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Швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги, - МЗС Литви про прохання Білорусі видати Тіхановську

Швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги, - МЗС Литви про прохання Білорусі видати Тіхановську

Литва не має наміру розглядати прохання Генпрокуратури Білорусі про видачу колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Литви.

"Литва була і буде кам'яною стіною, за якою сховаються всі переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок у Литві, може відчувати себе в безпеці і знати, що його не передадуть режимам - ні через його боротьбу за демократію, ні через боротьбу за свободу слова або релігію. А білоруському режиму ми можемо сказати: швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", - наголосив Ландсбергіс.

Як повідомлялося, сьогодні Генпрокуратура Білорусі направила в Литву прохання про екстрадицію Тіхановської.

Також читайте: Генпрокуратура Білорусі направила в Литву прохання про екстрадицію Тіхановської

Автор: 

Білорусь (7926) Литва (2384) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+32
Литва хоч і маленька країна але має балтійський характер. Молодці і тим більше вже давно член НАТО та ЄС і забули за Рашу як за страшний сон на болотах.
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05.03.2021 16:31
+24
Спасибо Литве за такое тактичное напоминание о существовании ада, а значит и ответственности перед Богом!
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05.03.2021 16:26
+16
Нормально так послали нахєр бульбофюрерка наші литовські брати.
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05.03.2021 16:37
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Спасибо Литве за такое тактичное напоминание о существовании ада, а значит и ответственности перед Богом!
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05.03.2021 16:26 Відповісти
Рашистов и их підлабузників даже в ад не пустят.
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05.03.2021 16:56 Відповісти
Вялікі дзякуй Літве . Жыве Беларусь !
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05.03.2021 19:07 Відповісти
Такой язык дипломатии, без дурацкой толерастичной многословности, мне очень нравится!
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05.03.2021 20:19 Відповісти
Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую - Цензор.НЕТ 9157
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05.03.2021 16:27 Відповісти
перевожу: таракан не пройдет !
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05.03.2021 17:07 Відповісти
Картофельный царь в агонии . Не берите в голову , берегите свою страну .
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05.03.2021 16:28 Відповісти
Это хорошо. Там в Литве у нее особняк, охрана, полное довольствие.
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05.03.2021 16:28 Відповісти
Бєларусам треба зрозуміти, що вони ніякі не бєларуси, а литвини. Білоруси - це кацапи, тобто москалі. Литвини - європейський народ. Хоча вибір за вами.
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05.03.2021 16:35 Відповісти
Разумно.
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05.03.2021 17:26 Відповісти
біло руси, західна Україна називалось на деяких картах краса рус, до чого це, білоруси вони в першу чергу--- руси а вообще Білорусь це змішане населення литвинів та русів і ще москалів)))
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05.03.2021 17:34 Відповісти
Как ты думаешь, когда она будет президентом то тоже присвоит сыну звание генерал-майор?
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05.03.2021 16:39 Відповісти
Тьотка злила спротив, бо хоче кохання з кацапами. Ось причина.
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05.03.2021 16:41 Відповісти
Звание президента она присвоила себе, думаю и сына не обидит.
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05.03.2021 17:25 Відповісти
Не думай, это не твое
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05.03.2021 17:52 Відповісти
от ты как всегда- ни литвин ты, не бреши, собако...)))= быдло-рус ты обнаковенный)))
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05.03.2021 19:29 Відповісти
Литва хоч і маленька країна але має балтійський характер. Молодці і тим більше вже давно член НАТО та ЄС і забули за Рашу як за страшний сон на болотах.
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05.03.2021 16:31 Відповісти
бувають маленькі країни, але не буває маленьких націй
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05.03.2021 16:35 Відповісти
Лукашенко знищив націю, він законсервув совок у межах країни Бєларусь.
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05.03.2021 16:36 Відповісти
Та зробив з неї музей савєцкага саюза під відкритим небом.
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05.03.2021 16:38 Відповісти
ще не зовсім знищив, нація лишилася, але у процесі винищення с часу Кастуся Калиновського, лідера національно-визвольного руху 1863 р. у Білорусі
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05.03.2021 16:42 Відповісти
Менше 10% бєларусів користуються рідною мовою, це критично мало - нація зникає, коли у неї відбирає мову (С) Л.Костенко. Бєларусь стає ворогом України, бо злигалась з московією. Але ми переможемо, бо за нами правда.
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05.03.2021 16:47 Відповісти
річ не в тім, йшлося про литовськку націю, але чи залишиться білоруська нація на цьому світі залежить від саміх білорусів
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05.03.2021 16:54 Відповісти
Лука ж сам ее выпроводил за пределы Беларуси, теперь назад хочет заполучить ее? - полный неадекват-самодур
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05.03.2021 16:33 Відповісти
Прибалты всегда действуют правильно.
В общем, бацьку поставили раком.
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05.03.2021 16:34 Відповісти
Девятый круг ада как раз замёрзший, и такие как Лука и }{уйло стоят там вмёрзшие в лёд.
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05.03.2021 16:34 Відповісти
Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую - Цензор.НЕТ 8042
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05.03.2021 16:38 Відповісти
Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, - МИД Литвы о просьбе Беларуси выдать Тихановскую - Цензор.НЕТ 7529
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05.03.2021 16:43 Відповісти
и не плохо тролит булбашского президента, не плохо (непутаем бульбашейс белорусами, это две большие разницы)
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05.03.2021 16:35 Відповісти
Всё правильно! Молодцы литовцы! 👍
Надеюсь, Украина ответит подобным же образом.
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05.03.2021 16:36 Відповісти
Нормально так послали нахєр бульбофюрерка наші литовські брати.
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05.03.2021 16:37 Відповісти
Кацап, Литва пишеться з великої літери
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05.03.2021 17:11 Відповісти
Спасибо!!!! Вы Супер!!!!
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05.03.2021 16:43 Відповісти
И почему Тихановская в Украину не убежала ...?
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05.03.2021 16:44 Відповісти
Etogo i naddo bylo ozidat,A davlenije na rezim toze nabirajet skorost ekonomiceskom plane takze.Ix zakazi otdajut drugim v tom cysle i Ukraine,nesmotria na to sto tam desevle
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05.03.2021 17:08 Відповісти
_Ай маладца! Ну красавчики же! Не то что Запад - реверансы делает "дипломатические" - это перед людоедами-то! Палваны, *****!!
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05.03.2021 17:12 Відповісти
Даля Грибаускайте тоже в бытность президентом растолковывала и объясняла Европе, что такое Рашка, а Европа всё гнет спину, не панимает, якобы.
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05.03.2021 18:09 Відповісти
Даля Грибаускайте тоже в бытность президентом растолковывала и объясняла Европе, что такое Рашка, а Европа всё гнет спину, не панимает, якобы.
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05.03.2021 18:12 Відповісти
Швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги, - МЗС Литви про прохання Білорусі видати Тіхановську - Цензор.НЕТ 4950
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05.03.2021 18:31 Відповісти
Маленькое но очень ГОРДОЕ и САМОДОСТАТОЧНОЕ государство!!! Респект Лиетау!!!
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05.03.2021 20:05 Відповісти
Є два аспекти питання. Перше, це міжнародні Договори (зокрема між РБ і Литвою) про співробітництво у правовій сфері, зокрема і щодо видачі злочинців. Литва зобов"язана екстрадувати Ціханоускаю Білорусі на вимогу офіційної влади і правоохоронних органів цієї країни. А Білорусь зобов"язана забезпечити справедливий суд над нею з участю міжнародних організацій, судових інстанцій, адвокатів. Це, доречі, набагато сильніше ударило би по режиму Лукашенки, ніж просто втеча Ціханоускай за кордон..
Відповідь офіційного МЗС Литви накшталт "швидше замерзне пекло" - то хамство і дикунство. Для відмови на рівні країни, що вважає себе цивілізованою європейською демократією існує маса різних дипломатичних прийомів, наприклад - "недостатньо доказів", "стан здоров"я", врешті відсутність Ціханоускай в країні іт.п.
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05.03.2021 20:36 Відповісти
Tak Belorus LItve neotdajiot daze vojenix prestupnikov na kotorix lezit smert mirnix liudej .Druggoje LItva nepriznajut lukosenka i ego vlast kak legativnom.Dumaju otvetil
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05.03.2021 22:19 Відповісти
"Білорусь не віддає Литві навіть військових злочинців..." То чим тоді Литва відрізняється від Білорусі, не віддаючи їй злочинця Ціханоускаю (котра підбурювала людей до державного перевороту з метою усунення законного конституційного Президента Лукашенка? А потім втекла до Литви...)
І з якого це переляку у вашому литовському розумінні Лукашенко є нелегітивним? Тим, що він вам не подобається, чи його вуса? Що знаходиться в союзі з РФ? Що вам погрожує? Виходячи з цієї логіки, Білорусь може не визнавати ваше керівництво, за те, що ви васькаєтеся з НАТО і ЄС, чим, доречі теж погрожуєте Білорусі...(чи НАТО-вські літаки над Прибалтикою - то втілення голубів миру для Бацьки?).
PS А відповідь литовського МЗС "швидше замерзне пекло", повторюся - то хамство і дикунство не гідне цивілізованої країни.
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06.03.2021 16:30 Відповісти
Vi cytajete novosti sto ves ES nepriznajiot lukosenko kak legativno.Ne tolko LItva no vse strani i Ukraina v tom cysle.Tak vyxodit sto mi dolzni govorit ili slusat nelegativnogo prezidenta,kak dosputim Janukovica sto on tak skazet.Tichonovskuju mi priznali kak lidera Belorus naroda,takze i ES strani ejio takoj cytajet.MI politiceskix nekogda nevydovali,daze i legatvinim vlastiam kak dosputim raske.Cesno skazat nam ego nelegatvnogo prezidenta mnenije neinteresna sto on tam priznajet ili net mi imejem ES s nimi torgujem,govorim,a Belorus anrodu mi pomogajem studentam bezplatna ucioba zdes uxnim,mnogo ix rabotajet zdes bolse cem s Ukraini,ix kompanijam zdes sozdali uslovija rabotat.Narod mi poderzyvajem,a vot banditski rezim kotori bjiot,sadit v tiurmu ili ubyvajet svojix liudej net.Vase mnenije poderzivat bandytov lukosenko kotoryje ubyvajet sadit v tiurmu jest ne Evropejjskaja bolse sovetskaja
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06.03.2021 18:52 Відповісти
Vot jesli idios na ulice i vydes sto ubyvajet celoveka,kak dumajete nado emu pomoc ili projti kak ne cego nebylo.Vot mi ne mozem projti,a vi vidimo prosli bi poskolku nezametili sto tam tvoritsia kak bi eto nezamecaja
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06.03.2021 19:04 Відповісти
За Вашою логікою, якщо група бандитів спробує здійснити в Литві державний переворот, а потім втече до Білорусі, - то офіційний Мінськ на вашу вимогу видати злочинців у праві відповісти, наприклад - "швидше Дніпро поверне свої води назад, ніж ми навіть розглядатимемо вашого запиту"? Гарне у вас, "європейсько" - литовське розуміння міжнародних стосунків у правовій сфері...
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08.03.2021 10:21 Відповісти
Ves Belorus narod stal bandytami,krome lukosenko u vas.Tichonovksu mi cytajem kak vygrvsuju vybori i lidera opoziciji.Mi ne vydem ejio naruseniji krome to sto vygrala vybori.Ja ecio raz govoriu nestavte nam lukosenko on nam ne drug i ego mnenyje nam neinteresna,on tak otstavsi ot zyzni i ekonomiceski ugrobil stranu jesli sravnit s nasej ekonomikoj oni otstali na 30 let kak minimum
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08.03.2021 11:45 Відповісти
всегда интересно наблюдать украиномовного набутылочника в его естественной среде обитания
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07.03.2021 09:42 Відповісти
Доктор! В регистратуре меня послали на х*й!
- И вы решили что это здесь?
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06.03.2021 07:43 Відповісти
достойный ответ!!!
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06.03.2021 10:51 Відповісти
 
 