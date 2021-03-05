Пєсков назвав "божевільними позивами" ідеї запровадити санкції США проти держборгу РФ
У Кремлі розраховують, що ідеї запровадити американські санкції проти російських бізнесменів і держборгу РФ не будуть реалізовані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Ще ніхто не запровадив санкції проти російських бізнесменів, і ми, звичайно, сподіваємося, що, скажімо так, подібні божевільні позиви залишаться тільки на сторінках ЗМІ і не знайдуть, скажімо так, придатного ґрунту в американському офіційному істеблішменті", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю.
Так він прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що Вашингтон може запровадити санкції проти деяких російських підприємців і держборгу РФ у зв'язку зі звинуваченнями в застосуванні владою РФ хімзброї, і відповів на питання, чи буде Москва своєю чергою запроваджувати відповідні обмеження проти американських бізнесменів.
"Тут навряд чи доречні гіпотетичні міркування. Давайте все-таки дочекаємося і подивимося, як розвиватимуться події", - сказав Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/operator-gts-ukrainy-obyasnil-za-chey-schet-sushchestvuet-ukrainskaya-gts
Сожрать сотни тонн свинины одной Луганде не под силу даже под дулом пулемётов Более полный экспорт Рашки в Украину на млрды долларов здесь https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-v-2020-g/
Хлопчик, а тебя в Гугле забанили чи ни ? пробей инфу сам , шоб не тупить на ривном мисце.
И да, вчы математыку , скильки мона купыты САЛА за 5 мульёнив долларив , це как раз хватит на 5 эшелонов поиздив вид Харького до Львива .
Шо за брєд ?? Нема такої структури в Україні ...
так хоть гос репарациями отделаются,
иначе прийдётся отдавать конфискованными счетами и проданными компаниями...
Очко жим-жим !