Участь США у Нормандській четвірці відіграла б свою роль у закінченні війни на Донбасі. Розраховуємо на підтримку партнерів, - Єрмак

Участь США у Нормандській четвірці та їхня принципова позиція щодо підтримки України можуть відіграти позитивну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Таку думку висловив глава Офісу Президента Андрій Єрмак на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої і зовнішньої політики України з "Європейським політичним центром", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна розраховує на підтримку партнерів. Участь США у Нормандській четвірці, їхня принципова позиція і підтримка України дуже важливі. Це відіграло б свою роль у закінченні війни на Донбасі", - заявив Єрмак

Водночас Єрмак зазначив, що "рішення про залучення США до переговорів ухвалюватиме сама Нормандська четвірка".

"Але це не ілюзії або ідеї. Це конкретні пропозиції, конкретні документи, в яких є сьогоднішній порядок денний України, в яких є план закінчення війни", - сказав він.

Глава ОПУ також додав, що "діалог про вирішення конфлікту на Донбасі триває, і тільки принципова консолідована позиція міжнародних партнерів України може дати результат".

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"Росія почала поводитися не як учасник конфлікту, а як модератор. Тому ЄС і США запровадили санкції як за Донбас, так і за Крим. Якщо Росія хоче зупинити війну, на столі є конкретний план. Чекаємо відповіді від Росії. До того ж, якщо вона буде щодня чути про це від усіх, то буде результат, ми зупинимо війну в центрі Європи", - підсумував Єрмак.