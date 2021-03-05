Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ
Сьогодні, 5 березня в результаті обстрілу з боку російських військ наших позицій у районі Мар'їнки зазнав поранення один військовослужбовець ЗС України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
Зазначається, що воїну оперативно надали медичну допомогу.
"Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - додали в українській делегації.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
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+6 Alexander Cherepchenko
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Орки, а вам всем смерть.
..
таку мащю))) обійняти і ридати )))
Згадалось:
Еврейский свитер - это свитер, который должен надеть еврейский мальчик, когда его маме холодно.
та куди дітися? ))) ми хоч передбачали це щастя))) тому очікуване - не таке лячне ))))
а взагалі - дурдом)))) і посміховисько головноякбикомандуючий...ото трохи перебір ))))