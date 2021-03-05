Українські воїни готові дати відсіч будь-яким провокаціям і спробам здійснити напад на наші позиції на Донбасі, - Єрмак

Українська сторона сприймає останні заяви проросійських бойовиків на Донбасі про намір завдати "превентивні" удари по позиціях Збройних Сил України як відверту провокацію, і готова дати відсіч будь-якому наступу або нападу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сьогодні під час вебінару під егідою брюссельського Центру європейської політики (ЕРС) заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, чи означають заяви російських окупантів на Донбасі про "превентивні" удари по українським військам зрив перемир’я та переговорів у Мінському форматі, і чи готова Україна захистити себе від повномасштабної агресії з боку Росії.

"Що стосується останніх заяв, а їх багато з боку так званих сепаратистів, ми розцінюємо їх як провокацію. Хочу сказати абсолютно чітко, що українські Збройні Сили будуть максимально підтримувати режим припинення вогню. В той же час, якщо будуть якісь загострення, якщо буде загроза життю наших громадян, наших військових, вони абсолютно готові надати відсіч будь-якій провокації, буд-яким спробам здійснити або наступ, або напад на наші позиції", - сказав Єрмак.

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Він зауважив, що ситуація на Донбасі дійсно залишається крихкою, але Україна робить все належне для підтримання перемир’я. А якщо здійснюються якісь провокації або порушення, негайно інформує про такі події спостерігачів ОБСЄ та представників ОБСЄ у Тристоронній контактній групі, щоб задіяти всі механізми для підтримання режиму припинення вогню.

"Україна – за мир, Україна – за припинення війн. Але наші військові та армія є нашим пріоритетом. Цього року ми маємо безпрецедентний бюджет для розвитку армії. Я дуже радий, що дуже плідно розвивається співпраця наших військових і Міністерства оборони з партнерами - європейськими, американськими, з Великою Британією та іншими країнами. Ми робимо всі кроки, які рухають нас до миру, але ми абсолютно готові захистити нашу країну", - наголосив керівник ОП.

Продовжуючи тему міжнародного військового та безпекового партнерства, він наголосив, що Україна, яка, де факто, стоїть сьогодні на захисті усього цивілізованого та демократичного світу, "абсолютно заслуговує" увійти в родину країн НАТО. За його словами, суверенна, незалежна і стабільна Україна, де панує демократія і верховенство закону, є нині ключем до всієї системи євроатлантичної безпеки.

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"Членство в НАТО та в ЄС - це наші цілі, і підготовка до такого вступу є нашою дорожньою картою для щоденних реформ. Після отримання в червні минулого року статусу партнера НАТО з розширеними можливостями ми вийшли на новий рівень співпраці у галузі оборони та безпеки. Сподіваємось, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений, тому що саме зараз триває війна за демократичні європейські цінності. Форпостом в цій боротьбі є саме моя країна. Просто зараз українці гинуть за свій європейський вибір. Ми не повинні жодної хвилини забувати про це", - додав Єрмак.

Розмова з головою ОП Андрієм Єрмаком відбулася сьогодні під егідою брюссельського Центру європейської політики (ЕРС), та була присвячена головним напрямкам внутрішньої та зовнішньої політики України.

Брюссельський Центр європейської політики (ЕРС) – провідна аналітична установа, яка працює в інтересах Європейських інституцій та розробляє рекомендації для різних напрямків політики ЄС, у тому числі – у сфері Спільної політики ЄС у сфері безпеки й оборони, а також у закордонних справах.