По периметру всі пострадянські республіки розвалилися, а от ця Білорусь ще тримається, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що опоненти влади прагнуть усе робити для того, щоб зламати країну.

Про це повідомляє держагентство "БелТА", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, опозиції нібито треба розхитати народ, знайти щось проти влади.

"Усе робиться для того, щоб зламати країну. Україна впала. По периметру всі пострадянські республіки розвалилися, а от ця Білорусь ще тримається. Вони ж чудово розуміють, вибачте за нескромність мою, що тримається переважно за рахунок того, що цей Лукашенко заважає. Тому його треба звалити", - зазначив він.

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