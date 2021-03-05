Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що проведення Фестивалю борщу 5 березня ніяк не пов'язане з річницею смерті Йосипа Сталіна.

"Бачу пости в соцмережах, де пов’язали наш Фестиваль Борщу з річницею смерті Сталіна. Згадали навіть про акцію, що влаштували українські емігранти – власники ресторану "1203" у Вашингтоні в березні 1953-го року. Тоді до дня смерті Сталіна роздавали всім охочим безкоштовний борщ… Обрана нами, як організаторами, дата жодним чином не пов’язана з річницею смерті диктатора. Такий-от збіг", - написав Ткаченко в телегарм-каналі, перечекати Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що організаторам не потрібні будь-які річниці, щоб просувати цінності.

"Ми намагаємося добитися, щоб "Культура приготування українського борщу" була внесена в перелік нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І для цього влаштовуємо саме сьогодні Всеукраїнську онлайн-презентацію – промоційний захід в межах підготовки номінаційного досьє до ЮНЕСКО", - заявив Ткаченко.

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Він додав, що трансляція заходу запланована на YouTube-каналі "Інституту культури України" та на фейсбук-сторінці Мінкультури.



