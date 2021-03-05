Фестиваль борщу в день смерті Сталіна - це не тролінг. Такий-от збіг, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що проведення Фестивалю борщу 5 березня ніяк не пов'язане з річницею смерті Йосипа Сталіна.
"Бачу пости в соцмережах, де пов’язали наш Фестиваль Борщу з річницею смерті Сталіна. Згадали навіть про акцію, що влаштували українські емігранти – власники ресторану "1203" у Вашингтоні в березні 1953-го року. Тоді до дня смерті Сталіна роздавали всім охочим безкоштовний борщ… Обрана нами, як організаторами, дата жодним чином не пов’язана з річницею смерті диктатора. Такий-от збіг", - написав Ткаченко в телегарм-каналі, перечекати Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що організаторам не потрібні будь-які річниці, щоб просувати цінності.
"Ми намагаємося добитися, щоб "Культура приготування українського борщу" була внесена в перелік нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І для цього влаштовуємо саме сьогодні Всеукраїнську онлайн-презентацію – промоційний захід в межах підготовки номінаційного досьє до ЮНЕСКО", - заявив Ткаченко.
Він додав, що трансляція заходу запланована на YouTube-каналі "Інституту культури України" та на фейсбук-сторінці Мінкультури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
теперь что, каждый год поминки по кровопивце устраивать ?
фестиваль ему блинов с лопаты, а не борща !!!!
даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана
"1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина
раздавали всем желающим бесплатный борщ
Більш того ресторатори-патріоти не знали як вірно написати на англійській мові назву БОРЩ?
Дивно, написано "BORSHT" замість "BORSCHT" з чого варто зробити висновок, що ті хто це написав чи недоумки безграмотні, чи той хто це написав до України мають таке відношення як глисти до космічної галузі. Але недоумкуватий дегенерат Ткаченко хайпує а такіж недоумки плескають в долоні від щастя)
Опубліковане в 8.03.1953 року в газеті Coshocton Tribune на першій шпальті.
Міністр Ткаченко - тупа потвора що розганяє фейки а Цензор іх поширює.
Це посиання на примірник газети:
https://newspaperarchive.com/coshocton-tribune-mar-08-1953-p-1/
Радостно было видеть как большевичьё сожрало друг друга!