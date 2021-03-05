У 2018 році Міноборони відмовилося від закупівлі пострілів УОФ12 за ціною майже вдвічі нижчою, нинішнє керівництво - уклало контракт, - Ар'єв

Нинішнє керівництво Міністерства оборони уклало контракт про закупівлю пострілів УОФ12, керівництво міністерства у 2018 році відмовилося закуповувати ці снаряди за ціною, вдвічі нижчою.

Про це у Facebook повідомив нардеп "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, доводиться підозрювати посадовців міністерства оборони в корупції і шкідництві. Йдеться про закупівлю снарядів у Болгарії. У 2018 році від цієї пропозиції, за ціною майже вдвічі нижчою, попереднє керівництво міністерства відмовилося. Нинішнє уклало контракт", - йдеться в повідомленні.

Так, Ар'єв надіслав у Міноборони звернення, в якому просить повідомити суть та зміст процедури "розділення всіх елементів із заміною всіх порохів та пороховмісних складових у пострілах УОФ12 до МТ-12".

А також вказати тип, виробника, країну походження, надати специфікації та інші підтверджувальні документи на "всі порохи і пороховмісні складові", які були замінені під час ремонту УОФ12 у 2020 році. Назви і реквізити компанії, яка здійснювала ремонт пострілів УОФ12. Крім того, чи проводилися Міноборони або ЗСУ випробування пострілів УОФ12 після їхнього ремонту.

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Нагадаємо, напередодні нардеп "ЄС" Михайло Бондар опублікував адресоване генпрокурору Ірині Венедіктовій повідомлення про вчинення злочину. Він стверджує, що Міноборони закупило за підвищеними цінами списані Болгарією радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва.

Пізніше в Міноборони повідомили, що постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною.

У державній компанії "Укрспецекспорт" заявили, що інформація про закупівлю нібито "списаних радянських боєприпасів" - це підігрування агресору з метою дискредитації української армії.

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