РФ продовжила до 2034 року заборону Джемілєву на в'їзд в окупований Крим

В окупованому Криму під час засідання у "справі Джемілєва", яке триває у Вірменському міському "суді", стало відомо, що два роки тому лідеру кримськотатарського народу був продовжено заборону на в'їзд у Російську Федерацію і окупованого нею Крим до 5 березня 2034 р.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З відповіді ФСБ на запит суду стало відомо, що 5 березня 2019 року ФСБ РФ було винесено нову постанову №140/ЗКС/13/857, згідно з якою заборону на в'їзд до РФ щодо Мустафи Джемілєва продовжено до 05 березня 2034 року", - йдеться у повідомленні Полозова.

За його даними, документ ФСБ про продовження заборони Джемілєву в'їзду до РФ міститься в 12-му томі матеріалів "справи" проти нього.

Довідка ФСБ з цією інформацією, за словами адвоката, отримана "у відповідь на запит суду від 19.07.20 за клопотанням захисту про надання копії рішення ФСБ Росії про заборону в'їзду на територію РФ Мустафі Джемілєву".

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Згідно з цим документом, лідеру кримськотатарського народу не дозволявся в'їзд до РФ строком до 19.04.2019 на підставі рішення ФСБ №140 (ЗКС) 13-1087 від 19 квітня 2014 року.

Ця заборона, вважає адвокат, весь цей час обмежувала право Мустафи Джемілєва на пересування, проте сам документ його підзахисному не демонструвався.

Він відсутній і в матеріалах справи, тобто слідчий і прокурор його також не бачили. Відмовилася ФСБ надати цю постанову і до суду.

"Фактично, Мустафу Джемілєва судять за обвинуваченням у перетині держкордону особою, якій завідомо було відомо про заборону на в'їзд на підставі документа, який в очі ніхто не бачив і існування якого викликає великі сумніви", - вважає Полозов.

Нагадуємо, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму висунуто обвинувачення в "перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому до Росії не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК України); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК України); незаконному придбанні і зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)".