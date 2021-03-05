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Частина ЗМІ Пінчука оформлена на громадянку Росії, - Нацрада з телебачення і радіомовлення

Частина ЗМІ Пінчука оформлена на громадянку Росії, - Нацрада з телебачення і радіомовлення

У частини медіаактивів Пінчука Олена Тімкіна вказана як громадянка Росії, в частині - Франції.

Держателем акцій 5 ЗМІ олігарха Віктора Пінчука виявилася громадянка Росії Олена Тімкіна.

Про це свідчать копії звітів ЗМІ про структуру власності, подані до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Росіянка Олена Тімкіна управляє в інтересах сім'ї олігарха Пінчука опосередковано 9% ТОВ "Бойчук Студія", яке веде мовлення під брендом "Русское Радио".

Олена Тімкіна також опосередковано тримає по 22,5% статутного капіталу ще двох юросіб, які мають ліцензію на мовлення під торговою маркою "Русское Радио" - ТОВ "Телерадіоорганізація Русское Радио - Україна" і ТОВ "Телерадіокомпанія Регіон Плюс".

Також на росіянку Тімкіну опосередковано оформлений 1% ТОВ "Радіо ТОН" і 13% ТОВ "Радіокомпанія Черкаси-вибір", які ведуть мовлення під брендом Radio Rocks.

Олена Тімкіна управляє як мінімум 3 офшорними компаніями, кінцевим бенефіціаром яких є олігарх Віктор Пінчук. Це Booster Limited, Vedelle Limited і Tomkins Trading Limited.

У частині медіаактивів Пінчука Олена Тімкіна вказана як громадянка Росії, в частині - Франції.

Справа в тому, що згідно з британським реєстром юридичних осіб, Олена Тімкіна є громадянкою Росії, яка мешкає у Франції. Про це йдеться в установчих документах британської Whiteacre Resources LTD (Лондон), якою Тімкіна керувала з 2017 по 2018 рік.

Whiteacre Resources LTD має спільну адресу реєстрації з The Elena Pinchuk Antiaids Foundation, а чинним керівником компанії вказана громадянка Швейцарії Анна Нідеггер. Ця людина разом з Тімкіною також вказана як акціонер медіаактивів Пінчука в Україні. На Whiteacre Resources LTD зареєстровані активи на суму 143 млн доларів США, відповідно до фінансової звітності за 2019 рік.

Нагадаємо, олігарх Віктор Пінчук володіє одним з найбільших медіаактивів в Україні, що об'єднує телеканали ICTV, CTБ, "Новий канал", цілу низку радіостанцій та друкованих видань.

Основним бізнесом Пінчука є трубно-колісна компанія "Інтерпайп". З 2016 вона перебуває в складному фінансовому становищі після введення Росією низки торгових обмежень.

У той же рік "Інтерпайп" допустив дефолт за євробондами на $ 200 млн, переставши виплачувати відсотки. Виручка російського бізнесу з 2016 по 2019 рік скоротилася більш ніж в 5 разів.

Автор: 

Пінчук Віктор (377) ЗМІ (1357)


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Топ коментарі
+28
Цього також треба прижучувати.
Заодно зникне одна дуже хитрозроблена партєйка хамелеонів.
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05.03.2021 16:08
+12
Кажется, разумные граждане Украины поняли, что все без исключения представители "богоизбранного народа" заключили договор с самим сатаной для уничтожения государства Украина. И, похоже, никого это не удивляет.
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05.03.2021 16:32
+10
якщо покопатися, то там і мертвечука надибаєте
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05.03.2021 16:11
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Цього також треба прижучувати.
Заодно зникне одна дуже хитрозроблена партєйка хамелеонів.
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05.03.2021 16:08 Відповісти
Кучмо , всех своих родственников на 10 поколений обеспечил !
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05.03.2021 17:10 Відповісти
Кучму ,Пинчука ,Литвинова и т.д. -ВСЕХ НА НАРЫ.
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05.03.2021 18:44 Відповісти
Еще неизвестно - кто кого "обеспечил". Пиня был вполне не слабым бизнесменом калибра Тимошенко еще до женитьбы на Елене Франчук.
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05.03.2021 19:43 Відповісти
да, до этого он был женат на дочке партийного босса калибром поменьше
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07.03.2021 09:45 Відповісти
якщо покопатися, то там і мертвечука надибаєте
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05.03.2021 16:11 Відповісти
Так нам это просто сообщают или будут с этим безобразием что-то делать?
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05.03.2021 16:12 Відповісти
Срочно позакрывать Тв начиная с ICTV и бабло вернуть в бюджет.
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05.03.2021 16:12 Відповісти
И все поделить!
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05.03.2021 16:47 Відповісти
Починаючи з часів довгоносика, кожен бюджет України планувався як об'єкт поділу між гнидами і був об'єктом олігархічного дерибану!
Тому такі заклики поділити мене не дивують...
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05.03.2021 19:22 Відповісти
Всі шляхи ведуть до козломордих свиней!
Треба і цього "любителя" перевірити на ковідло анальним чином (шляхом санкцій).
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05.03.2021 16:15 Відповісти
Становится все интереснее и интереснее..
Что, после Байдена таки весна пришла и таки сажать будут?
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05.03.2021 16:16 Відповісти
ICTV, СТБ и Новый нужно закрывать.
На очереди 1+1 и Интер.
Остальные - чуть позже.
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05.03.2021 16:24 Відповісти
С каких херов?
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05.03.2021 16:48 Відповісти
Було б бажання!... А за що - завжди знайдеться!
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05.03.2021 19:27 Відповісти
Кажется, разумные граждане Украины поняли, что все без исключения представители "богоизбранного народа" заключили договор с самим сатаной для уничтожения государства Украина. И, похоже, никого это не удивляет.
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05.03.2021 16:32 Відповісти
Ні. Просто кожен маленький представник Богообраного народу змалку знає: У нього є прекрасна Батьківщіна- Ізраїль. А країна в якій він народився- то просто місцевість для заробляння грошей, на благо своєї Батьківщини та й для самого себе.
Взагалі, Талмуд- цікава книженція.
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05.03.2021 17:03 Відповісти
У Пинчука СМИ проукраинские или аполитичные.
Cвежий выпуск Антизомби на ICTV: https://www.youtube.com/watch?v=SF8KSJVkPtg
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05.03.2021 16:44 Відповісти
У Баканова дружина теж громадянка РФ.
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05.03.2021 16:55 Відповісти
Зебілам це до лампочки.Їх цікавила дружина Семочки.
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05.03.2021 17:04 Відповісти
ЗМІ Пінчука закрити.
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05.03.2021 17:00 Відповісти
А там есть СМИ, оформленные на граждан Украины?
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05.03.2021 17:10 Відповісти
"Прямий " до речі ,найкращий .
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05.03.2021 17:24 Відповісти
Не знаю, не бачив.
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05.03.2021 17:46 Відповісти
повилазило?
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07.03.2021 09:46 Відповісти
4 ю власть -под санкции.Всех олигархов 4 й власти -под санкции!
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05.03.2021 17:47 Відповісти
От каналов Пинчука никаких проблем нет - там адекватные работники.
А вот НАШ - уже доболтался.
Ахметов через Мураева расшатывает обстановку - там та же песня, что "Украина сама виновата, что Путин отнял Крым", "не надо было майданить" и т.д.
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05.03.2021 18:15 Відповісти
Олигархические деньги не пахнут. Для Пинчука с Кучмой. А для нас они уже просто воняют.
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05.03.2021 18:28 Відповісти
Не нюхай. Пользуйся.
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05.03.2021 21:01 Відповісти
ICTV, CTБ, "Новый Канал" вроде более-менее не ватные каналы, но нужно что бы СБУ более тщательно проверили на счет скрытой пропаганды Кремля.
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05.03.2021 20:57 Відповісти
 
 