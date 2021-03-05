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Новини Санкції проти Росії
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"Ми їх скоро порадуємо": У МЗС РФ анонсували відповідь на санкції США проти Росії

Москва незабаром опублікує відповідний стоп-лист, реагуючи на останні санкції США щодо Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "ТАСС",  про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"З огляду на те, як вони (США. - Ред.) поводяться зараз, як вони опублікували відразу всі ці списки, я думаю, що ми їх скоро порадуємо. Робота ведеться. Не думайте, що якщо ми про неї не говоримо, то її немає", - сказала Захарова, відповідаючи на питання про терміни відповіді російської сторони на останні американські санкції, пов'язані з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

"З огляду на їхній підхід до того, щоб надати всьому цьому такий феєричний інформаційний вимір, ми їх теж, як у нас люблять говорити, почули, зрозуміли", - додала представниця МЗС РФ.

Також читайте: Кремль про санкції США і ЄС через Навального: Абсурдне рішення. Наші відносини і так "в жалюгідному стані"

Нагадаємо, 2 березня США ввели санкції проти Росії. Під санкції потрапили керівники ряду силових відомств, співробітники адміністрації президента й інші держслужбовці. Американські обмеження також торкнулися кількох оборонних інститутів Росії. ЄС ввів аналогічні санкції незадовго до рішення США. У МЗС Росії пообіцяли відповісти США і ЄС на нові санкції.

Автор: 

МЗС рф (959) росія (65002) санкції (11790) США (22634) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+58
жители воронежа привычно затаили дыхание
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05.03.2021 13:57
+48
"Мы их скоро порадуем": В МИД РФ анонсировали ответ на санкции США против России - Цензор.НЕТ 489
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05.03.2021 13:57
+40
Все понты лишнехромосомных в сторону американцев заканчиваются примерно вот так:

"Мы их скоро порадуем": В МИД РФ анонсировали ответ на санкции США против России - Цензор.НЕТ 5917
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05.03.2021 14:02
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Не пропадут - у них еще есть иные разносолы, пареная репа, суп из половы. В конце концов как сказал один их выдающийся идеолог русские тысячелетиями питались картошкой
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05.03.2021 14:50 Відповісти
Ґустиє щі, хоч хрен полощі.
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05.03.2021 14:54 Відповісти
Отомстим проклятой Америке

"Ми їх скоро порадуємо": У МЗС РФ анонсували відповідь на санкції США проти Росії - Цензор.НЕТ 6600
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05.03.2021 14:44 Відповісти
Будьте уважні брати американці, бо мокши підкрадуться десь у третіх країнах, де ви ходите і навалять вам прямо на стежку. А воно таке смирдяче, що не відмивається роками.
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05.03.2021 14:46 Відповісти
кацапы, жгите баксы, крушите айфоны, переходите на чебурнэт..... пакупай рассейскае
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05.03.2021 14:46 Відповісти
Марина, на зло США, знову перестане мити голову. Ото й усе!
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05.03.2021 14:50 Відповісти
русские заберут свои деньги из американских банков и штаты рухнут
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05.03.2021 14:56 Відповісти
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05.03.2021 17:11 Відповісти
це вже було...)
"Ми їх скоро порадуємо": У МЗС РФ анонсували відповідь на санкції США проти Росії - Цензор.НЕТ 3670
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05.03.2021 14:58 Відповісти
526 Кит.., пардон, ********** предупреждение =)
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05.03.2021 17:40 Відповісти
Хана Воронежу.
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05.03.2021 14:59 Відповісти
А помнишь юность, школьный туалет
В порыве страсти порванный чулок
Ты выпивши была, и честь тогда свою Сменяла на с капустой пирожок
Мария, Мария, Мария, ночная бабочка, ну кто же виноват.
Мария, Мария, Мария, огни отелей так заманчиво горят.
А дальше закружило, понесло Тебя в МГИМО, меня в родной колхоз
Я пас своих коров, ты продавала кокс
Ты обожала это ремесло
Мария, Мария, Мария, ночная бабочка, ну кто же виноват.
Мария, Мария, Мария, огни отелей так заманчиво горят.
https://twitter.com/sergeenko_i
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05.03.2021 15:00 Відповісти
Это примерно так же смешно, как если бы санкции против США объявило Зимбабве.
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05.03.2021 15:06 Відповісти
Знайомі знайомих з-під Мошкви, кажуть ситуйовина там жопа, Знайти роботу у Машкві на ангулар JS більше ніж на 20 тис рупій нерелально. Работяги отримують не більше 5-7 тищ. Таджик місяц мете за 1-2 рупій. А шо за мкадом страшно казати. Голодовка, допригалися касапчики
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05.03.2021 15:10 Відповісти
Максимально страшный ответ ненужной недостраны кацапомойки--это демонстрация машки вообще без макияжа.Думаю это серьезная пытка для любого человека имеющего зрение.
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05.03.2021 15:12 Відповісти
щойно Ентоні Блінкен оголосив, що США ввели санкції проти І.Коломойського і його найближчих родичів та бізрес-партнерів. Повідомлення про санкції розміщено на порталі Держдепу.
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05.03.2021 15:24 Відповісти
Здохніть, ото *порадуете*
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05.03.2021 15:33 Відповісти
Забаньте собі Гугл сервіси і Майкрософт 😂, та й вцілому інет, спокійніше буде всім. А, ну і Голівуд собі забороніть, хай вата, бігає по сусідах і відеокасети копіює один в одного
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05.03.2021 15:56 Відповісти
в ответ росея запретит ввоз боярышника из США ...
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05.03.2021 16:00 Відповісти
Отряд Путина уничтожает айфоны и айпады! 🤣

https://www.youtube.com/watch?v=pAy23phcyPs
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05.03.2021 16:25 Відповісти
заборонять бідену в'їзд на колиму? відмовлять харріс у візиті в магадан?
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05.03.2021 16:40 Відповісти
И что ты, Машуня, сделаешь?
Станцуешь барыню?!
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05.03.2021 16:40 Відповісти
Обосцаная *********
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05.03.2021 16:53 Відповісти
покажут американцам голую попу ...
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05.03.2021 17:10 Відповісти
на этой фотке Маня Захарова похожа на мужика-трансвестита
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05.03.2021 17:11 Відповісти
Машка, накажи их, "Лебединое озеро" спляши!
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05.03.2021 17:30 Відповісти
не уж то запретят Байдену Воронеж посещать ?
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05.03.2021 17:58 Відповісти
Свисток собі в сраку засунь і свисти!
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05.03.2021 18:19 Відповісти
Интересно какие же санкции рф введет против США?,вот будет хохот на весь мир,вот уж посмеемся.
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05.03.2021 18:20 Відповісти
атсасете шоле?
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05.03.2021 18:48 Відповісти
О! ***** проспалась? Не иначе как своих ублюдков со всем ******* из США в варониж переселят!
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05.03.2021 19:25 Відповісти
Запретят выезд гражданам московии за поребрик?
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05.03.2021 20:53 Відповісти
Самое время запретить у себя в россии доллар и свифт. Дави гусей, спасай россию
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06.03.2021 03:51 Відповісти
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