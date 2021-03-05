У ЗСУ зафіксовано 48-й летальний випадок через COVID-19, хворіє 1150 осіб, вакциновані - 1168, - командування Медсил

Станом на 10:00 5 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV -2, хворіє 1150 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані командування Медсил.

Всього за час пандемії одужали 16160 осіб. На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 386 осіб.

На жаль, в Збройних Силах України зареєстровано 48-й летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19.

"Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій міській клінічній лікарні. Позитивний ПЛР-тест від 11.02.2021 р. Незважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим повідомляється, що за минулу добу зареєстровано 136 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 16 осібю

Також повідомляється, що з початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 1168 отримали 1 дозу вакцини. З них 285 військових медиків.

За минулу добу від COVID-19 щеплено 290 осіб.