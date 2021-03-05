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Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко

Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що проведення Фестивалю борщу 5 березня ніяк не пов'язане з річницею смерті Йосипа Сталіна.

"Бачу пости в соцмережах, де пов’язали наш Фестиваль Борщу з річницею смерті Сталіна. Згадали навіть про акцію, що влаштували українські емігранти – власники ресторану "1203" у Вашингтоні в березні 1953-го року. Тоді до дня смерті Сталіна роздавали всім охочим безкоштовний борщ… Обрана нами, як організаторами, дата жодним чином не пов’язана з річницею смерті диктатора. Такий-от збіг", - написав Ткаченко в телегарм-каналі, перечекати Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що організаторам не потрібні будь-які річниці, щоб просувати цінності.

"Ми намагаємося добитися, щоб "Культура приготування українського борщу" була внесена в перелік нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І для цього влаштовуємо саме сьогодні Всеукраїнську онлайн-презентацію – промоційний захід в межах підготовки номінаційного досьє до ЮНЕСКО", - заявив Ткаченко.

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Він додав, що трансляція заходу запланована на YouTube-каналі "Інституту культури України" та на фейсбук-сторінці Мінкультури.

Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко 01
Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко 02

Автор: 

Сталін (143) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+11
А это не совпадение - в честь смерти усатого за океаном угощали бесплатным борщом:
Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2773
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05.03.2021 16:02
+8
Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 340
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05.03.2021 16:17
+7
Виправдовується.
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05.03.2021 15:51
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Приятное совпадение
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05.03.2021 15:50 Відповісти
борщ как-никак еще и поминальное блюдо.
теперь что, каждый год поминки по кровопивце устраивать ?
фестиваль ему блинов с лопаты, а не борща !!!!
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05.03.2021 22:07 Відповісти
Виправдовується.
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05.03.2021 15:51 Відповісти
та, походу, таки, тонко троллит эрэфийцев
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05.03.2021 15:52 Відповісти
Хто, Ткаченко?
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05.03.2021 15:58 Відповісти
Я конечно Ткаченко тоже мягко говоря не доверяю, но похоже что это тактика врага - "Их там нет" !
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05.03.2021 17:58 Відповісти
тю...прям все сразу сопоставили ))) борщ - то святое и нефиг ему ауру портить
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05.03.2021 15:54 Відповісти
так хай бісяться. берем попкорн насолоджуємось видовищем.
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05.03.2021 15:55 Відповісти
чи той, берем миску борщу і насолоджуємось видовищем.
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05.03.2021 15:56 Відповісти
Чекаємо на те що х.уйло здохне. Буде просто Свято, маю надію що державне, та аби як найшвидше
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05.03.2021 15:59 Відповісти
А это не совпадение - в честь смерти усатого за океаном угощали бесплатным борщом:
Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг. Такое вот совпадение, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2773
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05.03.2021 16:02 Відповісти
Вспомнили
даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана
"1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина
раздавали всем желающим бесплатный борщ
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05.03.2021 16:06 Відповісти
Ну для початку 1203 - такого ресторану ніколи не існувало. 1203 це скоріш за все дата 12.03
Більш того ресторатори-патріоти не знали як вірно написати на англійській мові назву БОРЩ?
Дивно, написано "BORSHT" замість "BORSCHT" з чого варто зробити висновок, що ті хто це написав чи недоумки безграмотні, чи той хто це написав до України мають таке відношення як глисти до космічної галузі. Але недоумкуватий дегенерат Ткаченко хайпує а такіж недоумки плескають в долоні від щастя)
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05.03.2021 17:05 Відповісти
Більш того модер ріже пости бо правда коле очі. На каналі анонсованого дійства 52 підписника, в понеділок подивимось кілкість переглядів.
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05.03.2021 17:09 Відповісти
Це фото зроблене в містечку Coshocton штат Огайо з населенням на цей час 11 000 жителів.
Опубліковане в 8.03.1953 року в газеті Coshocton Tribune на першій шпальті.
Міністр Ткаченко - тупа потвора що розганяє фейки а Цензор іх поширює.
Це посиання на примірник газети:
https://newspaperarchive.com/coshocton-tribune-mar-08-1953-p-1/
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05.03.2021 18:02 Відповісти
совпадение или очень тонкий троллинг?
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05.03.2021 16:04 Відповісти
Два в одном.
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05.03.2021 16:11 Відповісти
5 марта 1953-го года Сталин сдох, он лежал на полу в луже собственной мочи, но соратники решили, что ему надо отдохнуть.
Радостно было видеть как большевичьё сожрало друг друга!

Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5742
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05.03.2021 16:11 Відповісти
картина маслом "Уссатый Усатый"
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05.03.2021 16:42 Відповісти
сначала он пожрал почти всех большевиков, затем его сожрали те, кого он все же помиловал
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05.03.2021 16:50 Відповісти
грузинский уголовник с большой дороги
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05.03.2021 16:51 Відповісти
Сьогодні ще день смерті композитора Прокоф'єва, хоч хтось згадав цю видатну людину?
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05.03.2021 16:13 Відповісти
Прекрасный день, солнце, пятница, сталин сдох
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05.03.2021 16:16 Відповісти
Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 340
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05.03.2021 16:17 Відповісти
Не дражніть мене бо я голодний!
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05.03.2021 17:41 Відповісти
Я не жлоб, держи -

Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 170
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05.03.2021 18:08 Відповісти
Ну ты зверь, млин.....Но зато как раз вовремя - у нас скоро обеденное время
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05.03.2021 18:39 Відповісти
Ответочка Я всёёёёё помню
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05.03.2021 20:59 Відповісти
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05.03.2021 21:06 Відповісти
У нас сейчас ночь. И что это меняет?
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05.03.2021 23:25 Відповісти
Поддерживаю. Только что поел борща с салом. Под коньяк.
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06.03.2021 00:11 Відповісти
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06.03.2021 00:28 Відповісти
Да ну вас на хій. Пішов, налив борщу, нарізав доброго сала з 3-ма смужками м'яса. Часничок та коньячок.
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05.03.2021 23:24 Відповісти
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05.03.2021 23:25 Відповісти
Нема за що
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05.03.2021 23:50 Відповісти
Дічь. В день смерті Сталіна треба прямо говорити про "заслуги" Сталіна і їх наслідки для України, а не вигадувати тролінг із натяками.
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05.03.2021 16:23 Відповісти
А яке відношення має наш борщ до ублюдка сраліна?
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05.03.2021 17:08 Відповісти
Напевне треба бути хворим на голову щоб згадувати день смерті сраліна...
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05.03.2021 20:07 Відповісти
))))))))
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05.03.2021 23:43 Відповісти
 
 