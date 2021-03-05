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Новини Агресія Росії проти України
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Українські воїни готові дати відсіч будь-яким провокаціям і спробам здійснити напад на наші позиції на Донбасі, - Єрмак

Українські воїни готові дати відсіч будь-яким провокаціям і спробам здійснити напад на наші позиції на Донбасі, - Єрмак

Українська сторона сприймає останні заяви проросійських бойовиків на Донбасі про намір завдати "превентивні" удари по позиціях Збройних Сил України як відверту провокацію, і готова дати відсіч будь-якому наступу або нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сьогодні під час вебінару під егідою брюссельського Центру європейської політики (ЕРС) заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, чи означають заяви російських окупантів на Донбасі про "превентивні" удари по українським військам зрив перемир’я та переговорів у Мінському форматі, і чи готова Україна захистити себе від повномасштабної агресії з боку Росії.

"Що стосується останніх заяв, а їх багато з боку так званих сепаратистів, ми розцінюємо їх як провокацію. Хочу сказати абсолютно чітко, що українські Збройні Сили будуть максимально підтримувати режим припинення вогню. В той же час, якщо будуть якісь загострення, якщо буде загроза життю наших громадян, наших військових, вони абсолютно готові надати відсіч будь-якій провокації, буд-яким спробам здійснити або наступ, або напад на наші позиції", - сказав Єрмак.

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Він зауважив, що ситуація на Донбасі дійсно залишається крихкою, але Україна робить все належне для підтримання перемир’я. А якщо здійснюються якісь провокації або порушення, негайно інформує про такі події спостерігачів ОБСЄ та представників ОБСЄ у Тристоронній контактній групі, щоб задіяти всі механізми для підтримання режиму припинення вогню.

"Україна – за мир, Україна – за припинення війн. Але наші військові та армія є нашим пріоритетом. Цього року ми маємо безпрецедентний бюджет для розвитку армії. Я дуже радий, що дуже плідно розвивається співпраця наших військових і Міністерства оборони з партнерами - європейськими, американськими, з Великою Британією та іншими країнами. Ми робимо всі кроки, які рухають нас до миру, але ми абсолютно готові захистити нашу країну", - наголосив керівник ОП.

Продовжуючи тему міжнародного військового та безпекового партнерства, він наголосив, що Україна, яка, де факто, стоїть сьогодні на захисті усього цивілізованого та демократичного світу, "абсолютно заслуговує" увійти в родину країн НАТО. За його словами, суверенна, незалежна і стабільна Україна, де панує демократія і верховенство закону, є нині ключем до всієї системи євроатлантичної безпеки.

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"Членство в НАТО та в ЄС - це наші цілі, і підготовка до такого вступу є нашою дорожньою картою для щоденних реформ. Після отримання в червні минулого року статусу партнера НАТО з розширеними можливостями ми вийшли на новий рівень співпраці у галузі оборони та безпеки. Сподіваємось, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений, тому що саме зараз триває війна за демократичні європейські цінності. Форпостом в цій боротьбі є саме моя країна. Просто зараз українці гинуть за свій європейський вибір. Ми не повинні жодної хвилини забувати про це", - додав Єрмак.

Розмова з головою ОП Андрієм Єрмаком відбулася сьогодні під егідою брюссельського Центру європейської політики (ЕРС), та була присвячена головним напрямкам внутрішньої та зовнішньої політики України.

Брюссельський Центр європейської політики (ЕРС) – провідна аналітична установа, яка працює в інтересах Європейських інституцій та розробляє рекомендації для різних напрямків політики ЄС, у тому числі – у сфері Спільної політики ЄС у сфері безпеки й оборони, а також у закордонних справах.

Автор: 

бойовик (3414) Донбас (22354) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+9
Це хто говорить головнокомандуючий ??? Він вроді би завгосп по справах забезпечення Офісу президента канцтоварами ??? Яким боком він до армії ???
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05.03.2021 14:47
+8
Зеленський у нього працює президентом.
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05.03.2021 14:48
+6
Что то сегодня часть дЕрьмак всплывает. К чему бы это? Уж не к дождю ли?
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05.03.2021 14:31
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А он то ту каким боком. бла...бла...бла....типа тоже ваивал...скот.
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05.03.2021 14:29 Відповісти
шОпять шото украл или слил кацапам. Заговаривает зубы
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05.03.2021 14:34 Відповісти
метлы на передок привез Завхоз Ермаша или просигналить своим типа вытаскивайте меня суки вы дети...
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05.03.2021 14:46 Відповісти
Ну як же, його брат загинув на російсько-українському фронті. Потім правда воскрес, щоб вирішувати кадрові питання в країні.
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05.03.2021 16:23 Відповісти
Что то сегодня часть дЕрьмак всплывает. К чему бы это? Уж не к дождю ли?
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05.03.2021 14:31 Відповісти
Не забуваємо - спецоперації не було, але її злив Порошенко. )))
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05.03.2021 14:44 Відповісти
Він вирішив сказати, що "Просто зараз українці вмирають за свій європейський вибір". Це так безкарно бо ті, що проти ЄС, забороняють їм стріляти у відповідь, розвідку, тепловізори, безпілотники, і за це дають премії. Вмирайте мирно, бо премії не дадуть.((
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05.03.2021 15:28 Відповісти
chtoto krokodiliy nizko letayut .... pochoze k remake prislo ,,.
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05.03.2021 14:37 Відповісти
А яким боком це падло до наших ЗСУ?
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05.03.2021 14:38 Відповісти
Воно зливає секретну інфу кацапам.
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05.03.2021 14:47 Відповісти
Яким боком? Та він вже керує наповну, тепер ще й за верхоголовкома.
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05.03.2021 15:07 Відповісти
chtoto krokodili nizko letayut pochoze ermaka dostali,,,.
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05.03.2021 14:42 Відповісти
ЄМК ПНХ.
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05.03.2021 14:43 Відповісти
Це хто говорить головнокомандуючий ??? Він вроді би завгосп по справах забезпечення Офісу президента канцтоварами ??? Яким боком він до армії ???
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05.03.2021 14:47 Відповісти
Зеленський у нього працює президентом.
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05.03.2021 14:48 Відповісти
У клоуна и Андрюши в последнее время сильно подгорает вследствие их делишек. Назрела необходимость станцевать щирого патрита.
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05.03.2021 14:47 Відповісти
І нарід обов"язково на це поведеться, Зе + 73% - це одне ціле.
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05.03.2021 14:49 Відповісти
То, можна прикувати його патріотичними ланцюгами до кулемета на на нулі.
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05.03.2021 14:51 Відповісти
Може досить пускати лебедів, а підеш даси покази в ДБР?
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05.03.2021 14:49 Відповісти
Хочу сказать совершенно четко, что украинские Вооруженные Силы будут максимально поддерживать режим прекращения огня.Источник: https://censor.net/ru/n3251690

падло кацапське
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05.03.2021 14:50 Відповісти
А чого ж, під час тривалого перемир'я буває менше контролю, є можливість трохи й пограбувати армію та нашкодити.
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05.03.2021 15:36 Відповісти
А если осуществляются какие-то провокации или нарушения, немедленно информирует о таких событиях наблюдателей ОБСЕ и представителей ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе, чтобы задействовать все механизмы для поддержания режима прекращения огня.- что он втирает ,что прорашистская кантора ОБСЕ может задействовать все механизмы для поддержания прекращения огня...Каие у ние имеются механизмы ,и сколько раз ,за времья войны с оккупантами -эта шарага задействовала какие то механизмы, которые помогли поддержать режим прекращения огня???
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05.03.2021 14:59 Відповісти
Украинские воины готовы дать отпор, но все-таки не любым провокациям. Иначе главная провакация Хремля - Ермак уже лежал бы в гробу с отверстиями пулевыми во лбу.
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05.03.2021 15:00 Відповісти
Воїни - готові. А от влада - сц*ть.
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05.03.2021 15:07 Відповісти
" Просто зараз українці гинуть за свій європейський вибір..." "...ми готові, завжди готові відповісти на будь-яку провокацію. Якщо відбуваються провокації, ми негайно інформуємо спостерігачів..." Ми будемо виконувати перемир'я до останнього... Щоб ти здох, шакал.
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05.03.2021 15:16 Відповісти
Чего этот архивариус расщебетался? Самый "взрослый" или тоже премьером мечтает стать?
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05.03.2021 15:21 Відповісти
З завгоспа в прем'єри?
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05.03.2021 16:27 Відповісти
Як то кажуть: МЄЧТАТЬ НЄ ВРЄДНО!
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05.03.2021 16:37 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ И ЕРМАК НЕ ХОТЯТ ОСТАНАВЛИВАТЬ ВОЙНУ - БАРЫЖАТ НА КРОВИ - ИНАЧЕ БЫ ДАВНО ОСТАНОВИЛИ - ЭТО РОВНО ТО, ШО ОНИ ГОВОРИЛИ ,ПЕРЕД ВЫБОРАМИ, В ОТНОШЕНИИ ПОРОШЕНКО
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05.03.2021 15:22 Відповісти
Українські воїни готові дати відсіч будь-яким провокаціям і спробам здійснити напад на наші позиції на Донбасі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3083
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05.03.2021 15:30 Відповісти
Не вірю. Коли про це мовить Єрмак, то я не вірю.
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05.03.2021 16:20 Відповісти
Дерьмак - он и есть дерьмак!
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05.03.2021 16:38 Відповісти
Раздухарился , толстяк. Воины то дадут. Можешь так и доложить своему куратору в кремль. Не смотря на то, что вы лишили их части военной техники и облагаете штрафами за ответку в сторону оккупантов. Поехал проверить что ещё у воинов можно отобрать и на что штрафы наложить ? Порядочный человек уже давно бы удавился на твоём месте после того, что уже всем ясно , что ты засланный казачок кремля. Ничтожество.
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05.03.2021 20:21 Відповісти
нет падла... тебе уже не отмыться.....
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05.03.2021 21:08 Відповісти
Мы пахали, я и трактор, ублюдок!
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05.03.2021 21:17 Відповісти
это кацапский ублюдок -каким боком он к всу(
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06.03.2021 15:54 Відповісти
 
 