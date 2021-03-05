У ЗСУ зафіксовано 48-й летальний випадок через COVID-19, хворіє 1150 осіб, вакциновані - 1168, - командування Медсил
Станом на 10:00 5 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV -2, хворіє 1150 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані командування Медсил.
Всього за час пандемії одужали 16160 осіб. На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 386 осіб.
На жаль, в Збройних Силах України зареєстровано 48-й летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19.
"Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій міській клінічній лікарні. Позитивний ПЛР-тест від 11.02.2021 р. Незважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - сказано в повідомленні.
Разом з тим повідомляється, що за минулу добу зареєстровано 136 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 16 осібю
Також повідомляється, що з початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 1168 отримали 1 дозу вакцини. З них 285 військових медиків.
За минулу добу від COVID-19 щеплено 290 осіб.
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Главный врач Сесилия Мюллер также сообщила, что большая партия российского Sputnik V, содержащая 100 000 доз первого компонента вакцины и 180 000 доз второго, находится на пути в Будапешт. Она добавила, что на данный момент вакцинировано 685 247 человек, из них 251 691 человек получил вторую прививку.
http://abouthungary.hu/news-in-brief/hungary-expands-number-of-pfizer-biontech-vaccines-to-nearly-11-million/
251 691 на 9,77 млн это 2,58%
Напомни мне, какой процент вакцинации способен прекратить эпидемию ковида? Так что плач Ярославны в твоем исполнении по поводу "Вот это "несмотря" вызывает просто восторг" - мимо кассы.
Во всяком случае никто чипов в вакцинах так и не нашел. Вы этим расстроены?
Вот это действительно пздц.