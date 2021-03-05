Пєсков назвав "божевільними позивами" ідеї запровадити санкції США проти держборгу РФ

У Кремлі розраховують, що ідеї запровадити американські санкції проти російських бізнесменів і держборгу РФ не будуть реалізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ще ніхто не запровадив санкції проти російських бізнесменів, і ми, звичайно, сподіваємося, що, скажімо так, подібні божевільні позиви залишаться тільки на сторінках ЗМІ і не знайдуть, скажімо так, придатного ґрунту в американському офіційному істеблішменті", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю.

Так він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Вашингтон може запровадити санкції проти деяких російських підприємців і держборгу РФ у зв'язку зі звинуваченнями в застосуванні владою РФ хімзброї, і відповів на питання, чи буде Москва своєю чергою запроваджувати відповідні обмеження проти американських бізнесменів.

"Тут навряд чи доречні гіпотетичні міркування. Давайте все-таки дочекаємося і подивимося, як розвиватимуться події", - сказав Пєсков.

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