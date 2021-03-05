Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами в районі Мар'їнки, - українська делегація в ТКГ

Сьогодні, 5 березня в результаті обстрілу з боку російських військ наших позицій у районі Мар'їнки зазнав поранення один військовослужбовець ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що воїну оперативно надали медичну допомогу.

"Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - додали в українській делегації.

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