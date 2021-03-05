Швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги, - МЗС Литви про прохання Білорусі видати Тіхановську
Литва не має наміру розглядати прохання Генпрокуратури Білорусі про видачу колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Литви.
"Литва була і буде кам'яною стіною, за якою сховаються всі переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок у Литві, може відчувати себе в безпеці і знати, що його не передадуть режимам - ні через його боротьбу за демократію, ні через боротьбу за свободу слова або релігію. А білоруському режиму ми можемо сказати: швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", - наголосив Ландсбергіс.
Як повідомлялося, сьогодні Генпрокуратура Білорусі направила в Литву прохання про екстрадицію Тіхановської.
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В общем, бацьку поставили раком.
Надеюсь, Украина ответит подобным же образом.
Відповідь офіційного МЗС Литви накшталт "швидше замерзне пекло" - то хамство і дикунство. Для відмови на рівні країни, що вважає себе цивілізованою європейською демократією існує маса різних дипломатичних прийомів, наприклад - "недостатньо доказів", "стан здоров"я", врешті відсутність Ціханоускай в країні іт.п.
І з якого це переляку у вашому литовському розумінні Лукашенко є нелегітивним? Тим, що він вам не подобається, чи його вуса? Що знаходиться в союзі з РФ? Що вам погрожує? Виходячи з цієї логіки, Білорусь може не визнавати ваше керівництво, за те, що ви васькаєтеся з НАТО і ЄС, чим, доречі теж погрожуєте Білорусі...(чи НАТО-вські літаки над Прибалтикою - то втілення голубів миру для Бацьки?).
PS А відповідь литовського МЗС "швидше замерзне пекло", повторюся - то хамство і дикунство не гідне цивілізованої країни.
- И вы решили что это здесь?