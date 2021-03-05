УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9504 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 471 19

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ

Сьогодні, 5 березня в результаті обстрілу з боку російських військ наших позицій у районі Мар'їнки зазнав поранення один військовослужбовець ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що воїну оперативно надали медичну допомогу.

"Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - додали в українській делегації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Через позицію Росії ТКГ дедалі більше нагадує театр абсурду", - Кулеба

Автор: 

обстріл (28303) поранення (2798) Мар’їнка (622) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
услышать бы главнокакбыкомандующего ... хотя...зачем? хватит фотки )))
Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9939

..
показати весь коментар
05.03.2021 14:47
+6
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!
Орки, а вам всем смерть.
показати весь коментар
05.03.2021 14:26
+6
Сподіваюсь, що мама Рима йому там ще й бронєретузи вдягнула та еврейський светер.

Згадалось:
Еврейский свитер - это свитер, который должен надеть еврейский мальчик, когда его маме холодно.
показати весь коментар
05.03.2021 15:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелене перемир"я триває !!))
показати весь коментар
05.03.2021 14:18 Відповісти
а вони, тим часом, дрочать на фотки в Раді.
показати весь коментар
05.03.2021 14:21 Відповісти
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!
Орки, а вам всем смерть.
показати весь коментар
05.03.2021 14:26 Відповісти
Нужно срочно созывать Совет Безопасности ООН об очередной агрессии рашиских войск на на территории Украины , ставить вопрос о вводе миротворческих сил НАТО и освобождении оккупированных территорий .
показати весь коментар
05.03.2021 14:27 Відповісти
РБ ООН заблокован ********** !!!)))
показати весь коментар
05.03.2021 14:50 Відповісти
Генеральная Ассамблея должна вынести РЕЗОЛЮЦИЮ о нападении на Независимое государство и принудить рашку к миру есть же методы - санкции, а не ограничения какие то
показати весь коментар
05.03.2021 14:58 Відповісти
услышать бы главнокакбыкомандующего ... хотя...зачем? хватит фотки )))
Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9939

..
показати весь коментар
05.03.2021 14:47 Відповісти
Це в лісосмузі ,під Конче-Заспой !! Фотка на дембельський альбом !!!))))
показати весь коментар
05.03.2021 14:49 Відповісти
це звиздець ))) хоч де )))
таку мащю))) обійняти і ридати )))
показати весь коментар
05.03.2021 14:59 Відповісти
Сподіваюсь, що мама Рима йому там ще й бронєретузи вдягнула та еврейський светер.

Згадалось:
Еврейский свитер - это свитер, который должен надеть еврейский мальчик, когда его маме холодно.
показати весь коментар
05.03.2021 15:09 Відповісти
так! думаю вона попросила його поводиря-ермака за ним приглянути )) і контролювати і памперси і светрики )))) і рукавички на резиночці))) і ключик від сейфу на шиї... замість хрестика)
показати весь коментар
05.03.2021 15:18 Відповісти
Вася! От за шо нам таке горе? І сміх, і гріх.
показати весь коментар
05.03.2021 15:20 Відповісти
для порівняння ! все пізнається в порівнянні !!! коли просто попереджати - не працює...а коли на своїй шкурі - ото доходить (жаль не до всіх)....і не всі маємо страждати за ці...досліди...
та куди дітися? ))) ми хоч передбачали це щастя))) тому очікуване - не таке лячне ))))
а взагалі - дурдом)))) і посміховисько головноякбикомандуючий...ото трохи перебір ))))
показати весь коментар
05.03.2021 15:30 Відповісти
Так! Ніколи не думала, що під час війни нам доведеться сміятися над головнокомандувачем. Це дійсно - дурдом якись.
показати весь коментар
05.03.2021 15:45 Відповісти
і сором вселенський ( ну от що, ті хто поруч був..не бачили того сорому коли ціпляли на нього отой...броні-топік? оту нелолугу куртяяху та каску? ну пошийти спеціально для нього напіввійськову одежину мишачього розміру !! ой, уявляю як оточуючим дядькам треба було тримати емоції...бачучи оце непорозуміння)
показати весь коментар
05.03.2021 15:50 Відповісти
А зе-лупы шлют очередные ноты.....3,14дары прокацапские.
показати весь коментар
05.03.2021 15:26 Відповісти
Кстати,зебилы,ваш кацап-дермак там на форуме насчет ответок разорялся - где?
показати весь коментар
05.03.2021 15:27 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну !
показати весь коментар
05.03.2021 16:12 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8151
показати весь коментар
05.03.2021 19:34 Відповісти
 
 