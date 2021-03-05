У 2018 році Міноборони відмовилося від закупівлі пострілів УОФ12 за ціною майже вдвічі нижчою, нинішнє керівництво - уклало контракт, - Ар'єв
Нинішнє керівництво Міністерства оборони уклало контракт про закупівлю пострілів УОФ12, керівництво міністерства у 2018 році відмовилося закуповувати ці снаряди за ціною, вдвічі нижчою.
Про це у Facebook повідомив нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, доводиться підозрювати посадовців міністерства оборони в корупції і шкідництві. Йдеться про закупівлю снарядів у Болгарії. У 2018 році від цієї пропозиції, за ціною майже вдвічі нижчою, попереднє керівництво міністерства відмовилося. Нинішнє уклало контракт", - йдеться в повідомленні.
Так, Ар'єв надіслав у Міноборони звернення, в якому просить повідомити суть та зміст процедури "розділення всіх елементів із заміною всіх порохів та пороховмісних складових у пострілах УОФ12 до МТ-12".
А також вказати тип, виробника, країну походження, надати специфікації та інші підтверджувальні документи на "всі порохи і пороховмісні складові", які були замінені під час ремонту УОФ12 у 2020 році. Назви і реквізити компанії, яка здійснювала ремонт пострілів УОФ12. Крім того, чи проводилися Міноборони або ЗСУ випробування пострілів УОФ12 після їхнього ремонту.
Нагадаємо, напередодні нардеп "ЄС" Михайло Бондар опублікував адресоване генпрокурору Ірині Венедіктовій повідомлення про вчинення злочину. Він стверджує, що Міноборони закупило за підвищеними цінами списані Болгарією радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва.
Пізніше в Міноборони повідомили, що постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною.
У державній компанії "Укрспецекспорт" заявили, що інформація про закупівлю нібито "списаних радянських боєприпасів" - це підігрування агресору з метою дискредитації української армії.
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То хто буде нести особисту відповідальність за закупівлю списаних снарядів за завищеними цінами?
Я питаю, хто буде нести відповідальність за те, що свідомо, через прокладки, за завищинеми цінами були куплені небезпечні **********?
Совпадение? Как только к власти пришел членограй, резко прекратились диверсии. Хм. Помню так Рейхстаг спалили, штгоб Алоизыча к власти привести
Шо не зебил то брехун.