемось
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05.03.2021 13:53 Відповісти
Дурний він, чи падла?
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05.03.2021 13:56 Відповісти
Здали окупантам спецоперацію вагнерівців, здадуть і партнерів. Влада колаборантів і агентів Кремля.
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05.03.2021 14:18 Відповісти
Ермаки и ЗЕлупоньки развернули лыжи на 180 градусов после целебных люлей из Вашингтона.

Раньше смотрели в шоколадный глаз *****, теперь мечтают хотя бы заглянуть в попу Байдена.
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05.03.2021 15:12 Відповісти
щойно Ентоні Блінкен оголосив, що США ввели санкції проти І.Коломойського і його найближчих родичів та бізрес-партнерів. Повідомлення про санкції розміщено на порталі Держдепу.
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05.03.2021 15:30 Відповісти
А шо так....? Дерьмачок риторику поменял!
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05.03.2021 16:27 Відповісти
Мерзота! Зрадник!
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05.03.2021 18:32 Відповісти
4+1 = 5 . Не віриш? Спитай у мендель...
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05.03.2021 19:30 Відповісти
Кто слил операцию по вагнеровцам??? Кто после этого с дебилами захочет работать???
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05.03.2021 20:44 Відповісти
так давай,вводи США в нормандский формат!что говорить-делать надо..но вы же только говорить можете..каналы мертвечука с опзж закрыли,но они не сидят!коломойский чуствует себя вольготно-когда он в розыске и под санкциями США!спложной бздежь в лужу(
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06.03.2021 15:58 Відповісти
 
 