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Новини Агресія Росії проти України
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У 2018 році Міноборони відмовилося від закупівлі пострілів УОФ12 за ціною майже вдвічі нижчою, нинішнє керівництво - уклало контракт, - Ар'єв

У 2018 році Міноборони відмовилося від закупівлі пострілів УОФ12 за ціною майже вдвічі нижчою, нинішнє керівництво - уклало контракт, - Ар'єв

Нинішнє керівництво Міністерства оборони уклало контракт про закупівлю пострілів УОФ12, керівництво міністерства у 2018 році відмовилося закуповувати ці снаряди за ціною, вдвічі нижчою.

Про це у Facebook повідомив нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, доводиться підозрювати посадовців міністерства оборони в корупції і шкідництві. Йдеться про закупівлю снарядів у Болгарії. У 2018 році від цієї пропозиції, за ціною майже вдвічі нижчою, попереднє керівництво міністерства відмовилося. Нинішнє уклало контракт", - йдеться в повідомленні.

Так, Ар'єв надіслав у Міноборони звернення, в якому просить повідомити суть та зміст процедури "розділення всіх елементів із заміною всіх порохів та пороховмісних складових у пострілах УОФ12 до МТ-12".

А також вказати тип, виробника, країну походження, надати специфікації та інші підтверджувальні документи на "всі порохи і пороховмісні складові", які були замінені під час ремонту УОФ12 у 2020 році. Назви і реквізити компанії, яка здійснювала ремонт пострілів УОФ12. Крім того, чи проводилися Міноборони або ЗСУ випробування пострілів УОФ12 після їхнього ремонту.

Дивіться також: Постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною, - Міноборони. ФОТО+ДОКУМЕНТ

У 2018 році Міноборони відмовилося від закупівлі пострілів УОФ12 за ціною майже вдвічі нижчою, нинішнє керівництво - уклало контракт, - Арєв 01
У 2018 році Міноборони відмовилося від закупівлі пострілів УОФ12 за ціною майже вдвічі нижчою, нинішнє керівництво - уклало контракт, - Арєв 02
У 2018 році Міноборони відмовилося від закупівлі пострілів УОФ12 за ціною майже вдвічі нижчою, нинішнє керівництво - уклало контракт, - Арєв 03
У 2018 році Міноборони відмовилося від закупівлі пострілів УОФ12 за ціною майже вдвічі нижчою, нинішнє керівництво - уклало контракт, - Арєв 04

Нагадаємо, напередодні нардеп "ЄС" Михайло Бондар опублікував адресоване генпрокурору Ірині Венедіктовій повідомлення про вчинення злочину. Він стверджує, що Міноборони закупило за підвищеними цінами списані Болгарією радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва.

Пізніше в Міноборони повідомили, що постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною.

У державній компанії "Укрспецекспорт" заявили, що інформація про закупівлю нібито "списаних радянських боєприпасів" - це підігрування агресору з метою дискредитації української армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон "Про оборонні закупівлі" ніяк не запустять, за 2 місяці Міноборони оголосило майже в 6 разів менше лотів, ніж рік тому, - експерт Кирієнко

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) боєприпаси (2265) Міноборони (7333) оборона (4774) закупівлі (3360)


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Топ коментарі
+9
Потому,что теперь Наем все контролирует
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05.03.2021 15:47
+7
При минулому президенту підірвали п"ять складів,при Зелі ще не одного.Петро по всіх пунктах переграє кловуна))
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05.03.2021 15:52
+7
Він будує "б....ський цирк",і набарає у кловуни бувших президентів))
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05.03.2021 16:00
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Потому,что теперь Наем все контролирует
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05.03.2021 15:47 Відповісти
Напевно відбулося страшне обезцінення євро.
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05.03.2021 15:53 Відповісти
Неужели за такие деньжыщи производить у себя в Украине не выгодно? Не верю!
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05.03.2021 15:50 Відповісти
Коли президент кондитер,то він будує шакаладні фабрики а не патронні заводи.
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05.03.2021 15:53 Відповісти
Коли президент клоун то ......
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05.03.2021 15:57 Відповісти
Він будує "б....ський цирк",і набарає у кловуни бувших президентів))
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05.03.2021 16:00 Відповісти
Дякую посміявся, але важко зєлєнському, бо саме воно там, хоча в нього є помічники, такі як ти. Клоун строітєль, смішно. Скоріше клоун сцикурярського жанру.
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05.03.2021 16:05 Відповісти
Зараз у Зеліному цирку два кловуна,Старий Лис,та Сивий Гетьман,там допомога не потрібна.
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05.03.2021 16:06 Відповісти
В тебе такі ж приходи як і в зє сцикуна? І часто?
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05.03.2021 16:11 Відповісти
Приходи до у ПЦУ.А шо ти сказати хотів,борець за шакаладні обгортки?
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05.03.2021 16:16 Відповісти
Я зємалороський твій діалект не розумію, Українською пиши, чи ти наркоман як і зєлєнський?
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05.03.2021 16:18 Відповісти
По звернись до перекладача,є такий хлоп у Лондоні,звати його Міша РуССкий.
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05.03.2021 16:28 Відповісти
Наркоман якийсь ти....
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05.03.2021 16:32 Відповісти
Так кажуть шо Міша наркоман у Лондоні.
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05.03.2021 16:39 Відповісти
А сколько тогда ещё было не сгоревших артскладов?
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05.03.2021 15:52 Відповісти
При минулому президенту підірвали п"ять складів,при Зелі ще не одного.Петро по всіх пунктах переграє кловуна))
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05.03.2021 15:52 Відповісти
Певно немає вже що підривати.
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05.03.2021 15:54 Відповісти
Це як з реформами Петра,він все реформував,Зелі нема що робити))
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05.03.2021 15:56 Відповісти
Кумедні ви, як і ваш зЕзідент. Два роки при владі, а в тому що лайно за шалені гроші купили винен Порох. Коли це почне вибухати на артскладах, кого звинувачувати?
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05.03.2021 16:00 Відповісти
А коли почне вибухати?У вас є інфа від Арьєва?
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05.03.2021 16:02 Відповісти
Це питання до тарана. Як і хто буде заряджати і стріляти цим? Мабуть, той же таран, з замами, та хомчак. Можете і ви приєднатися до "фельдмаршалів".
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05.03.2021 16:05 Відповісти
А хто при Петрі заряджав?
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05.03.2021 16:08 Відповісти
Ті, хто при Петрі заряджали, при уклоністові пішли у відставку.
То хто буде нести особисту відповідальність за закупівлю списаних снарядів за завищеними цінами?
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05.03.2021 16:19 Відповісти
Розкажи про міномет "Молот"))Хто поніс відповідальність?
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05.03.2021 16:27 Відповісти
Спитай у ВАЗеленського. Він вже два роки, як презЕдент.
Я питаю, хто буде нести відповідальність за те, що свідомо, через прокладки, за завищинеми цінами були куплені небезпечні **********?
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05.03.2021 16:32 Відповісти
У Зелі ми спитаємо,на наступних виборах,як спитали у Петра на минулих,про склади,"молот" та Іловайськ з Дебальцево.Від вас нічого не залежить))
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05.03.2021 16:36 Відповісти
Як я розумію, конкретної відповіді на конкретне питання, по темі статті, не буде.
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05.03.2021 16:40 Відповісти
Конкретна відповідь,********** пригодні,і жодна експертиза не підтвердила зворотьнє.На все добре))
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05.03.2021 16:45 Відповісти
Яка експертиза?
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05.03.2021 17:00 Відповісти
При минулому президенту підірвали п"ять складів,при Зелі ще не одного.

Совпадение? Как только к власти пришел членограй, резко прекратились диверсии. Хм. Помню так Рейхстаг спалили, штгоб Алоизыча к власти привести
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05.03.2021 16:39 Відповісти
А нащо їм свою майбутню власність підривати?
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05.03.2021 17:33 Відповісти
Погано рахуєш!
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05.03.2021 21:37 Відповісти
Просто надо надо добазарится с сепарами, и выменять снаряды за бутылку или литруху за снаряд , шахтеры будут рады такой сделке.
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05.03.2021 15:58 Відповісти
Арьев нагло врет и манипулирует. Он прекрасно знает, что УОФ 12 в 2018 г. предлагали "прямо со склада", где они пролежали 40 лет. Поэтому и цена была низкая. А нынешнюю партию продавали после "капитального восстановления" с заменой пороха и взрывателя. Для начала надо не просто получить "справку от МО" (т.к. соврут 100%), а провести экспертизу этого самого "капитального восстановления". А уже потом делать громогласные заявления или ... пренести извинения за клевету.
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05.03.2021 16:17 Відповісти
Наглое вранье.
Шо не зебил то брехун.
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05.03.2021 16:36 Відповісти
Шо не упортый, то словесный понос без смысла и содержания.
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05.03.2021 16:39 Відповісти
в зад пошло чмо продажное. Одни армию разворовывают а ты говно за них тут отмазки лепиш. Мародер.
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05.03.2021 16:44 Відповісти
Понимаю, Андрюша, что тебе платят за то что бы ты "зраду" разгонял и мешал ВСУ закупать новые боеприпасы. Но ты это, не пались так явно. Шифруйся техничнее.
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05.03.2021 17:24 Відповісти
зебилы нехерово прибарахлились.
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05.03.2021 16:38 Відповісти
Ну вообще-то гарантийный срок хранения ВВ а-9-1 (2), которым снаряжаются арт. боеприпасы - 10 лет. Арт пороха вряд ли больше. Так что унитарный выстрел, по идее, да, надо разбирать и менять ВВ и порох.
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05.03.2021 19:44 Відповісти
Когда уже почистят армию от этих госексуалистов !
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05.03.2021 23:45 Відповісти
 
 