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У ЗСУ зафіксовано 48-й летальний випадок через COVID-19, хворіє 1150 осіб, вакциновані - 1168, - командування Медсил

У ЗСУ зафіксовано 48-й летальний випадок через COVID-19, хворіє 1150 осіб, вакциновані - 1168, - командування Медсил

Станом на 10:00 5 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV -2, хворіє 1150 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані командування Медсил.

Всього за час пандемії одужали 16160 осіб. На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 386 осіб.

На жаль, в Збройних Силах України зареєстровано 48-й летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19.

"Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій міській клінічній лікарні. Позитивний ПЛР-тест від 11.02.2021 р. Незважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Головний епідеміолог ЗСУ про вакцинацію на передовій: Зі 40 тис. військовослужбовців згоду дали лише 7 тис.

Разом з тим повідомляється, що за минулу добу зареєстровано 136 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 16 осібю

Також повідомляється, що з початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 1168 отримали 1 дозу вакцини. З них 285 військових медиків.

За минулу добу від COVID-19 щеплено 290 осіб.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) ЗСУ (7514) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Небось от шмурдячной вакцины.
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05.03.2021 13:31 Відповісти
Третья волна коронавируса в Италии сильнее, чем первая и вторая. В больницах Чехии отменены все операции. В Греции самая высокая заболеваемость с начала года. В Венгрии признали, что третья волна накрыла страну несмотря на вакцинацию. Вот это "несмотря" вызывает просто восторг. Может "Овценация" и есть причина "новой волны".(с)
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05.03.2021 13:37 Відповісти
2 МАРТА 2021

Главный врач Сесилия Мюллер также сообщила, что большая партия российского Sputnik V, содержащая 100 000 доз первого компонента вакцины и 180 000 доз второго, находится на пути в Будапешт. Она добавила, что на данный момент вакцинировано 685 247 человек, из них 251 691 человек получил вторую прививку.

http://abouthungary.hu/news-in-brief/hungary-expands-number-of-pfizer-biontech-vaccines-to-nearly-11-million/

251 691 на 9,77 млн это 2,58%

Напомни мне, какой процент вакцинации способен прекратить эпидемию ковида? Так что плач Ярославны в твоем исполнении по поводу "Вот это "несмотря" вызывает просто восторг" - мимо кассы.
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05.03.2021 14:13 Відповісти
Цыплят по осени считают... Подождем немного , потому что последствия вакцинации не знают даже врачи (не даром отказников по миру больше всего врачей) - еще не провели последний этап проверки на животных и решили проводить сразу на людях.. прививайся смело !!!
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05.03.2021 16:29 Відповісти
Среди врачей много отказников, потому что многие врачи уже переболели ковидом.
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05.03.2021 17:33 Відповісти
только поэтому !? может чет больше всех знают и понимают опасность !? .. или такие мысли не приходят тебе в голову !?
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05.03.2021 17:38 Відповісти
Не хочу Вас огорчать, но большинство врачей о вакцинах и лекарствах судят по показаниям и противопоказаниям к их инструкциям. И в подавляющем большинстве случаев это правильный подход.
Во всяком случае никто чипов в вакцинах так и не нашел. Вы этим расстроены?
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05.03.2021 17:56 Відповісти
Какие чипы !!!! ты в своем уме !!! ..любая вакцинация (а тем более спутником или индийским шмурдяком) открывает двери в сказочный мир онкологии и т.д. и т.п...вакцинация - это лекарство от Жизни !!!
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05.03.2021 20:17 Відповісти
Не неси бред. Что ты еще нагадал на кофейной гуще?
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05.03.2021 21:33 Відповісти
какие вы все *** наивные !!! пздц
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06.03.2021 00:16 Відповісти
Мы по "наивности своей" изучаем трансляцию, сплайсинг, посттрансляционные превращения, историю вакцинации, которой более двух веков и тут вылазит поросший мхом антиваксер "ненаивный" даже не с аргументами, а с глупыми лозунгами.
Вот это действительно пздц.
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06.03.2021 08:41 Відповісти
вакцины и вакцинация это - МИФ !!! поговори с любым толковым врачом любого профиля..
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06.03.2021 11:44 Відповісти
Снова лозунги? Для тебя Коток толковый врач? Который свой диплом никогда не показывал и предлагает лечить онкологию гомеопатическим фуфлом? Как думаете, как много людей он отравил на тот свет такими советами?
У ЗСУ зафіксовано 48-й летальний випадок через COVID-19, хворіє 1150 осіб, вакциновані - 1168, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 1346
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06.03.2021 11:55 Відповісти
у каждого врача есть свое кладбище - это я думаю понятно всем... но каждый ТОЛКОВЫЙ врач знает что такое вакцинация и ее последствия..
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06.03.2021 14:37 Відповісти
В ВСУ зафиксирован 48-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеет 1150 человек, вакцинированы - 1168, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 8773
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05.03.2021 13:45 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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05.03.2021 13:46 Відповісти
 
 