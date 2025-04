Частина ЗМІ Пінчука оформлена на громадянку Росії, - Нацрада з телебачення і радіомовлення

У частини медіаактивів Пінчука Олена Тімкіна вказана як громадянка Росії, в частині - Франції.

Держателем акцій 5 ЗМІ олігарха Віктора Пінчука виявилася громадянка Росії Олена Тімкіна.

Про це свідчать копії звітів ЗМІ про структуру власності, подані до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Росіянка Олена Тімкіна управляє в інтересах сім'ї олігарха Пінчука опосередковано 9% ТОВ "Бойчук Студія", яке веде мовлення під брендом "Русское Радио".

Олена Тімкіна також опосередковано тримає по 22,5% статутного капіталу ще двох юросіб, які мають ліцензію на мовлення під торговою маркою "Русское Радио" - ТОВ "Телерадіоорганізація Русское Радио - Україна" і ТОВ "Телерадіокомпанія Регіон Плюс".

Також на росіянку Тімкіну опосередковано оформлений 1% ТОВ "Радіо ТОН" і 13% ТОВ "Радіокомпанія Черкаси-вибір", які ведуть мовлення під брендом Radio Rocks.

Олена Тімкіна управляє як мінімум 3 офшорними компаніями, кінцевим бенефіціаром яких є олігарх Віктор Пінчук. Це Booster Limited, Vedelle Limited і Tomkins Trading Limited.

У частині медіаактивів Пінчука Олена Тімкіна вказана як громадянка Росії, в частині - Франції.

Справа в тому, що згідно з британським реєстром юридичних осіб, Олена Тімкіна є громадянкою Росії, яка мешкає у Франції. Про це йдеться в установчих документах британської Whiteacre Resources LTD (Лондон), якою Тімкіна керувала з 2017 по 2018 рік.

Whiteacre Resources LTD має спільну адресу реєстрації з The Elena Pinchuk Antiaids Foundation, а чинним керівником компанії вказана громадянка Швейцарії Анна Нідеггер. Ця людина разом з Тімкіною також вказана як акціонер медіаактивів Пінчука в Україні. На Whiteacre Resources LTD зареєстровані активи на суму 143 млн доларів США, відповідно до фінансової звітності за 2019 рік.

Нагадаємо, олігарх Віктор Пінчук володіє одним з найбільших медіаактивів в Україні, що об'єднує телеканали ICTV, CTБ, "Новий канал", цілу низку радіостанцій та друкованих видань.

Основним бізнесом Пінчука є трубно-колісна компанія "Інтерпайп". З 2016 вона перебуває в складному фінансовому становищі після введення Росією низки торгових обмежень.

У той же рік "Інтерпайп" допустив дефолт за євробондами на $ 200 млн, переставши виплачувати відсотки. Виручка російського бізнесу з 2016 по 2019 рік скоротилася більш ніж в 5 разів.