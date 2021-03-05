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МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК
Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які віднесені до "червоної" і "зеленої" зон карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
У "червоній" зоні перебувають 54 держави (тижнем раніше в списку була 61 країна). Серед них: Чехія, Словаччина, Молдова, США, Польща, Литва та інші.
У списку країн "зеленої" зони перебувають Росія, Білорусь, Туреччина, Хорватія, Грузія, Єгипет, Німеччина та інші.
Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 239,6 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів. Відповідно, Україну віднесено до країн "зеленої" зони.
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Alan Sandera
показати весь коментар05.03.2021 14:05 Відповісти Мені подобається 0
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