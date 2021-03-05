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Новини Коронавірус і карантин
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Закарпаттю просто необхідна "червона" зона, захворюваність зростає. Може статися колапс медсистеми, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Пшеничний

Закарпаттю просто необхідна

На Закарпатті необхідно запровадити "червону" карантинну зону, інакше в області може статися колапс медичної системи.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя думка як керівника департаменту охорони здоров'я ОДА така, що наразі червона зона Закарпаттю просто необхідна! Але це вирішуватиме державна комісія ТЕБ та НС. За останні два тижні ми спостерігаємо зростання захворюваності. Попри всі звернення та застереження, самосвідомість у закарпатців не підвищилася, краще не стало. Ми навіть не зупинилися на якомусь плато, захворюваність щодня зростає, сьогодні маємо черговий рекорд - 748 нових інфікованих за добу", - сказав Пшеничний.

Також читайте: МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК

Він додав, що попередній рекорд був встановлений в області вчора, коли на Закарпатті уперше за час пандемії зафіксували 679 нових випадків коронавірусу за добу.

На переконання Пшеничного, червона карантинна зона допоможе розірвати ланцюг поширення вірусу в області.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2045)


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Буковель пашет , все ОК!
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05.03.2021 13:48 Відповісти
В "буковель" ежедневно прибывают всё новые и новые "отдыхающие".
Ежедневно!

Закарпатью просто необходима "красная" зона, заболеваемость растет. Может произойти коллапс медсистемы, - директор департамента здравоохранения ОГА Пшеничный - Цензор.НЕТ 3978
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05.03.2021 13:56 Відповісти
ну и при чому та буковель, якщо хворіють місцеві заробітчани...
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05.03.2021 13:59 Відповісти
Наказать всех кто разрешил буковеле работать во время зимних карантинных каникул, на кукан
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05.03.2021 13:50 Відповісти
и разбомбить нах все горнолыжные курорты..
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05.03.2021 14:01 Відповісти
Зебараны докатались.
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05.03.2021 13:56 Відповісти
Видно много заробитьчан выезжает. хотят их карантином удержать.,
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05.03.2021 14:38 Відповісти
И имя этому коллапсу - Супрун.
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08.03.2021 13:53 Відповісти
 
 