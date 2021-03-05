Закарпаттю просто необхідна "червона" зона, захворюваність зростає. Може статися колапс медсистеми, - директор департаменту охорони здоров'я ОДА Пшеничний

На Закарпатті необхідно запровадити "червону" карантинну зону, інакше в області може статися колапс медичної системи.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя думка як керівника департаменту охорони здоров'я ОДА така, що наразі червона зона Закарпаттю просто необхідна! Але це вирішуватиме державна комісія ТЕБ та НС. За останні два тижні ми спостерігаємо зростання захворюваності. Попри всі звернення та застереження, самосвідомість у закарпатців не підвищилася, краще не стало. Ми навіть не зупинилися на якомусь плато, захворюваність щодня зростає, сьогодні маємо черговий рекорд - 748 нових інфікованих за добу", - сказав Пшеничний.

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Він додав, що попередній рекорд був встановлений в області вчора, коли на Закарпатті уперше за час пандемії зафіксували 679 нових випадків коронавірусу за добу.

На переконання Пшеничного, червона карантинна зона допоможе розірвати ланцюг поширення вірусу в області.

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