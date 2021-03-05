Швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги, - МЗС Литви про прохання Білорусі видати Тіхановську

Литва не має наміру розглядати прохання Генпрокуратури Білорусі про видачу колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС Литви.

"Литва була і буде кам'яною стіною, за якою сховаються всі переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок у Литві, може відчувати себе в безпеці і знати, що його не передадуть режимам - ні через його боротьбу за демократію, ні через боротьбу за свободу слова або релігію. А білоруському режиму ми можемо сказати: швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", - наголосив Ландсбергіс.

Як повідомлялося, сьогодні Генпрокуратура Білорусі направила в Литву прохання про екстрадицію Тіхановської.

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