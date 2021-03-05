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Новини Санкції проти Росії
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Пєсков назвав "божевільними позивами" ідеї запровадити санкції США проти держборгу РФ

Пєсков назвав

У Кремлі розраховують, що ідеї запровадити американські санкції проти російських бізнесменів і держборгу РФ не будуть реалізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ще ніхто не запровадив санкції проти російських бізнесменів, і ми, звичайно, сподіваємося, що, скажімо так, подібні божевільні позиви залишаться тільки на сторінках ЗМІ і не знайдуть, скажімо так, придатного ґрунту в американському офіційному істеблішменті", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю.

Так він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Вашингтон може запровадити санкції проти деяких російських підприємців і держборгу РФ у зв'язку зі звинуваченнями в застосуванні владою РФ хімзброї, і відповів на питання, чи буде Москва своєю чергою запроваджувати відповідні обмеження проти американських бізнесменів.

"Тут навряд чи доречні гіпотетичні міркування. Давайте все-таки дочекаємося і подивимося, як розвиватимуться події", - сказав Пєсков.

Також читайте: Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1610) росія (65002) санкції (11790) США (22634)


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Топ коментарі
+35
Чего ваще о них говорить,если они на пользу расии ? ))
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05.03.2021 13:51
+32
Больше санкций, хороших и разных!
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05.03.2021 13:54
+28
Значит хорошие сапоги, надо брать ©
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05.03.2021 13:54
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Чего ваще о них говорить,если они на пользу расии ? ))
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05.03.2021 13:51 Відповісти
Так ведь мокша заявляет что у них нет госдолга
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05.03.2021 13:53 Відповісти
Значит хорошие сапоги, надо брать ©
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05.03.2021 13:54 Відповісти
Больше санкций, хороших и разных!
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05.03.2021 13:54 Відповісти
Оператор ГТС України пояснив КОМУ, за що та СКІЛЬКИ коштів насправді сплачує пересічний українець.
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
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05.03.2021 13:58 Відповісти
Кажуть шо им санкции в допомогу .
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05.03.2021 14:29 Відповісти
одна справа санкції проти задрипаної рашки, і зовсім інша мова щодо санкцій проти рашапоїдних мільярдерів......... , ач як цю "дорогущу" срань зацепило, забродила помийка.
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05.03.2021 15:19 Відповісти
Так, давайте дочекаємось і будемо смакувати попкорн.
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05.03.2021 13:54 Відповісти
У пургоносного піськоструя діарея !!!)))
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05.03.2021 13:56 Відповісти
Та ні...Це вже не діарея - СРАЧКА !
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05.03.2021 14:54 Відповісти
А что такое санкции против госдолга? Его не нужно отдавать?
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05.03.2021 14:02 Відповісти
Не нужно,не нужно..успокойся))
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05.03.2021 14:27 Відповісти
Походу замораживают или прощают , типа этого .
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05.03.2021 14:30 Відповісти
Это у тебя кацапа мозги заморожены.
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05.03.2021 14:39 Відповісти
Украине все долги замораживают и прощают . А шо не так ?
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05.03.2021 15:28 Відповісти
Конечно эти санкции безумны. Только полнейшее эмбарго и программа "Нефть и газ в обмен на продукты". Только так.
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05.03.2021 14:02 Відповісти
Да , но рашка крупнейший экспортёр продуктов , вот в чём вопрос. Нужно блокировать рашке инет и Свифт.
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05.03.2021 14:33 Відповісти
Рашка крупнейший экспортер гавна а не продуктов,ни в одной стране не видел расеянских продуктов белорусские,украинские,казахские а вот российского нет. Так как они сами носы воротят от своих харчей так что ты тут сказки не рассказывай.
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05.03.2021 14:38 Відповісти
а САЛО ? В феврале Украина стала основным покупателем свинины из Российской Федерации была поставлена свинина на $4,5 млн. Таким образом, Украина обогнала Вьетнам и Гонконг закупившие российскую свинину . https://newsland.com/user/4297839478/content/ukraina-stala-glavnym-pokupatelem-rossiiskoi-svininy/7063768
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05.03.2021 15:18 Відповісти
То что вы кацапы заводите свое гавно в луганду никак не подтверждает что ваше болото крупнейший экспортер продуктов.
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05.03.2021 15:55 Відповісти
Кацапчик, не нужно ХИТРИТЬ )) , эта инфа взята из Национального бюро статистики УКРАИНЫ подконтрольной территории !!!
Сожрать сотни тонн свинины одной Луганде не под силу даже под дулом пулемётов Более полный экспорт Рашки в Украину на млрды долларов здесь https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-v-2020-g/
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05.03.2021 16:23 Відповісти
Ты хоть само чучело переходило по своим ссылкам? Так там лапотное там данные с агроминистерства параши ,сотня тон это 5 фур и это только Донецк столько съедает не считая Луганска и кучи мелких городов. Так то что ты кацапа под молдавским флагом не делает тебя умнее . Дурачек ты 2+2 сложить не можеш а кого-то пытаешься учить.
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05.03.2021 18:21 Відповісти
Чучело ))) , отмазка твоя не канает Рашка частично признала ЛДНР , а значит и статистика на них ведётся отдельная , поэтому придётся с инфой согласиться, а САЛО хавать ночью в тихарях и потим быстро перепрятать
Хлопчик, а тебя в Гугле забанили чи ни ? пробей инфу сам , шоб не тупить на ривном мисце.
И да, вчы математыку , скильки мона купыты САЛА за 5 мульёнив долларив , це как раз хватит на 5 эшелонов поиздив вид Харького до Львива .
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05.03.2021 19:01 Відповісти
эта инфа взята из Национального бюро статистики УКРАИНЫ подконтрольной территории

Шо за брєд ?? Нема такої структури в Україні ...
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05.03.2021 19:32 Відповісти
Це було по рашистки , а по украински - https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-731367347022367/ Державна служба статистики України !
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05.03.2021 19:37 Відповісти
пора кацапне начинать конкретные разговоры о возврате Крыма...
так хоть гос репарациями отделаются,
иначе прийдётся отдавать конфискованными счетами и проданными компаниями...
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05.03.2021 14:07 Відповісти
Начинают истерить. Хорошо.
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05.03.2021 14:07 Відповісти
Поведение РФ = поведению Дибинского !
Очко жим-жим !
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05.03.2021 14:07 Відповісти
Песяку нужно не слушать - это контрпродуктивно! - а вздёрнуть. На гилляке.
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05.03.2021 14:18 Відповісти
Драгаіє масквічі, пажалуста начнітє прєвращєніє Амєрікі в пєпєл с зжіганія амєріканскіх дєнєжних знакав.
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05.03.2021 14:25 Відповісти
!
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05.03.2021 14:56 Відповісти
А вы госдолг США видели?😆
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05.03.2021 14:26 Відповісти
У них печатный станок , а значит госдолг покрывается бумагой .
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05.03.2021 14:35 Відповісти
Великикий экономист подъехал. Уолл-стрит в панике.))
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05.03.2021 14:41 Відповісти
https://pskovstock.com/dolg.php Счётчик внешнего долга США
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05.03.2021 14:41 Відповісти
То нормально, кацапи. Божевіно нападати на брата, як ви нас називали. Вбивати їх і ще звинувачувати, що вони фашисти.
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05.03.2021 14:44 Відповісти
Кстати вспомним этот день и как его отмечали за океаном
Пєсков назвав "божевільними позивами" ідеї запровадити санкції США проти держборгу РФ - Цензор.НЕТ 8464
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05.03.2021 14:52 Відповісти
прекраснейший позыв американцев... побольше бы и почаще... глядишь и письков окочурится...
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05.03.2021 15:41 Відповісти
пора Беню к ним с лекциями "Дефолт штука полезная" отправить...
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05.03.2021 16:43 Відповісти
пусть песков считает как хочет, а время покажет суровую реальность
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05.03.2021 17:57 Відповісти
А политика россии в отношении Украины, она не безумная? Да она шизофреническая в тяжелой стадии!
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05.03.2021 21:33 Відповісти
 
 