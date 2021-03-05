"Ми їх скоро порадуємо": У МЗС РФ анонсували відповідь на санкції США проти Росії

Москва незабаром опублікує відповідний стоп-лист, реагуючи на останні санкції США щодо Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "ТАСС", про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"З огляду на те, як вони (США. - Ред.) поводяться зараз, як вони опублікували відразу всі ці списки, я думаю, що ми їх скоро порадуємо. Робота ведеться. Не думайте, що якщо ми про неї не говоримо, то її немає", - сказала Захарова, відповідаючи на питання про терміни відповіді російської сторони на останні американські санкції, пов'язані з ситуацією навколо опозиціонера Олексія Навального.

"З огляду на їхній підхід до того, щоб надати всьому цьому такий феєричний інформаційний вимір, ми їх теж, як у нас люблять говорити, почули, зрозуміли", - додала представниця МЗС РФ.

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Нагадаємо, 2 березня США ввели санкції проти Росії. Під санкції потрапили керівники ряду силових відомств, співробітники адміністрації президента й інші держслужбовці. Американські обмеження також торкнулися кількох оборонних інститутів Росії. ЄС ввів аналогічні санкції незадовго до рішення США. У МЗС Росії пообіцяли відповісти США і ЄС на нові санкції.