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Новини
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Київський безпековий форум проводить презентацію спільного звернення "12 пунктів стратегічного партнерства між США та Україною". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У середу, 10 березня, о 15:00-16:45 Київський безпековий форум проведе презентацію документа, що має назву "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами і Україною".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Зазначається, що спільне звернення не має аналогів у нашій двосторонній практиці. Українські та американські діячі звертаються до урядів США та України з рекомендаціями щодо порядку денного партнерства двох держав.

Також було опубліковано 12 пунктів партнерства між США та Україною.

З американського боку звернення підписали Френсіс Фукуяма, екс-заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, колишні посли Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст, Марія Йованович, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор, а також члени Конгресу Сполучених Штатів, високопоставлені дипломати та відомі експерти.

Серед українських підписантів звернення – голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, співголова Львівського Безпекового Форуму і заступниця Голови Верховної Ради України у 2014-19 роках Оксана Сироїд, колишні секретарі РНБО України Володимир Горбулін, Олександр Турчинов таАндрій Парубій, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадські діячі Йосиф Зісельс і Мирослав Маринович, дипломати Володимир Огризко, Данило Лубківський, Валерій Чалий, Костянтин Єлісєєв, Володимир Василенко, Юрій Щербак, Олег Шамшур, Олександр Моцик, Володимир Хандогій, Роман Безсмертний, а також народні депутати з фракцій "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина".

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Читайте: "Пропозиція Київського безпекового форуму - провести саміт союзників", - Лубківський

Автор: 

США (22545) Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+3
На данный момент в дыре(днр) очень плохи дела. По три месяца не платят зарплаты. Даже менты ноют,что на хлеб не хватает. Что мешает для нацбезопасности временно заморозить пенсии до стабильного мира в связи с обострением и заявлениями пушилина ? - Это бы сразу сделало его виновником бед пенсионеров и усилило бы ненависть к расии. Тем более,что как говориться - сами виноваты,что такое заявляли. Разве эти вопросы нельзя использовать ? Что это как не безопасность ?
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05.03.2021 14:57
+2
Только все перечисленные от Украины -- для зеленой власти хуже зубной боли.
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05.03.2021 14:57
+2
І повернути до влади Голову форуму?
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05.03.2021 14:59
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Пункт 1: Убрать куклу олигархов и манкурта от власти.
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05.03.2021 14:54 Відповісти
І повернути до влади Голову форуму?
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05.03.2021 14:59 Відповісти
а шо такое? ))) кулявлоб вам не симпатишен ? )))))
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05.03.2021 15:02 Відповісти
Я поважаю ваші коментарі, але в мене не така коротка память щоб забути, як він і іже з ним всі проблеми 1% населення вирішували виключно за рахунок найбідніших.
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05.03.2021 15:14 Відповісти
та я теж від нього не в захваті (а отой пріснопам"ятний забор (рабиця) ніколи не забуду)
одне тішить - на рашке він як моджахед проходить))) бояться тварюки кроліка )))
(а мій той коментар більш як хохма...без образ!)
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05.03.2021 15:22 Відповісти
С этого места поподробней,пжлста, болтунчик ерундой
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10.03.2021 15:57 Відповісти
Кроме него больше никого нет? Вакуум? Турнуть от власти зеленую пошесть и создать правительство национального спасения из людей, делом доказавших свою эффективность. А затем уже досрочные президентские и парламентские выборы без всяких кукол кремля.
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05.03.2021 17:19 Відповісти
На данный момент в дыре(днр) очень плохи дела. По три месяца не платят зарплаты. Даже менты ноют,что на хлеб не хватает. Что мешает для нацбезопасности временно заморозить пенсии до стабильного мира в связи с обострением и заявлениями пушилина ? - Это бы сразу сделало его виновником бед пенсионеров и усилило бы ненависть к расии. Тем более,что как говориться - сами виноваты,что такое заявляли. Разве эти вопросы нельзя использовать ? Что это как не безопасность ?
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05.03.2021 14:57 Відповісти
Только все перечисленные от Украины -- для зеленой власти хуже зубной боли.
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05.03.2021 14:57 Відповісти
Україна має намір у 2025 році повністю забезпечити себе газом власного видобутку
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-2025-g-ukraina-namerena-polnostyu-obespechit-sebya-gazom-sobstvennoy-dobychi-premer
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05.03.2021 15:06 Відповісти
А слив операции по вагнеровцам под каким пунктом "в сфере партнёрства" проходит?
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10.03.2021 15:03 Відповісти
будут решать последний русский вопрос
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10.03.2021 15:04 Відповісти
Клуб ексів проведе форум.
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10.03.2021 15:04 Відповісти
Пункт №1.
- Позвони
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10.03.2021 15:05 Відповісти
Вообще то как говорил генерал Лебедь ПЛАНЫ ЭТО ТАЙНА, а вот о результатах можно и поговорить. И я думаю светить планами это всё равно что без штанов ходить по улице. Так что господа руководители Украины хорошо подумайте перед тем как снимать штаны и оглошать ПЛАНЫ.
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10.03.2021 15:07 Відповісти
тю...та они сразу без штанов пришли...по приглашению мудрого нарита .
так шо хождение без оных для них привычно.
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10.03.2021 15:16 Відповісти
Любишь рашистского подонка генерала ******* ? Сам то чей будешь ,портяночно-фуфаечный?
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10.03.2021 16:02 Відповісти
Не я из партии "Парточно безпарточных". Тебе до нас как до Киева раком.
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10.03.2021 18:53 Відповісти
Позвони мне, позвони
Позвони мне ради Б-га...
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10.03.2021 15:17 Відповісти
Интересно как поведёт себя еврейская община в случае оккупации всей Украины Московией, будет также управлять украинцами как и сейчас или как было в годы ссср ,директорами и начальниками были Ивановы и Сидоровы, а представители общинами работали в плановом экономическом отделах и в других местах не связанных в управлении? Украинцы когда мы научимся управлять через украинские ОБЩИНЫ своим государством?
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10.03.2021 15:29 Відповісти
Главное не мешать Путлеру начатое Горбачевым дело..., все идет по книге Солженицына,"Как нам просрать СССР и РАБссию... "
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10.03.2021 15:36 Відповісти
Крысы Мавзолейные нехило подлатались 12 июня 1990 года объявив незалежность...,забрали все Активы СССР за бугром,все денежные накопления граждан СССР,всю недвижимость за бугром,валютные резервы СССР,торговые представительства СССР за бугром и т.д...другими словами обули 14 бывших республик по полному тарифу...,общая сумма воровства приблизительно 3 триллиона долларов...
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10.03.2021 15:47 Відповісти
Правопреемники сраные...рюсскава мира пля...но всем виновата Украина и Порошенко
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10.03.2021 15:55 Відповісти
Круто! Если бы еще и реализовали!
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10.03.2021 21:58 Відповісти
круто
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25.09.2021 11:18 Відповісти
 
 