Участь США у Нормандській четвірці відіграла б свою роль у закінченні війни на Донбасі. Розраховуємо на підтримку партнерів, - Єрмак
Участь США у Нормандській четвірці та їхня принципова позиція щодо підтримки України можуть відіграти позитивну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
Таку думку висловив глава Офісу Президента Андрій Єрмак на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої і зовнішньої політики України з "Європейським політичним центром", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна розраховує на підтримку партнерів. Участь США у Нормандській четвірці, їхня принципова позиція і підтримка України дуже важливі. Це відіграло б свою роль у закінченні війни на Донбасі", - заявив Єрмак
Водночас Єрмак зазначив, що "рішення про залучення США до переговорів ухвалюватиме сама Нормандська четвірка".
"Але це не ілюзії або ідеї. Це конкретні пропозиції, конкретні документи, в яких є сьогоднішній порядок денний України, в яких є план закінчення війни", - сказав він.
Глава ОПУ також додав, що "діалог про вирішення конфлікту на Донбасі триває, і тільки принципова консолідована позиція міжнародних партнерів України може дати результат".
"Росія почала поводитися не як учасник конфлікту, а як модератор. Тому ЄС і США запровадили санкції як за Донбас, так і за Крим. Якщо Росія хоче зупинити війну, на столі є конкретний план. Чекаємо відповіді від Росії. До того ж, якщо вона буде щодня чути про це від усіх, то буде результат, ми зупинимо війну в центрі Європи", - підсумував Єрмак.
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Легко и сердито.
Можно было всё дать в одной статье.
що там з татаровим ?
#стерненкуволю
Суд отменил спецконфискацию Одесского нефтеперерабатывающего завода: его вернули бизнес-партнеру ЯнуковичаКропивницкий апелляционный суд отменил решение о спецконфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода, который ранее был признан инструментом преступлений бизнес-партнера беглого экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко и передан в собственность государства.Об этом сообщил Игорь Сильницкий, представитель адвокатской фирмы Alterra, которая занимается защитой интересов Курченко.
https://dumskaya.net/pics/b4/picturepicture_161494019464175018336555_18900.jpg По его словам, решение окончательное и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.Информацию об отмене специальной конфискации прокомментировал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко:«Власти явно понравилось продавать достижения предшественников, - отметил он. - Для начала статью 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) в прошлом году признали неконституционной. Теперь продажную судейскую шкуру и его заказчиков к ответственности не привлечешь… Вчера отменили решение на 5 млрд гривен о спецконфискации Одесского НПЗ… Следующий шаг - возвращение организованной преступной группировке Януковича спецконфискации 1,5 млрд долларов? Не зівай, Хомко, на те й ярмарка…».
Раньше смотрели в шоколадный глаз *****, теперь мечтают хотя бы заглянуть в попу Байдена.